لحظة مرعبة.. زلزال قوي يحول مسبحا على سطح بناء إلى شلال مدمر
© AP Photo / Frank Augsteinأول مسبح زجاجي على ارتفاع 35 متر (115 قدم) في العالم في لندن، إنجلترا 27 أبريل 2021
أول مسبح زجاجي على ارتفاع 35 متر (115 قدم) في العالم في لندن، إنجلترا 27 أبريل 2021
© AP Photo / Frank Augstein
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تداول مستخدمو مواقع التواصل مشهدا مخيفا للحظة سقوط مياه حوض سباحة من سطح مبنى شاهق على الناس في الشارع، إثر زلزال قوي ضرب جنوبي الصين.
وتسببت مياه حوض السباحة المنسكبة بجرف الناس في الشارع والإطاحة بهم، وإحداث فوضى عارمة بالمكان.
📹زلزال قوي يحول مسبح على السطح إلى شلال مدمر— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) March 29, 2025
تداول مستخدمو مواقع التواصل مشهدا مخيفا للحظة سقوط مياه حوض سباحة من سطح مبنى شاهق على الناس في الشارع، إثر زلزال قوي بجنوب الصين.
وتسببت مياه حوض السباحة المنسكبة في جرف الناس بالشارع والإطاحة بهم، وإحداث فوضى عارمة بالمكان. pic.twitter.com/IDFkLTxXMJ
وأعلنت السلطات في ميانمار، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد أمس إلى 1002 قتيل و2376 مصابا.
وضرب زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر ميانمار، أمس الجمعة، حيث شعر به سكان خمس دول مجاورة، بما في ذلك تايلاند. وأفادت السفارة الروسية في ميانمار لـ "ريا نوفوستي" أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات بين الروس.