آثار الزلزال المدمر في ميانمار

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الخارجية الروسية: كييف هاجمت محطة "سودجا" في كورسك بأوامر من لندن
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الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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نبض افريقيا
وسائل إعلام غربية: النفوذ الأمريكي في أفريقيا يتقلص لصالح روسيا والصين
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لقاء سبوتنيك
25 عاما من حكم بوتين غيرت وجه روسيا و موسكو تصف محادثات الرياض حول أوكرانيا بـ "البناءة"
15:00 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
التعاون الروسي الأمريكي سيشمل أوكرانيا والشرق الأوسط
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
نتانياهو يهدد باحتلال أجزاء إضافية من غزة: تهديد للضغط أم تصعيد عسكري جديد؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
18:30 GMT
30 د
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30 د
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183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
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183 د
بيارق النصر
عملية البناء في روسيا تحضرا لصد العداون النازي
14:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
14:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وسائل إعلام غربية: النفوذ الأمريكي في أفريقيا يتقلص لصالح روسيا والصين
15:00 GMT
45 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
15:46 GMT
13 د
ملفات ساخنة
نتانياهو يهدد باحتلال أجزاء إضافية من غزة: تهديد للضغط أم تصعيد عسكري جديد؟
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
16:30 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل القضاء على النظام الأوكراني هو المدخل الحقيقي لضمان الأمن القومي الروسي؟ يجيب خبير
17:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يشكلون مجلس النهضة السوري لدعم الاقتصاد
17:31 GMT
28 د
عالم سبوتنيك
وفد مصري إلى الدوحة لبحث مفاوضات غزة.. وتحذير أممي من مجاعة، وزيرا دفاع لبنان وسوريا يبحثان في جدة وقف الاشتباكات
18:00 GMT
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آثار الزلزال المدمر في ميانمار
آثار الزلزال المدمر في ميانمار
سبوتنيك عربي
قام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" بجمع صور مؤلمة من ميانمار، تظهر آثار الزلزال المدمرالذي ضرب البلاد، وتسبب بأضرار جسيمة. 28.03.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, أخبار ميانمار
фото, صور, أخبار ميانمار

آثار الزلزال المدمر في ميانمار

14:36 GMT 28.03.2025
تابعنا عبر
قام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" بجمع صور مؤلمة من ميانمار، تظهر آثار الزلزال المدمرالذي ضرب البلاد، وتسبب بأضرار جسيمة.
© Photo / Social media page of Heung Min Son

انهيار جسر في مدينة ساغاينغ شمال غربي ميانمار، عقب الزلزال المدمر

انهيار جسر في مدينة ساغاينغ شمال غربي ميانمار، عقب الزلزال المدمر - سبوتنيك عربي
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© Photo / Social media page of Heung Min Son

انهيار جسر في مدينة ساغاينغ شمال غربي ميانمار، عقب الزلزال المدمر

© AP Photo / Aung Shine Oo

راهب بوذي يبحث عن أغراضه بين الركام، بالقرب من مبنى متضرر في دير للرهبان، عقب الزلزال في نايبيداو، ميانمار

راهب بوذي يبحث عن أغراضه بين الركام، بالقرب من مبنى متضرر في دير للرهبان، عقب الزلزال في نايبيداو، ميانمار - سبوتنيك عربي
2/6
© AP Photo / Aung Shine Oo

راهب بوذي يبحث عن أغراضه بين الركام، بالقرب من مبنى متضرر في دير للرهبان، عقب الزلزال في نايبيداو، ميانمار

© AP Photo / Aung Shine Oo

أطفال يمشون بالقرب من مبنى متضرر عقب الزلزال المدمر، ميانمار

أطفال يمشون بالقرب من مبنى متضرر عقب الزلزال المدمر، ميانمار - سبوتنيك عربي
3/6
© AP Photo / Aung Shine Oo

أطفال يمشون بالقرب من مبنى متضرر عقب الزلزال المدمر، ميانمار

© AP Photo / Aung Shine Oo

صورة لراهب بوذي يتفقد معبده المدمر نتيجة الزلزال

صورة لراهب بوذي يتفقد معبده المدمر نتيجة الزلزال - سبوتنيك عربي
4/6
© AP Photo / Aung Shine Oo

صورة لراهب بوذي يتفقد معبده المدمر نتيجة الزلزال

© AP Photo / Aung Shine Oo

مشاهد للمعابد المتضررة بعد الزلزال في نايبيداو، ميانمار

مشاهد للمعابد المتضررة بعد الزلزال في نايبيداو، ميانمار - سبوتنيك عربي
5/6
© AP Photo / Aung Shine Oo

مشاهد للمعابد المتضررة بعد الزلزال في نايبيداو، ميانمار

© AP Photo / Aung Shine Oo

بيوت مهدمة وركام إثر الزلزال المدمر الذي ضرب ميانمار

بيوت مهدمة وركام إثر الزلزال المدمر الذي ضرب ميانمار - سبوتنيك عربي
6/6
© AP Photo / Aung Shine Oo

بيوت مهدمة وركام إثر الزلزال المدمر الذي ضرب ميانمار

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