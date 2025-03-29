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https://sarabic.ae/20250329/لحظة-مرعبة-زلزال-قوي-يحول-مسبحا-على-سطح-بناء-إلى-شلال-مدمر-1099051725.html
لحظة مرعبة.. زلزال قوي يحول مسبحا على سطح بناء إلى شلال مدمر
لحظة مرعبة.. زلزال قوي يحول مسبحا على سطح بناء إلى شلال مدمر
سبوتنيك عربي
تداول مستخدمو مواقع التواصل مشهدا مخيفا للحظة سقوط مياه حوض سباحة من سطح مبنى شاهق على الناس في الشارع، إثر زلزال قوي ضرب جنوبي الصين. 29.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-29T07:36+0000
2025-03-29T07:36+0000
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أخبار ميانمار
زلزال
الصين
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وتسببت مياه حوض السباحة المنسكبة بجرف الناس في الشارع والإطاحة بهم، وإحداث فوضى عارمة بالمكان.وأعلنت السلطات في ميانمار، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد أمس إلى 1002 قتيل و2376 مصابا.وضرب زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر ميانمار، أمس الجمعة، حيث شعر به سكان خمس دول مجاورة، بما في ذلك تايلاند. وأفادت السفارة الروسية في ميانمار لـ "ريا نوفوستي" أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات بين الروس.
أخبار ميانمار
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نادي الفيديو, أخبار ميانمار, زلزال, الصين
نادي الفيديو, أخبار ميانمار, زلزال, الصين

لحظة مرعبة.. زلزال قوي يحول مسبحا على سطح بناء إلى شلال مدمر

07:36 GMT 29.03.2025
© AP Photo / Frank Augsteinأول مسبح زجاجي على ارتفاع 35 متر (115 قدم) في العالم في لندن، إنجلترا 27 أبريل 2021
أول مسبح زجاجي على ارتفاع 35 متر (115 قدم) في العالم في لندن، إنجلترا 27 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2025
أول مسبح زجاجي على ارتفاع 35 متر (115 قدم) في العالم في لندن، إنجلترا 27 أبريل 2021
© AP Photo / Frank Augstein
تابعنا عبر
تداول مستخدمو مواقع التواصل مشهدا مخيفا للحظة سقوط مياه حوض سباحة من سطح مبنى شاهق على الناس في الشارع، إثر زلزال قوي ضرب جنوبي الصين.
وتسببت مياه حوض السباحة المنسكبة بجرف الناس في الشارع والإطاحة بهم، وإحداث فوضى عارمة بالمكان.
وأعلنت السلطات في ميانمار، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد أمس إلى 1002 قتيل و2376 مصابا.
وضرب زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر ميانمار، أمس الجمعة، حيث شعر به سكان خمس دول مجاورة، بما في ذلك تايلاند. وأفادت السفارة الروسية في ميانمار لـ "ريا نوفوستي" أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات بين الروس.
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