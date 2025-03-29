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https://sarabic.ae/20250329/دراسة-تكشف-عن-طريقة-بسيطة-لحماية-عينيك-من-الشاشات-الرقمية-1099062982.html
دراسة تكشف عن "طريقة بسيطة" لحماية عينيك من الشاشات الرقمية
دراسة تكشف عن "طريقة بسيطة" لحماية عينيك من الشاشات الرقمية
سبوتنيك عربي
برز إجهاد العين الرقمي، وهو حالةٌ كانت تُعتبر في السابق هامشيةً في مشاكل الصحة المهنية، كمشكلةٍ صحيةٍ عامةٍ هامةٍ تُؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم، وذلك في... 29.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-29T15:48+0000
2025-03-29T15:48+0000
مجتمع
علوم
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مع تزايد اعتمادنا على الأجهزة الرقمية في العمل والتعليم والتفاعل الاجتماعي، يزداد الخطر على صحة أعيننا، وذلك وفقا لتقرير تم نشره في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.قد يُصاب ما يصل إلى 50% من مستخدمي الكمبيوتر بإجهاد العين الرقمي. هذه الحالة، التي تتميز بمجموعةٍ من الأعراض البصرية والعينية، بما في ذلك الجفاف، وسيلان الدموع، والحكة، والحرقان، وعدم وضوح الرؤية أو حتى ازدواجها، ليست مجرد مسألة إزعاج؛ بل قد تُشير إلى مشاكل مزمنةٍ مُحتملةٍ يُمكن أن تُؤثر بشكلٍ كبيرٍ على جودة حياة الشخص وإنتاجيته.ترتبط الزيادة الملحوظة في استخدام الأجهزة الرقمية أثناء الوباء بارتفاع في أمراض سطح العين واضطرابات الرؤية وإجهاد العين الرقمي، وفقا للتقرير.الضرر الخفي للإدمان الرقميولكن ماذا يحدث لأعيننا بالضبط عندما نحدق في الشاشات لفترات طويلة؟ يكمن الجواب في التركيب البيولوجي المعقد لجهازنا البصري.تتنوع أعراض إجهاد العين الرقمي، وغالبًا ما تكون خفية. تتراوح بين أعراض ملحوظة فورًا، مثل إرهاق العين وجفافها وعدم وضوح الرؤية، وعلامات أكثر دقة مثل الصداع وآلام الرقبة.على الرغم من أن هذه الأعراض غالبًا ما تكون عابرة، إلا أنها قد تصبح مستمرة ومُنهكة إذا تُركت دون علاج.فكيف يُمكننا إذًا حماية بصرنا في عالمنا المُركّز على الشاشات؟ يكمن الحل في نهج مُتعدد الجوانب يجمع بين التغييرات السلوكية، والتكيّف البيئي، والتدخلات الطبية عند الضرورة.
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علوم
علوم

دراسة تكشف عن "طريقة بسيطة" لحماية عينيك من الشاشات الرقمية

15:48 GMT 29.03.2025
© Photo / unsplash/Colin Lloydشبكية العين
شبكية العين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2025
© Photo / unsplash/Colin Lloyd
تابعنا عبر
برز إجهاد العين الرقمي، وهو حالةٌ كانت تُعتبر في السابق هامشيةً في مشاكل الصحة المهنية، كمشكلةٍ صحيةٍ عامةٍ هامةٍ تُؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم، وذلك في عصرٍ تُهيمن فيه الشاشات على حياتنا اليومية، يجتاح العالم وباءٌ صامت.
مع تزايد اعتمادنا على الأجهزة الرقمية في العمل والتعليم والتفاعل الاجتماعي، يزداد الخطر على صحة أعيننا، وذلك وفقا لتقرير تم نشره في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
قد يُصاب ما يصل إلى 50% من مستخدمي الكمبيوتر بإجهاد العين الرقمي. هذه الحالة، التي تتميز بمجموعةٍ من الأعراض البصرية والعينية، بما في ذلك الجفاف، وسيلان الدموع، والحكة، والحرقان، وعدم وضوح الرؤية أو حتى ازدواجها، ليست مجرد مسألة إزعاج؛ بل قد تُشير إلى مشاكل مزمنةٍ مُحتملةٍ يُمكن أن تُؤثر بشكلٍ كبيرٍ على جودة حياة الشخص وإنتاجيته.
وقد فاقم جائحة كوفيد-19 هذا الاتجاه، حيث أدت إجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي إلى ارتفاع وقت استخدام الشاشة إلى مستوياتٍ غير مسبوقة.
ترتبط الزيادة الملحوظة في استخدام الأجهزة الرقمية أثناء الوباء بارتفاع في أمراض سطح العين واضطرابات الرؤية وإجهاد العين الرقمي، وفقا للتقرير.

الضرر الخفي للإدمان الرقمي

ولكن ماذا يحدث لأعيننا بالضبط عندما نحدق في الشاشات لفترات طويلة؟ يكمن الجواب في التركيب البيولوجي المعقد لجهازنا البصري.
عند التركيز على الشاشات الرقمية، ينخفض ​​معدل رمش العين، وتجهد أعيننا للحفاظ على تركيزها على الأشياء القريبة لفترات طويلة. يؤدي انخفاض الرمش والتركيز القريب المستمر إلى سلسلة من مشاكل العين، من تهيج خفيف إلى جفاف مزمن.
تتنوع أعراض إجهاد العين الرقمي، وغالبًا ما تكون خفية. تتراوح بين أعراض ملحوظة فورًا، مثل إرهاق العين وجفافها وعدم وضوح الرؤية، وعلامات أكثر دقة مثل الصداع وآلام الرقبة.
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على الرغم من أن هذه الأعراض غالبًا ما تكون عابرة، إلا أنها قد تصبح مستمرة ومُنهكة إذا تُركت دون علاج.
على عكس الاعتقاد السائد، فإن الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات ليس السبب الرئيسي لإجهاد العين الرقمي. في حين أن الضوء الأزرق يمكن أن يُسهم في إرهاق العين ويُعطل أنماط النوم، إلا أنه لا يوجد دليل قاطع على أنه يُسبب تلفًا دائمًا للعين.
تكمن المشاكل الحقيقية في بيئة العمل السيئة، والعمل المُكثّف المُركّز على التركيز القريب، وقلة الرمش.
فكيف يُمكننا إذًا حماية بصرنا في عالمنا المُركّز على الشاشات؟ يكمن الحل في نهج مُتعدد الجوانب يجمع بين التغييرات السلوكية، والتكيّف البيئي، والتدخلات الطبية عند الضرورة.
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