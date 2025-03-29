https://sarabic.ae/20250329/أمريكا-تحذر-رعاياها-في-دولة-عربية-من-هجمات-إرهابية-خلال-عيد-الفطر-1099054719.html
أمريكا تحذر رعاياها في دولة عربية من هجمات إرهابية خلال عيد الفطر
أمريكا تحذر رعاياها في دولة عربية من هجمات إرهابية خلال عيد الفطر
سبوتنيك عربي
حذرت أمريكا رعاياها من تزايد خطر وقوع هجمات إرهابية ضد السفارات والمنظمات الدولية والمؤسسات العامة في دولة عربية خلال عطلة عيد الفطر. 29.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-29T09:17+0000
2025-03-29T09:17+0000
2025-03-29T09:17+0000
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وأصدرت السفارة الأمريكية في سوريا بيانا، أمس الجمعة جاء فيه: "تُحذّر وزارة الخارجية الأمريكية رعاياها من تزايد احتمال وقوع هجمات خلال عطلة عيد الفطر، والتي قد تستهدف السفارات والمنظمات الدولية والمؤسسات العامة السورية في دمشق".وأضاف البيان أن "الهجمات قد تكون من تنفيذ أفراد مسلحين أو مجموعة من المسلحين، ولا يُستبعد استخدام العبوات الناسفة".وأضاف البيان أن "السفارة الأمريكية في دمشق أوقفت عملياتها في عام 2012، وبالتالي لا يمكنها تقديم أي خدمات لمواطنيها في سوريا"، مضيفا أنه "على المواطنين الأمريكيين الذين يحتاجون إلى مساعدة طارئة في البلاد التواصل مع قسم رعاية المصالح الأمريكية في السفارة التشيكية في دمشق".ويُعدّ عيد الفطر أحد العيدين الإسلاميين الرئيسيين، ويُأتي في نهاية شهر رمضان، ومن المتوقع أن يتم الاحتفال به في عام 2025 في 30 أو 31 مارس/ آذار 2025، بناء على رؤية الهلال.
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أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, أخبار العالم الآن, عيد الفطر
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, أخبار العالم الآن, عيد الفطر
أمريكا تحذر رعاياها في دولة عربية من هجمات إرهابية خلال عيد الفطر
حذرت أمريكا رعاياها من تزايد خطر وقوع هجمات إرهابية ضد السفارات والمنظمات الدولية والمؤسسات العامة في دولة عربية خلال عطلة عيد الفطر.
وأصدرت السفارة الأمريكية في سوريا بيانا، أمس الجمعة جاء فيه: "تُحذّر وزارة الخارجية الأمريكية رعاياها من تزايد احتمال وقوع هجمات خلال عطلة عيد الفطر، والتي قد تستهدف السفارات والمنظمات الدولية والمؤسسات العامة السورية في دمشق".
وأضاف البيان أن "الهجمات قد تكون من تنفيذ أفراد مسلحين أو مجموعة من المسلحين، ولا يُستبعد استخدام العبوات الناسفة".
وأضاف البيان أن "السفارة الأمريكية في دمشق أوقفت عملياتها في عام 2012، وبالتالي لا يمكنها تقديم أي خدمات لمواطنيها في سوريا"، مضيفا أنه "على المواطنين الأمريكيين الذين يحتاجون إلى مساعدة طارئة في البلاد التواصل مع قسم رعاية المصالح الأمريكية في السفارة التشيكية في دمشق".
ويُعدّ عيد الفطر أحد العيدين الإسلاميين الرئيسيين، ويُأتي في نهاية شهر رمضان، ومن المتوقع أن يتم الاحتفال به في عام 2025 في 30 أو 31 مارس/ آذار 2025، بناء على رؤية الهلال.