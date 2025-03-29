https://sarabic.ae/20250329/مسؤول-إيراني-يعلن-نقل-43-محكوما-من-العراق-إلى-بلاده-1099064204.html

مسؤول إيراني يعلن نقل 43 محكوما من العراق إلى بلاده

مسؤول إيراني يعلن نقل 43 محكوما من العراق إلى بلاده

سبوتنيك عربي

أعلن مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والشؤون الدولية الإيراني، عسكر جلاليان، اليوم السبت، نقل 43 محكوما إيرانيا في السجون العراقية إلى البلاد. 29.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-29T16:47+0000

2025-03-29T16:47+0000

2025-03-29T16:47+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

أخبار إيران

إيران

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104338/96/1043389649_75:0:1204:635_1920x0_80_0_0_11f439e3b5c8c31b2e110c4d9e2ba4f8.jpg

ونقلت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم السبت، عن عسكر جلاليان أنه "في إطار تنفيذ اتفاقية تبادل المحكومين بين إيران والعراق، تم نقل 20 محكوما إيرانيا في سجون إقليم كردستان العراق، بينهم 16 رجلا و4 نساء، إلى البلاد لقضاء بقية فترة محكوميتهم".وأكد المسؤول الإيراني نقل 23 محكوما إيرانيا من سجون السليمانية بالعراق إلى إيران بعد استكمال الإجراءات القانونية لقضاء بقية فترة محكوميتهم في إيران.وأشار مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والشؤون الدولية الإيراني، عسكر جلاليان، إلى أنه تم نقل 180 محكوما إيرانيا في سجون دول أخرى إلى إيران خلال الشهر الماضي، وذلك في إطار اتفاقية تبادل المحكومين بين طهران وهذه الدول، من أجل قضاء بقية فترة محكوميتهم في إيران.ووجه عسكر جلاليات بأنه "لابد من توجيه الشكر لجهود ومساعدة جميع الأجهزة والمؤسسات المعنية".كشف السفير الإيراني في العراق محمد كاظم آل صادق، في شهر فبراير/شباط الماضي، عن نقل 130 محكوما إيرانيا لبلده، قبل إنهاء مدة محكوميتهم، وذلك وفق اتفاق مبرم مع العراق، على أن يكملو مدة محكوميتهم في إيران، ضمن المرحلة الثامنة من الاتفاق بين البلدين.ويعود الاتفاق بين العراق وإيران، لتبادل المحكومين إلى العام 2014، حيث وقع في زمن حكومة نوري المالكي، ونص على أن يتم تبادل المحكومين بين البلدين.

https://sarabic.ae/20230415/وزارة-العدل-العراقية-نسبة-الاكتظاظ-في-السجون-تصل-إلى-300-1075938334.html

العراق

أخبار إيران

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, إيران, العالم العربي, الأخبار