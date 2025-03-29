https://sarabic.ae/20250329/مسؤول-إيراني-يعلن-نقل-43-محكوما-من-العراق-إلى-بلاده-1099064204.html
مسؤول إيراني يعلن نقل 43 محكوما من العراق إلى بلاده
مسؤول إيراني يعلن نقل 43 محكوما من العراق إلى بلاده
سبوتنيك عربي
أعلن مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والشؤون الدولية الإيراني، عسكر جلاليان، اليوم السبت، نقل 43 محكوما إيرانيا في السجون العراقية إلى البلاد. 29.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-29T16:47+0000
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2025-03-29T16:47+0000
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ونقلت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم السبت، عن عسكر جلاليان أنه "في إطار تنفيذ اتفاقية تبادل المحكومين بين إيران والعراق، تم نقل 20 محكوما إيرانيا في سجون إقليم كردستان العراق، بينهم 16 رجلا و4 نساء، إلى البلاد لقضاء بقية فترة محكوميتهم".وأكد المسؤول الإيراني نقل 23 محكوما إيرانيا من سجون السليمانية بالعراق إلى إيران بعد استكمال الإجراءات القانونية لقضاء بقية فترة محكوميتهم في إيران.وأشار مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والشؤون الدولية الإيراني، عسكر جلاليان، إلى أنه تم نقل 180 محكوما إيرانيا في سجون دول أخرى إلى إيران خلال الشهر الماضي، وذلك في إطار اتفاقية تبادل المحكومين بين طهران وهذه الدول، من أجل قضاء بقية فترة محكوميتهم في إيران.ووجه عسكر جلاليات بأنه "لابد من توجيه الشكر لجهود ومساعدة جميع الأجهزة والمؤسسات المعنية".كشف السفير الإيراني في العراق محمد كاظم آل صادق، في شهر فبراير/شباط الماضي، عن نقل 130 محكوما إيرانيا لبلده، قبل إنهاء مدة محكوميتهم، وذلك وفق اتفاق مبرم مع العراق، على أن يكملو مدة محكوميتهم في إيران، ضمن المرحلة الثامنة من الاتفاق بين البلدين.ويعود الاتفاق بين العراق وإيران، لتبادل المحكومين إلى العام 2014، حيث وقع في زمن حكومة نوري المالكي، ونص على أن يتم تبادل المحكومين بين البلدين.
https://sarabic.ae/20230415/وزارة-العدل-العراقية-نسبة-الاكتظاظ-في-السجون-تصل-إلى-300-1075938334.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, إيران, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, إيران, العالم العربي, الأخبار
مسؤول إيراني يعلن نقل 43 محكوما من العراق إلى بلاده
أعلن مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والشؤون الدولية الإيراني، عسكر جلاليان، اليوم السبت، نقل 43 محكوما إيرانيا في السجون العراقية إلى البلاد.
ونقلت وكالة
مهر للأنباء، مساء اليوم السبت، عن عسكر جلاليان أنه "في إطار تنفيذ اتفاقية تبادل المحكومين بين إيران والعراق، تم نقل 20 محكوما إيرانيا في سجون إقليم كردستان العراق، بينهم 16 رجلا و4 نساء، إلى البلاد لقضاء بقية فترة محكوميتهم".
وأكد المسؤول الإيراني نقل 23 محكوما إيرانيا من سجون السليمانية
بالعراق إلى إيران بعد استكمال الإجراءات القانونية لقضاء بقية فترة محكوميتهم في إيران.
وأشار مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والشؤون الدولية الإيراني، عسكر جلاليان، إلى أنه تم نقل 180 محكوما إيرانيا في سجون دول أخرى إلى إيران خلال الشهر الماضي، وذلك في إطار اتفاقية تبادل المحكومين بين طهران وهذه الدول، من أجل قضاء بقية فترة محكوميتهم في إيران.
ووجه عسكر جلاليات بأنه "لابد من توجيه الشكر لجهود ومساعدة جميع الأجهزة والمؤسسات المعنية".
كشف السفير الإيراني في العراق محمد كاظم آل صادق، في شهر فبراير/شباط الماضي، عن نقل 130 محكوما إيرانيا لبلده، قبل إنهاء مدة محكوميتهم، وذلك وفق اتفاق مبرم مع العراق، على أن يكملو مدة محكوميتهم في إيران، ضمن المرحلة الثامنة من الاتفاق بين البلدين.
ويعود الاتفاق بين العراق وإيران،
لتبادل المحكومين إلى العام 2014، حيث وقع في زمن حكومة نوري المالكي، ونص على أن يتم تبادل المحكومين بين البلدين.