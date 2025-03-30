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لبنان والعالم
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عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
09:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
10:03 GMT
24 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:28 GMT
14 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
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11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
14:30 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
15:00 GMT
25 د
شؤون عسكرية
هل القضاء على النظام الأوكراني هو المدخل الحقيقي لضمان الأمن القومي الروسي؟ يجيب خبير
15:25 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يشكلون مجلس النهضة السوري لدعم الاقتصاد
16:00 GMT
28 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
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29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
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اللغة البشرية التي تفهمها الحيوانات والذاكرة المغناطيسية الفائقة
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عالم سبوتنيك
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المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
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الأمين العام لـ"حزب الله": لا يمكننا منع إسرائيل من الاعتداء علينا
الأمين العام لـ"حزب الله": لا يمكننا منع إسرائيل من الاعتداء علينا
سبوتنيك عربي
أكد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، أن الحزب ملتزم باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، ولم يعد له أي وجود مسلح في منطقة جنوب الليطاني. 30.03.2025, سبوتنيك عربي
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وخلال كلمته بمناسبة يوم القدس العالمي أمس السبت، قال قاسم: إن "إسرائيل تضع جنوب لبنان ضمن مخططاتها التوسعية، سواء عبر الاستيطان أو فرض واقع جديد في المنطقة".وأضاف أن الحزب لن يقبل بأي شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل.وأوضح أن لبنان التزم بالكامل باتفاق وقف إطلاق النار، وهو أمر يشهد عليه المجتمع الدولي، في حين أن إسرائيل لم تحترم التزاماتها واستمرت في عدوانها، مستهدفة الضاحية الجنوبية ومناطق لبنانية أخرى.وأشار إلى أن لبنان لا يزال ضمن دائرة الأطماع الإسرائيلية، لا سيما في جنوبه، ما يستدعي تصدياً حازماً من الدولة اللبنانية.كما دعا قاسم الحكومة اللبنانية، إلى الشروع في مناقشة ملف إعادة الإعمار بعيدا عن أي شروط سياسية، مشددا على أن حزب الله يعتبر نفسه جزءا أساسيا في عملية بناء الدولة وحماية سيادتها.
https://sarabic.ae/20250328/الرئيس-اللبناني-ينفي-تورط-حزب-الله-في-الهجمات-الصاروخية-الأخيرة-على-إسرائيل-1099040643.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

الأمين العام لـ"حزب الله": لا يمكننا منع إسرائيل من الاعتداء علينا

06:44 GMT 30.03.2025
© Sputnik . Abdul Kader AlBayالشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ "حزب الله"
الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ حزب الله - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2025
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
تابعنا عبر
أكد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، أن الحزب ملتزم باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، ولم يعد له أي وجود مسلح في منطقة جنوب الليطاني.
وخلال كلمته بمناسبة يوم القدس العالمي أمس السبت، قال قاسم: إن "إسرائيل تضع جنوب لبنان ضمن مخططاتها التوسعية، سواء عبر الاستيطان أو فرض واقع جديد في المنطقة".
وأضاف أن الحزب لن يقبل بأي شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل.
وأوضح أن لبنان التزم بالكامل باتفاق وقف إطلاق النار، وهو أمر يشهد عليه المجتمع الدولي، في حين أن إسرائيل لم تحترم التزاماتها واستمرت في عدوانها، مستهدفة الضاحية الجنوبية ومناطق لبنانية أخرى.
الرئيس اللبناني جوزيف عون لحظة دخوله قصر بعبدا وجلوسه على كرسي الرئيس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2025
الرئيس اللبناني ينفي تورط "حزب الله" في الهجمات الصاروخية الأخيرة على إسرائيل
28 مارس, 15:58 GMT
وتابع: "لا يمكننا منع إسرائيل من الاعتداء علينا، ولكننا لن نقبل باستمرار هذا العدوان، ولن نسمح بفرض معادلات جديدة تخدم مصالح الاحتلال".
وأشار إلى أن لبنان لا يزال ضمن دائرة الأطماع الإسرائيلية، لا سيما في جنوبه، ما يستدعي تصدياً حازماً من الدولة اللبنانية.
كما دعا قاسم الحكومة اللبنانية، إلى الشروع في مناقشة ملف إعادة الإعمار بعيدا عن أي شروط سياسية، مشددا على أن حزب الله يعتبر نفسه جزءا أساسيا في عملية بناء الدولة وحماية سيادتها.
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