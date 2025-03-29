https://sarabic.ae/20250329/تسبب-السرطان-والعقم-تحذيرات-من-استعمال-الأوراق-الذهبية-في-تزيين-الحلويات-1099056400.html
"تهديدات خطيرة"... دولة عربية تحذر من تزيين حلويات العيد بأوراق ذهبية
"تهديدات خطيرة"... دولة عربية تحذر من تزيين حلويات العيد بأوراق ذهبية
سبوتنيك عربي
أعلنت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، أن الورق الذهبي (الرقائق الذهبية في الحلويات)، التي يتم استعمالها لتزيين الحلويات، تعد شديدة الخطورة ومسببا رئيسيا... 29.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-29T11:21+0000
2025-03-29T11:21+0000
2025-03-29T11:28+0000
مجتمع
الصحة
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وقالت المنظمة في منشور لها، إن هذه الأوراق تحتوي على ثاني أكسيد التيتانيوم، أكسيد الحديد إضافة إلى جزيئات نانوية دقيقة جدًا، لا يستطيع الجسم هضمها أو التخلص منها، حسبما ذكرته صحيفة "النهار" المحلية.وأردفت المنظمة أن هذه الأوراق الخاصة بالتزيين، تخترق جدار الأمعاء وتصل إلى الأعضاء الحيوية مثل الكبد، المخ، والرئتين، وتسبب السرطان تأخر النمو. أمراض المناعة الذاتية ألزهايمر والعقم.وتعتبر هذه المواد، حسب المنظمة، ضارة بالصحة، ويُنصح بتجنب الأطعمة التي تحتوي عليها."صدمة علمية"... مضغ العلكة قد يعرض جسمك لكمية غير متوقعة من مادة خطيرة
https://sarabic.ae/20250328/دراسة-تكشف-عن-نتيجة-صادمة-بشأن-بديل-شائع-للسكر-1099040477.html
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الصحة
"تهديدات خطيرة"... دولة عربية تحذر من تزيين حلويات العيد بأوراق ذهبية
11:21 GMT 29.03.2025 (تم التحديث: 11:28 GMT 29.03.2025)
أعلنت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، أن الورق الذهبي (الرقائق الذهبية في الحلويات)، التي يتم استعمالها لتزيين الحلويات، تعد شديدة الخطورة ومسببا رئيسيا لأمراض مستعصية.
وقالت المنظمة في منشور لها، إن هذه الأوراق تحتوي على ثاني أكسيد التيتانيوم، أكسيد الحديد إضافة إلى جزيئات نانوية دقيقة جدًا، لا يستطيع الجسم هضمها أو التخلص منها، حسبما ذكرته صحيفة "النهار" المحلية.
وأردفت المنظمة أن هذه الأوراق الخاصة بالتزيين، تخترق جدار الأمعاء وتصل إلى الأعضاء الحيوية مثل الكبد، المخ، والرئتين، وتسبب السرطان تأخر النمو. أمراض المناعة الذاتية ألزهايمر والعقم.
كما حذرت المنظمة من الملمعات الغذائية. (المواد اللامعة في الحلويات والأطعمة) التي تحتوي على، أكسيد الحديد (يسبب العقم، تأخر النمو، السرطان، ألزهايمر، تشوه الأجنة).ثاني أكسيد التيتانيوم (يؤدي إلى خلل في الجينات).
وتعتبر هذه المواد، حسب المنظمة، ضارة بالصحة، ويُنصح بتجنب الأطعمة التي تحتوي عليها.