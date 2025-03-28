نتائج صادمة لتشريح جثة مارادونا... قلبه كان بحجم الضعف وعانى من "عذاب شديد"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
09:52 GMT
8 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
وسائل إعلام غربية: النفوذ الأمريكي في أفريقيا يتقلص لصالح روسيا والصين
14:03 GMT
45 د
لقاء سبوتنيك
25 عاما من حكم بوتين غيرت وجه روسيا و موسكو تصف محادثات الرياض حول أوكرانيا بـ "البناءة"
15:00 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
التعاون الروسي الأمريكي سيشمل أوكرانيا والشرق الأوسط
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
نتانياهو يهدد باحتلال أجزاء إضافية من غزة: تهديد للضغط أم تصعيد عسكري جديد؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بيارق النصر
عملية البناء في روسيا تحضرا لصد العداون النازي
14:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
14:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وسائل إعلام غربية: النفوذ الأمريكي في أفريقيا يتقلص لصالح روسيا والصين
15:00 GMT
45 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
15:46 GMT
13 د
ملفات ساخنة
نتانياهو يهدد باحتلال أجزاء إضافية من غزة: تهديد للضغط أم تصعيد عسكري جديد؟
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
16:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250328/نتائج-صادمة-لتشريح-مارادونا-قلبه-كان-بحجم-الضعف-وعانى-من-عذاب-شديد-1099024171.html
نتائج صادمة لتشريح جثة مارادونا... قلبه كان بحجم الضعف وعانى من "عذاب شديد"
نتائج صادمة لتشريح جثة مارادونا... قلبه كان بحجم الضعف وعانى من "عذاب شديد"
سبوتنيك عربي
تم اليوم الجمعة، الكشف لأول مرة عن نتائج تشريح جثة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا، وسط محاكمة 7 من الأطباء والممرضين، الذين أشرفوا على علاجه قبل... 28.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-28T08:16+0000
2025-03-28T08:21+0000
مجتمع
رياضة
أخبار كرة القدم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/0b/1070053513_0:163:2730:1699_1920x0_80_0_0_0594e3d1607a13ee17cc4b41d5bd3301.jpg
ونقلت وسائل إعلام غربية، عن الطبيب الشرعي ماوريسيو كاسينيلي، الذي أجرى فحص الجثة في منزل مارادونا قبل نقلها للتشريح، قوله إن قلب مارادونا، كان يحمل "علامات عذاب" وأنه ربما عانى من الألم قبل 12 ساعة على الأقل من وفاته.من جانبه، أكد الطبيب الشرعي فيديريكو كوراسانيتي، أن مارادونا تعرض لمعاناة شديدة، وأن الأعراض التي ظهرت عليه كانت واضحة.وقال كوراسانيتي: "كل ما كان عليك فعله هو لمس ساقيه، فحص بطنه والاستماع إلى رئتيه، كان يمكن ملاحظة تدهور حالته بسهولة".ويواجه الفريق الطبي الذي أشرف على علاج النجم الأرجنتيني الراحل تهمة "القتل العمد المحتمل"، كما يواجه المتهمون أحكاما بالسجن تتراوح بين 8 إلى 25 عاما، في محاكمة بدأت في 11 مارس/ آذار الجاري، ومن المتوقع أن تستمر حتى يوليو/ تموز المقبل، مع التوقع بالاستماع إلى شهادة قرابة 120 شخصا.وكان المدعي العام باتريسيو فيراري، قد وصف في افتتاح المحاكمة، ما حدث بأنه "عملية اغتيال"، مؤكدًا أن فترة النقاهة تحولت إلى "مسرح رعب" بسبب إهمال الفريق الطبي، في حين ينفي المتهمون أي مسؤولية عن الوفاة.
https://sarabic.ae/20211126/عائلة-مارادونا-تكشف-عن-آخر-أمنيات-أسطورة-الأرجنتين-1053287679.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/0b/1070053513_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_e68f0a9b8cf7aab9455de4ed1165733f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رياضة, أخبار كرة القدم, الأخبار
رياضة, أخبار كرة القدم, الأخبار

نتائج صادمة لتشريح جثة مارادونا... قلبه كان بحجم الضعف وعانى من "عذاب شديد"

08:16 GMT 28.03.2025 (تم التحديث: 08:21 GMT 28.03.2025)
© AP Photo / Rodrigo Abdلوحة جدارية تصور أسطورة كرة القدم الراحل دييغو مارادونا، تزين جدار مبنى في ضواحي بوينس آيرس، الأرجنتين، 8 نوفمبر 2022.
لوحة جدارية تصور أسطورة كرة القدم الراحل دييغو مارادونا، تزين جدار مبنى في ضواحي بوينس آيرس، الأرجنتين، 8 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / Rodrigo Abd
تابعنا عبر
تم اليوم الجمعة، الكشف لأول مرة عن نتائج تشريح جثة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا، وسط محاكمة 7 من الأطباء والممرضين، الذين أشرفوا على علاجه قبل وفاته عام 2020.
ونقلت وسائل إعلام غربية، عن الطبيب الشرعي ماوريسيو كاسينيلي، الذي أجرى فحص الجثة في منزل مارادونا قبل نقلها للتشريح، قوله إن قلب مارادونا، كان يحمل "علامات عذاب" وأنه ربما عانى من الألم قبل 12 ساعة على الأقل من وفاته.

وأكد أن رئتي مارادونا بدأتا في الامتلاء بالماء قبل 10 أيام على الأقل، بسبب قصور في القلب وتليّف الكبد، ما استدعى مراقبة طبية دقيقة لم تحصل.

من جانبه، أكد الطبيب الشرعي فيديريكو كوراسانيتي، أن مارادونا تعرض لمعاناة شديدة، وأن الأعراض التي ظهرت عليه كانت واضحة.
مدرب منتخب الأرجنتين الوطني ولاعب كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
عائلة مارادونا تكشف عن آخر أمنيات أسطورة الأرجنتين
26 نوفمبر 2021, 04:42 GMT
وقال كوراسانيتي: "كل ما كان عليك فعله هو لمس ساقيه، فحص بطنه والاستماع إلى رئتيه، كان يمكن ملاحظة تدهور حالته بسهولة".

وأضاف الطبيب أن قلب مارادونا، كان يزن ضعف المعدل الطبيعي، كما كان المخ والرئتان أكبر من المعتاد، كما لم يتم العثور على أي كحول أو مواد سامة في جسمه أثناء التشريح.

ويواجه الفريق الطبي الذي أشرف على علاج النجم الأرجنتيني الراحل تهمة "القتل العمد المحتمل"، كما يواجه المتهمون أحكاما بالسجن تتراوح بين 8 إلى 25 عاما، في محاكمة بدأت في 11 مارس/ آذار الجاري، ومن المتوقع أن تستمر حتى يوليو/ تموز المقبل، مع التوقع بالاستماع إلى شهادة قرابة 120 شخصا.
وكان المدعي العام باتريسيو فيراري، قد وصف في افتتاح المحاكمة، ما حدث بأنه "عملية اغتيال"، مؤكدًا أن فترة النقاهة تحولت إلى "مسرح رعب" بسبب إهمال الفريق الطبي، في حين ينفي المتهمون أي مسؤولية عن الوفاة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала