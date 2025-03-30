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https://sarabic.ae/20250330/إعلام-3-دول-تعطل-خطة-أوروبا-لزيادة-الإنفاق-الدفاعي-1099084755.html
إعلام: 3 دول تعطل خطة أوروبا لزيادة الإنفاق الدفاعي
إعلام: 3 دول تعطل خطة أوروبا لزيادة الإنفاق الدفاعي
سبوتنيك عربي
تسعى الدول الأوروبية لزيادة الإنفاق الدفاعي لتعزيز قدراتها العسكرية في المستقبل خاصة مع تنامي المخاوف من انهيار حلف شمال الأطلسي "الناتو" وتخلي الولايات... 30.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-30T17:34+0000
2025-03-30T17:34+0000
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وتمثل القروض الدفاعية أحد الحلول التي عرضتها بعض الدول لزيادة الإنفاق الدفاعي، وهي قروض منخفضة الفائدة يتم منحها للدول المتعثرة حتى تصل إلى مستوى الإنفاق المطلوب، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.لكن تلك الخطة عطلتها 3 دول هي فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، التي استبدال خطة القروض الدفاعية بمنح تحصل عليها الدول المحتاجة لتعزيز الإنفاق العسكري.وترى الدول الـ3 أن خطة المنح الدفاعية أفضل لأنها تحول دون تحميل الدول التي تعاني من أعباء اقتصادية كبيرة، مزيدا من الأعباء التي تفاقم أزمتها الاقتصادية.وبحسب وسائل الإعلام، فإن موقف الدول الـ3 يمثل انتكاسة لخطة القروض الدفاعية التي تقودها رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، ضمن مساعي الاتحاد لتعزيز القدرات العسكرية للقارة الأوروبية.يذكر أن خطة فون دير لاين، كانت تتضمن حزمة قروض تقدر قيمتها بنحو 150 مليار يورو لتشجيع الاستثمارات الدفاعية داخل دول الاتحاد الأوروبي بهدف تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالقدرات الدفاعية للقارة.
https://sarabic.ae/20240317/أوروبا-تحتاج-إلى-56-مليار-يورو-سنويا-لتحقيق-هدف-الإنفاق-الدفاعي-لـالناتو-1087055202.html
https://sarabic.ae/20230307/هل-تنفد-ذخائر-الناتو-متى-يتخلى-عن-أوكرانيا-1074435359.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الناتو, أخبار فرنسا , إيطاليا
العالم, أخبار العالم الآن, الناتو, أخبار فرنسا , إيطاليا

إعلام: 3 دول تعطل خطة أوروبا لزيادة الإنفاق الدفاعي

17:34 GMT 30.03.2025
© AP Photo / Claude Paris, Poolالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على ظهر سفينة تابعة للبحرية الفرنسية - الجيش الفرنسي
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على ظهر سفينة تابعة للبحرية الفرنسية - الجيش الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2025
© AP Photo / Claude Paris, Pool
تابعنا عبر
تسعى الدول الأوروبية لزيادة الإنفاق الدفاعي لتعزيز قدراتها العسكرية في المستقبل خاصة مع تنامي المخاوف من انهيار حلف شمال الأطلسي "الناتو" وتخلي الولايات المتحدة الأمريكية عن أوروبا.
وتمثل القروض الدفاعية أحد الحلول التي عرضتها بعض الدول لزيادة الإنفاق الدفاعي، وهي قروض منخفضة الفائدة يتم منحها للدول المتعثرة حتى تصل إلى مستوى الإنفاق المطلوب، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
قوات مسلحة خلال مناورة عسكرية التنين-24، وهي جزء من مناورات المدافع الصامد 2024، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2024
أوروبا تحتاج إلى 56 مليار يورو سنويا لتحقيق هدف الإنفاق الدفاعي لـ"الناتو"
17 مارس 2024, 06:35 GMT
لكن تلك الخطة عطلتها 3 دول هي فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، التي استبدال خطة القروض الدفاعية بمنح تحصل عليها الدول المحتاجة لتعزيز الإنفاق العسكري.
وترى الدول الـ3 أن خطة المنح الدفاعية أفضل لأنها تحول دون تحميل الدول التي تعاني من أعباء اقتصادية كبيرة، مزيدا من الأعباء التي تفاقم أزمتها الاقتصادية.
قوات حلف شمال الأطلسي الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
هل تنفد ذخائر الناتو… متى يتخلى عن أوكرانيا؟
7 مارس 2023, 15:42 GMT
وبحسب وسائل الإعلام، فإن موقف الدول الـ3 يمثل انتكاسة لخطة القروض الدفاعية التي تقودها رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، ضمن مساعي الاتحاد لتعزيز القدرات العسكرية للقارة الأوروبية.
يذكر أن خطة فون دير لاين، كانت تتضمن حزمة قروض تقدر قيمتها بنحو 150 مليار يورو لتشجيع الاستثمارات الدفاعية داخل دول الاتحاد الأوروبي بهدف تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالقدرات الدفاعية للقارة.
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