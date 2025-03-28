https://sarabic.ae/20250328/وفد-مصري-في-الدوحة-لبحث-مفاوضات-غزة-واجتماع-لبناني--سوري-في-جدة-لوقف-الاشتباكات-1099037270.html

وفد مصري في الدوحة لبحث مفاوضات غزة.. واجتماع لبناني- سوري في جدة لوقف الاشتباكات

وفد مصري في الدوحة لبحث مفاوضات غزة.. واجتماع لبناني- سوري في جدة لوقف الاشتباكات

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام مصرية أن وفدًا أمنيًا مصريًا يعتزم بحث في العاصمة القطرية الدوحة، المفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وصفقة تبادل الرهائن... 28.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-28T13:47+0000

2025-03-28T13:47+0000

2025-03-28T13:47+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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وفد مصري في الدوحة لبحث مفاوضات غزة.. واجتماع لبناني-سوري في جدة لوقف الاشتباكات سبوتنيك عربي وفد مصري في الدوحة لبحث مفاوضات غزة.. واجتماع لبناني-سوري في جدة لوقف الاشتباكات

وفد مصري إلى الدوحة لبحث مفاوضات غزة.. وتحذير أممي من "جوع شديد" بالقطاعوسيبحث الوفد خلال زيارته للدوحة، إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، والانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي تم التوصل إليه في يناير/ كانون الثاني الماضي، بوساطة مصرية – قطرية وأمريكية، وظل صامدا لنحو شهرين، قبل أن تستأنف إسرائيل عملياتها العسكرية مجددا في القطاع، وتعيد نشر بعض وحدات جيشها فيه.ونقلت وسائل إعلام غربية، عن مسؤول مصري، قوله إن "هناك مقترحًا مقدمًا من القاهرة ينص على أن تفرج "حماس" عن 5 رهائن أحياء، من بينهم أمريكي - إسرائيلي، مقابل سماح إسرائيل بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتوقف القتال لمدة أسبوع، كما ستفرج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين"، وقال مسؤول في الحركة الفلسطينية وقتها، إن الحركة "ردت بشكل إيجابي".وأشار إلى أن "هناك إشكالية في التعامل مع الوفد الإسرائيلي، خاصةً وأن الأخير لم يرد حتى الآن على ما تم طرحه، ولكن هناك اتصالات مصرية أمريكية بين وزيري الخارجية المصري والأمريكي بالإضافة إلى وجود قنوات اتصال مع الوفد القطري المفاوض كما أن هناك اتصالات قطرية مصرية تمت خلال الساعات الأخيرة، كانت نتيجتها توجه الوفد المصري إلى الدوحة لاستكمال المفاوضات"، مضيفًا أن "هناك 3 مسارات يتم العمل عليها، أولها المسار الأمريكي وهو الخاص بالمبعوث الأمريكي وما طرحه وهذا حظى بقبول إسرائيل، والمسار الثاني هو المقترح المصري والذي حظى بقبول قطري ومن قبل حماس والسلطة الفلسطينية، وقد أبدت إسرائيل بعض المناقشات الخاصة به، والمسار الثالث هو محاولة دمج الوسطاء لهذه الأفكار للعودة لمفاوضات المرحلة الثانية".لقاء هام في جدة.. وزيرا دفاع لبنان وسوريا يبحثان وقف الاشتباكاتوقّع وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة مرهف أبو قصرة، ونظيره اللبناني ميشال منسي، اتفاقا لترسيم الحدود بين البلدين عقب مباحثات بينهما في مدينة جدة السعودية.وأكدت السعودية، في بيان، دعمها الكامل لكل ما يحقق أمن واستقرار البلدين الجارين، ويسهم في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة أيضا، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".كما أعرب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، عن سعادته بتوقيع هذا الاتفاق الذي وصفه بـ"المهم"، مشيرًا، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، إلى أن "اجتماع جدة يأتي في إطار جهود المملكة لدعم كل ما يحقق الأمن والاستقرار والتنمية للبلدين الشقيقين والمنطقة".كذلك تم الاتفاق على عقد اجتماع متابعة في السعودية، خلال الفترة المقبلة.وأضاف أن "الدبلوماسية السعودية نجحت في جمع الفرقاء الليلة الماضية في مدينة جدة وتم خلال هذا الاجتماع التوقيع على اتفاق لتشكيل لجان أمنية وعسكرية وقانونية لتطويق ما قد يحدث من خلافات على الحدود وقد تم الاتفاق على بحث ترسيم الحدود على أرض الواقع، والاتفاق على عقد الاجتماع لاحقاً في الرياض لمتابعة مجريات ومعطيات هذا الاتفاق مما يشير إلى نجاح الدبلوماسية السعودية في تحقيق الأمن الاستراتيجي العربي".إيران تفتح باب التفاوض "غير المباشر" مع واشنطن بشروطهاقال كمال خرازي، مستشار المرشد الإيراني، إن "طهران لم تغلق جميع الأبواب لحل خلافاتها مع الولايات المتحدة، وإنها مستعدة لإجراء محادثات غير مباشرة مع واشنطن"، متهماً المسؤولين الأمريكيين بشن "حرب نفسية" ضد البلاد في مسعى لـ"إثارة الانقسام" في إيران.وصرح خرازي، الذي يترأس اللجنة العليا للعلاقات الخارجية التابعة لمكتب المرشد الإيراني، في بيان بأن "الجمهورية الإسلامية لم تغلق كل الأبواب وهي مستعدة لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة، لتقييم الطرف الآخر، وذكر شروطها الخاصة واتخاذ القرار المناسب".وأضاف بيان خرازي، الذي نشره موقع اللجنة وأعادت نشره وكالات رسمية إيرانية، أن "ما تشهده إيران في سلوك الطبقة الحاكمة الأمريكية هو حرب نفسية تمارَس عبر فرض سياسة إما الحرب وإما المفاوضات، من خلال رسائل متناقضة يبعث بها المسؤولون الأمريكيون".وأشار المذحجي إلى أن "المتوقع إذا لم ترضخ طهران للمطالب الأمريكية، هو العمل أمريكيا على تأجيج مظاهرات داخلية، وهو ما أشار إليه كمال خرازي، ثم ضربة عسكرية أمريكية محدودة على إيران".بوتين: روسيا لن تسمح بالتعدي على سيادتها وستحمي مصالحهاأعلن الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، أن روسيا لن تسمح بالتعدي على سيادتها وستحمي مصالحها.ودعا بوتين، خلال الجلسة العامة للمنتدى الدولي للقطب الشمالي في مورمانسك، إلى التعاون المتساوي في منطقة القطب الشمالي.وأوضح الرئيس الروسي أن التفاعل الدولي في المنطقة القطبية الشمالية متوتر اليوم جراء بعض الدول التي تتخذ من المواجهة نهجًا لها.وأشار إلى أن الحوار مع الدول الغربية بشأن التعاون في مجال النظم البيئية في القطب الشمالي قد تم تقليصه.وأوضحت أن "منطقة القطب الشمالي لها أهمية في مجالات التعدين والشحن والأمن ومجالات عديدة تهم كل الدول"، لافتة إلى اهتمام الدول العربية بمجالات التنمية وتمد يدها للشراكة والتحالف مع روسيا في ظل العلاقات المتطورة بين الجانبين.

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