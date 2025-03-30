https://sarabic.ae/20250330/الأمين-العام-لـحزب-الله-لا-يمكننا-منع-إسرائيل-من-الاعتداء-علينا-1099069957.html

الأمين العام لـ"حزب الله": لا يمكننا منع إسرائيل من الاعتداء علينا

الأمين العام لـ"حزب الله": لا يمكننا منع إسرائيل من الاعتداء علينا

سبوتنيك عربي

أكد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، أن الحزب ملتزم باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، ولم يعد له أي وجود مسلح في منطقة جنوب الليطاني. 30.03.2025, سبوتنيك عربي

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وخلال كلمته بمناسبة يوم القدس العالمي أمس السبت، قال قاسم: إن "إسرائيل تضع جنوب لبنان ضمن مخططاتها التوسعية، سواء عبر الاستيطان أو فرض واقع جديد في المنطقة".وأضاف أن الحزب لن يقبل بأي شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل.وأوضح أن لبنان التزم بالكامل باتفاق وقف إطلاق النار، وهو أمر يشهد عليه المجتمع الدولي، في حين أن إسرائيل لم تحترم التزاماتها واستمرت في عدوانها، مستهدفة الضاحية الجنوبية ومناطق لبنانية أخرى.وأشار إلى أن لبنان لا يزال ضمن دائرة الأطماع الإسرائيلية، لا سيما في جنوبه، ما يستدعي تصدياً حازماً من الدولة اللبنانية.كما دعا قاسم الحكومة اللبنانية، إلى الشروع في مناقشة ملف إعادة الإعمار بعيدا عن أي شروط سياسية، مشددا على أن حزب الله يعتبر نفسه جزءا أساسيا في عملية بناء الدولة وحماية سيادتها.

https://sarabic.ae/20250328/الرئيس-اللبناني-ينفي-تورط-حزب-الله-في-الهجمات-الصاروخية-الأخيرة-على-إسرائيل-1099040643.html

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