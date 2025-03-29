https://sarabic.ae/20250329/ترتيب-دول-العالم-لمؤشر-السعادة-العالمي-1099063927.html
ترتيب دول العالم لمؤشر السعادة العالمي
ترتيب دول العالم لمؤشر السعادة العالمي
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد لموقع السعادة العالمي، نُشر بمناسبة اليوم العالمي للسعادة، عن قائمةً بأسعد دول العالم، لعام 2025، ووفقا للتقرير جاء ترتيب الدول كما هو مبين في... 29.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-29T16:00+0000
2025-03-29T16:00+0000
2025-03-29T16:00+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1d/1099063350_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_e49539dc347a2226ed859b4d85da278a.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1d/1099063350_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_af4b4a099cac619ec6f111b0bf234068.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
ترتيب دول العالم لمؤشر السعادة العالمي
كشف تقرير جديد لموقع السعادة العالمي، نُشر بمناسبة اليوم العالمي للسعادة، عن قائمةً بأسعد دول العالم، لعام 2025، ووفقا للتقرير جاء ترتيب الدول كما هو مبين في الإنفوغراف.