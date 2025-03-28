https://sarabic.ae/20250328/نتائج-صادمة-لتشريح-مارادونا-قلبه-كان-بحجم-الضعف-وعانى-من-عذاب-شديد-1099024171.html
نتائج صادمة لتشريح جثة مارادونا... قلبه كان بحجم الضعف وعانى من "عذاب شديد"
نتائج صادمة لتشريح جثة مارادونا... قلبه كان بحجم الضعف وعانى من "عذاب شديد"
سبوتنيك عربي
تم اليوم الجمعة، الكشف لأول مرة عن نتائج تشريح جثة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا، وسط محاكمة 7 من الأطباء والممرضين، الذين أشرفوا على علاجه قبل... 28.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-28T08:16+0000
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ونقلت وسائل إعلام غربية، عن الطبيب الشرعي ماوريسيو كاسينيلي، الذي أجرى فحص الجثة في منزل مارادونا قبل نقلها للتشريح، قوله إن قلب مارادونا، كان يحمل "علامات عذاب" وأنه ربما عانى من الألم قبل 12 ساعة على الأقل من وفاته.من جانبه، أكد الطبيب الشرعي فيديريكو كوراسانيتي، أن مارادونا تعرض لمعاناة شديدة، وأن الأعراض التي ظهرت عليه كانت واضحة.وقال كوراسانيتي: "كل ما كان عليك فعله هو لمس ساقيه، فحص بطنه والاستماع إلى رئتيه، كان يمكن ملاحظة تدهور حالته بسهولة".ويواجه الفريق الطبي الذي أشرف على علاج النجم الأرجنتيني الراحل تهمة "القتل العمد المحتمل"، كما يواجه المتهمون أحكاما بالسجن تتراوح بين 8 إلى 25 عاما، في محاكمة بدأت في 11 مارس/ آذار الجاري، ومن المتوقع أن تستمر حتى يوليو/ تموز المقبل، مع التوقع بالاستماع إلى شهادة قرابة 120 شخصا.وكان المدعي العام باتريسيو فيراري، قد وصف في افتتاح المحاكمة، ما حدث بأنه "عملية اغتيال"، مؤكدًا أن فترة النقاهة تحولت إلى "مسرح رعب" بسبب إهمال الفريق الطبي، في حين ينفي المتهمون أي مسؤولية عن الوفاة.
https://sarabic.ae/20211126/عائلة-مارادونا-تكشف-عن-آخر-أمنيات-أسطورة-الأرجنتين-1053287679.html
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نتائج صادمة لتشريح جثة مارادونا... قلبه كان بحجم الضعف وعانى من "عذاب شديد"
08:16 GMT 28.03.2025 (تم التحديث: 08:21 GMT 28.03.2025)
تم اليوم الجمعة، الكشف لأول مرة عن نتائج تشريح جثة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا، وسط محاكمة 7 من الأطباء والممرضين، الذين أشرفوا على علاجه قبل وفاته عام 2020.
ونقلت
وسائل إعلام غربية، عن الطبيب الشرعي ماوريسيو كاسينيلي، الذي أجرى فحص الجثة في منزل مارادونا قبل نقلها للتشريح، قوله إن قلب مارادونا، كان يحمل "علامات عذاب" وأنه ربما عانى من الألم قبل 12 ساعة على الأقل من وفاته.
وأكد أن رئتي مارادونا بدأتا في الامتلاء بالماء قبل 10 أيام على الأقل، بسبب قصور في القلب وتليّف الكبد، ما استدعى مراقبة طبية دقيقة لم تحصل.
من جانبه، أكد الطبيب الشرعي فيديريكو كوراسانيتي، أن مارادونا تعرض لمعاناة شديدة، وأن الأعراض التي ظهرت عليه كانت واضحة.
26 نوفمبر 2021, 04:42 GMT
وقال كوراسانيتي: "كل ما كان عليك فعله هو لمس ساقيه، فحص بطنه والاستماع إلى رئتيه، كان يمكن ملاحظة تدهور حالته بسهولة".
وأضاف الطبيب أن قلب مارادونا، كان يزن ضعف المعدل الطبيعي، كما كان المخ والرئتان أكبر من المعتاد، كما لم يتم العثور على أي كحول أو مواد سامة في جسمه أثناء التشريح.
ويواجه الفريق الطبي الذي أشرف على علاج النجم الأرجنتيني الراحل تهمة "القتل العمد المحتمل"، كما يواجه المتهمون أحكاما بالسجن تتراوح بين 8 إلى 25 عاما، في محاكمة بدأت في 11 مارس/ آذار الجاري، ومن المتوقع أن تستمر حتى يوليو/ تموز المقبل، مع التوقع بالاستماع إلى شهادة قرابة 120 شخصا.
وكان المدعي العام باتريسيو فيراري، قد وصف في افتتاح المحاكمة، ما حدث بأنه "عملية اغتيال"، مؤكدًا أن فترة النقاهة تحولت إلى "مسرح رعب" بسبب إهمال الفريق الطبي، في حين ينفي المتهمون أي مسؤولية عن الوفاة.