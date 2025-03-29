https://sarabic.ae/20250329/المجر-تتوقع-الحصول-على-نحو-5-ملايين-طن-من-النفط-الروسي-خلال-عام-2025-1099047681.html
المجر تتوقع الحصول على نحو 5 ملايين طن من النفط الروسي خلال عام 2025
المجر تتوقع الحصول على نحو 5 ملايين طن من النفط الروسي خلال عام 2025
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو بأن بلاده تتوقع الحصول على نحو 5 ملايين طن من النفط الروسي خلال عام 2025. 29.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-29T02:04+0000
2025-03-29T02:04+0000
2025-03-29T02:04+0000
المجر
روسيا
وكالة "روسيا سيغودنيا"
وزارة النفط الروسية
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موسكو ـ سبوتنيك. وقال سيارتو: "فيما يتعلق بالنفط، ووفقًا للبيانات الحالية، فإننا سنحصل في عام 2025 على ما بين 4.5 و5 ملايين طن".وفي وقت سابق، أفاد مجلس الوزراء الروسي بأن روسيا زوّدت المجر بـ4.78 مليون طن من النفط عبر الفرع الجنوبي لخط أنابيب "دروغبا" خلال عام 2024، بالإضافة إلى 956 ألف طن في شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير من هذا العام.والأربعاء الماضي، أعلن مجلس الوزراء الروسي أن موسكو مستعدة لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان استمرار إمدادات النفط إلى المجر دون انقطاع.وجاء في بيان لمجلس الوزراء: "أكد نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك الالتزام بضمان استمرارية إمدادات الطاقة إلى بودابست، والاستعداد لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان استمرارية إمدادات النفط إلى الشركاء دون انقطاع".كما بحث نوفاك مع وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، شروط توسيع التعاون في مشاريع النفط والغاز والطاقة.وأضاف بيان مجلس الوزراء الروسي: "عقد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، لقاء عمل مع وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، وبحث الجانبان المسائل المتعلقة بتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية، وشروط توسيع التعاون الروسي الهنغاري في مشاريع النفط والغاز".وكان سيارتو قد صرّح في وقت سابق من صباح الأربعاء بأنه سيتوجه إلى موسكو لمناقشة التسوية السلمية للصراع في أوكرانيا، وأمن إمدادات الطاقة، وتعزيز التعاون مع روسيا، مشيرًا إلى أن محادثات السلام بين روسيا والولايات المتحدة وصلت أمس إلى منعطف جديد، وبالتالي أصبح العالم أكثر أمانًا، معيدًا إلى الأذهان أن المجر تدعو منذ ثلاث سنوات إلى إبقاء قنوات الاتصال مع روسيا مفتوحة.وأكد سيارتو خلال زيارته لموسكو أن شركة النفط والغاز المجرية "مول" تعمل بنجاح في روسيا، ومن الممكن توسيع دورها في السوق الروسية.
https://sarabic.ae/20250221/بناء-على-طلب-روسيا-المجر-تورد-الغاز-إلى-بريدنيستروفيه-1098035190.html
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المجر, روسيا, وكالة "روسيا سيغودنيا", وزارة النفط الروسية
المجر, روسيا, وكالة "روسيا سيغودنيا", وزارة النفط الروسية
المجر تتوقع الحصول على نحو 5 ملايين طن من النفط الروسي خلال عام 2025
صرّح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو بأن بلاده تتوقع الحصول على نحو 5 ملايين طن من النفط الروسي خلال عام 2025.
موسكو ـ سبوتنيك
. وقال سيارتو: "فيما يتعلق بالنفط، ووفقًا للبيانات الحالية، فإننا سنحصل في عام 2025 على ما بين 4.5 و5 ملايين طن".
وفي وقت سابق، أفاد مجلس الوزراء الروسي بأن روسيا زوّدت المجر بـ4.78 مليون طن من النفط عبر الفرع الجنوبي لخط أنابيب "دروغبا" خلال عام 2024، بالإضافة إلى 956 ألف طن في شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير من هذا العام.
والأربعاء الماضي، أعلن مجلس الوزراء الروسي أن موسكو مستعدة لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان استمرار إمدادات النفط إلى المجر دون انقطاع.
وجاء في بيان لمجلس الوزراء: "أكد نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك الالتزام بضمان استمرارية إمدادات الطاقة إلى بودابست، والاستعداد لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان استمرارية إمدادات النفط إلى الشركاء دون انقطاع".
كما بحث نوفاك مع وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، شروط توسيع التعاون في مشاريع النفط والغاز والطاقة.
وأضاف بيان مجلس الوزراء الروسي: "عقد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، لقاء عمل مع وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، وبحث الجانبان المسائل المتعلقة بتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية، وشروط توسيع التعاون الروسي الهنغاري في مشاريع النفط والغاز".
وكان سيارتو قد صرّح في وقت سابق من صباح الأربعاء بأنه سيتوجه إلى موسكو لمناقشة التسوية السلمية للصراع في أوكرانيا
، وأمن إمدادات الطاقة، وتعزيز التعاون مع روسيا، مشيرًا إلى أن محادثات السلام بين روسيا والولايات المتحدة وصلت أمس إلى منعطف جديد، وبالتالي أصبح العالم أكثر أمانًا، معيدًا إلى الأذهان أن المجر تدعو منذ ثلاث سنوات إلى إبقاء قنوات الاتصال مع روسيا مفتوحة.
وأكد سيارتو خلال زيارته لموسكو أن شركة النفط والغاز المجرية "مول" تعمل بنجاح في روسيا، ومن الممكن توسيع دورها في السوق الروسية.