https://sarabic.ae/20250329/العراق-يعتزم-إمداد-لبنان-بالكهرباء-لمدة-6-أشهر-1099060994.html
العراق يعتزم إمداد لبنان بالكهرباء لمدة 6 أشهر
العراق يعتزم إمداد لبنان بالكهرباء لمدة 6 أشهر
سبوتنيك عربي
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، دعم بلاده الكامل لأمن لبنان واستقراره بجميع مكوناته، مع التزام العراق بالمساهمة الفاعلة في... 29.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-29T13:51+0000
2025-03-29T13:51+0000
2025-03-29T13:51+0000
العالم العربي
العراق
أخبار العراق اليوم
لبنان
أخبار لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0f/1097813291_0:0:1156:651_1920x0_80_0_0_a6f6c68b7c9630434e7f761a256a081a.jpg
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" بيانا صادرا عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أفاد بأن رئيس الوزراء أكد خلال المباحثات موافقة العراق على منح وزارة النفط استثناءً لتجهيز لبنان بالوقود لمدة ستة أشهر قادمة، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد اللبناني خلال هذه المرحلة الصعبة.وأشاد السوداني بالدور البارز الذي يلعبه رئيس مجلس النواب اللبناني في المشهد السياسي اللبناني، معرباً عن رفضه التام "للاعتداءات الإجرامية المستمرة، لاسيما الهجوم الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الجمعة"، والذي وصفه بأنه "جزء من محاولات الكيان الصهيوني لإشعال الفتنة وإعادة المنطقة إلى دوامة العنف".من جهته، عبر رئيس مجلس النواب اللبناني عن امتنانه للوقفات العراقية الداعمة للبنان وسيادته، مع تأكيده على أهمية تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، واستمرار التنسيق المشترك لمواجهة التحديات التي تعترض المنطقة.
https://sarabic.ae/20240817/كهرباء-لبنان-تعلن-انقطاع-التيار-عن-مرافق-أساسية-منها-المطار-والمرفأ--1091847371.html
العراق
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0f/1097813291_129:0:1156:770_1920x0_80_0_0_97ec8b410a22b30266d40765194845e9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, لبنان, أخبار لبنان
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, لبنان, أخبار لبنان
العراق يعتزم إمداد لبنان بالكهرباء لمدة 6 أشهر
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، دعم بلاده الكامل لأمن لبنان واستقراره بجميع مكوناته، مع التزام العراق بالمساهمة الفاعلة في عملية إعماره، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه السوداني مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.
ونقلت وكالة
الأنباء العراقية "واع" بيانا صادرا عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أفاد بأن رئيس الوزراء أكد خلال المباحثات موافقة العراق على منح وزارة النفط استثناءً لتجهيز لبنان بالوقود لمدة ستة أشهر قادمة، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد اللبناني خلال هذه المرحلة الصعبة.
وأشاد السوداني بالدور البارز الذي يلعبه رئيس مجلس النواب اللبناني في المشهد السياسي اللبناني، معرباً عن رفضه التام "للاعتداءات الإجرامية المستمرة، لاسيما الهجوم الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الجمعة"، والذي وصفه بأنه "جزء من محاولات الكيان الصهيوني لإشعال الفتنة وإعادة المنطقة إلى دوامة العنف".
من جهته، عبر رئيس مجلس النواب اللبناني عن امتنانه للوقفات العراقية الداعمة للبنان وسيادته، مع تأكيده على أهمية تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، واستمرار التنسيق المشترك لمواجهة التحديات التي تعترض المنطقة.