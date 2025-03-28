https://sarabic.ae/20250328/1099027058.html
آثار الزلزال المدمر في ميانمار
آثار الزلزال المدمر في ميانمار
سبوتنيك عربي
قام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" بجمع صور مؤلمة من ميانمار، تظهر آثار الزلزال المدمرالذي ضرب البلاد، وتسبب بأضرار جسيمة. 28.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-28T14:36+0000
2025-03-28T14:36+0000
2025-03-28T14:36+0000
وسائط متعددة
صور
أخبار ميانمار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1c/1099027228_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7ee5904d27d5752650f56ccac295ab9d.jpg
أخبار ميانمار
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1c/1099027228_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4bd269206201c91ac15854c87497476a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фото, صور, أخبار ميانمار
آثار الزلزال المدمر في ميانمار
قام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" بجمع صور مؤلمة من ميانمار، تظهر آثار الزلزال المدمرالذي ضرب البلاد، وتسبب بأضرار جسيمة.
© Photo / Social media page of Heung Min Son
انهيار جسر في مدينة ساغاينغ شمال غربي ميانمار، عقب الزلزال المدمر
انهيار جسر في مدينة ساغاينغ شمال غربي ميانمار، عقب الزلزال المدمر
© AP Photo / Aung Shine Oo
راهب بوذي يبحث عن أغراضه بين الركام، بالقرب من مبنى متضرر في دير للرهبان، عقب الزلزال في نايبيداو، ميانمار
راهب بوذي يبحث عن أغراضه بين الركام، بالقرب من مبنى متضرر في دير للرهبان، عقب الزلزال في نايبيداو، ميانمار
© AP Photo / Aung Shine Oo
أطفال يمشون بالقرب من مبنى متضرر عقب الزلزال المدمر، ميانمار
أطفال يمشون بالقرب من مبنى متضرر عقب الزلزال المدمر، ميانمار
© AP Photo / Aung Shine Oo
صورة لراهب بوذي يتفقد معبده المدمر نتيجة الزلزال
صورة لراهب بوذي يتفقد معبده المدمر نتيجة الزلزال
© AP Photo / Aung Shine Oo
مشاهد للمعابد المتضررة بعد الزلزال في نايبيداو، ميانمار
مشاهد للمعابد المتضررة بعد الزلزال في نايبيداو، ميانمار
© AP Photo / Aung Shine Oo
بيوت مهدمة وركام إثر الزلزال المدمر الذي ضرب ميانمار
بيوت مهدمة وركام إثر الزلزال المدمر الذي ضرب ميانمار