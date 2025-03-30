https://sarabic.ae/20250330/إعلام-3-دول-تعطل-خطة-أوروبا-لزيادة-الإنفاق-الدفاعي-1099084755.html
إعلام: 3 دول تعطل خطة أوروبا لزيادة الإنفاق الدفاعي
إعلام: 3 دول تعطل خطة أوروبا لزيادة الإنفاق الدفاعي
سبوتنيك عربي
تسعى الدول الأوروبية لزيادة الإنفاق الدفاعي لتعزيز قدراتها العسكرية في المستقبل خاصة مع تنامي المخاوف من انهيار حلف شمال الأطلسي "الناتو" وتخلي الولايات... 30.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-30T17:34+0000
2025-03-30T17:34+0000
2025-03-30T17:34+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الناتو
أخبار فرنسا
إيطاليا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104223/71/1042237195_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_5ef7d0642164b7944aafaa8c032d557e.jpg
وتمثل القروض الدفاعية أحد الحلول التي عرضتها بعض الدول لزيادة الإنفاق الدفاعي، وهي قروض منخفضة الفائدة يتم منحها للدول المتعثرة حتى تصل إلى مستوى الإنفاق المطلوب، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.لكن تلك الخطة عطلتها 3 دول هي فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، التي استبدال خطة القروض الدفاعية بمنح تحصل عليها الدول المحتاجة لتعزيز الإنفاق العسكري.وترى الدول الـ3 أن خطة المنح الدفاعية أفضل لأنها تحول دون تحميل الدول التي تعاني من أعباء اقتصادية كبيرة، مزيدا من الأعباء التي تفاقم أزمتها الاقتصادية.وبحسب وسائل الإعلام، فإن موقف الدول الـ3 يمثل انتكاسة لخطة القروض الدفاعية التي تقودها رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، ضمن مساعي الاتحاد لتعزيز القدرات العسكرية للقارة الأوروبية.يذكر أن خطة فون دير لاين، كانت تتضمن حزمة قروض تقدر قيمتها بنحو 150 مليار يورو لتشجيع الاستثمارات الدفاعية داخل دول الاتحاد الأوروبي بهدف تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالقدرات الدفاعية للقارة.
https://sarabic.ae/20240317/أوروبا-تحتاج-إلى-56-مليار-يورو-سنويا-لتحقيق-هدف-الإنفاق-الدفاعي-لـالناتو-1087055202.html
https://sarabic.ae/20230307/هل-تنفد-ذخائر-الناتو-متى-يتخلى-عن-أوكرانيا-1074435359.html
أخبار فرنسا
إيطاليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104223/71/1042237195_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_430a6ea0626905159c7bb58bbe5520a0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, الناتو, أخبار فرنسا , إيطاليا
العالم, أخبار العالم الآن, الناتو, أخبار فرنسا , إيطاليا
إعلام: 3 دول تعطل خطة أوروبا لزيادة الإنفاق الدفاعي
تسعى الدول الأوروبية لزيادة الإنفاق الدفاعي لتعزيز قدراتها العسكرية في المستقبل خاصة مع تنامي المخاوف من انهيار حلف شمال الأطلسي "الناتو" وتخلي الولايات المتحدة الأمريكية عن أوروبا.
وتمثل القروض الدفاعية أحد الحلول التي عرضتها بعض الدول لزيادة الإنفاق
الدفاعي، وهي قروض منخفضة الفائدة يتم منحها للدول المتعثرة حتى تصل إلى مستوى الإنفاق المطلوب، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
لكن تلك الخطة عطلتها 3 دول هي فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، التي استبدال خطة القروض الدفاعية بمنح تحصل عليها الدول المحتاجة لتعزيز الإنفاق العسكري
.
وترى الدول الـ3 أن خطة المنح الدفاعية أفضل لأنها تحول دون تحميل الدول التي تعاني من أعباء اقتصادية كبيرة، مزيدا من الأعباء التي تفاقم أزمتها الاقتصادية.
وبحسب وسائل الإعلام، فإن موقف الدول الـ3 يمثل انتكاسة لخطة القروض الدفاعية التي تقودها رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، ضمن مساعي الاتحاد لتعزيز القدرات العسكرية
للقارة الأوروبية.
يذكر أن خطة فون دير لاين، كانت تتضمن حزمة قروض تقدر قيمتها بنحو 150 مليار يورو لتشجيع الاستثمارات الدفاعية داخل دول الاتحاد الأوروبي بهدف تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالقدرات الدفاعية للقارة.