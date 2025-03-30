https://sarabic.ae/20250330/برشلونة-يفوز-على-جيرونا-برباعية-ويستعيد-صدارة-الدوري-الإسباني-فيديو-1099085709.html
برشلونة يفوز على جيرونا برباعية ويستعيد صدارة الدوري الإسباني.. فيديو
برشلونة يفوز على جيرونا برباعية ويستعيد صدارة الدوري الإسباني.. فيديو
سبوتنيك عربي
استعاد فريق برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم بدما حقق انتصارًا كبيرًا على جيرونا بنتيجة 4-1 في المواجهة التي جمعتهما ضمن الجولة 29. 30.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-30T18:06+0000
2025-03-30T18:06+0000
2025-03-30T18:06+0000
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لامين يامال افتتح أهداف برشلونة في الدقيقة 45، قبل أن يدرك جيرونا هدف التعادل في الدقيقة 53 عن طريق الهولندي جرونفيلد.وعاد ليفاندوفيسكي ليتقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 61، قبل أن يعود اللاعب ذاته ليحرز الرابع في الدقيقة 77، بينما اختتم فيران توريس أهداف برشلونة في الدقيقة 86.ورفع برشلونة رصيده إلى 66 نقطة في صدارة الدوري الإسباني مبتعدا بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد في المركز التاني، بينما تجمد رصيد جيرونا عند 34 نقطة في المركز الثالث عشر ليواصل معاناته في وسط الجدول.
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الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني, نادي برشلونة, أخبار نادي ريال مدريد, رياضة, منوعات
الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني, نادي برشلونة, أخبار نادي ريال مدريد, رياضة, منوعات
برشلونة يفوز على جيرونا برباعية ويستعيد صدارة الدوري الإسباني.. فيديو
استعاد فريق برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم بدما حقق انتصارًا كبيرًا على جيرونا بنتيجة 4-1 في المواجهة التي جمعتهما ضمن الجولة 29.
لامين يامال افتتح أهداف برشلونة في الدقيقة 45، قبل أن يدرك جيرونا هدف التعادل في الدقيقة 53 عن طريق الهولندي جرونفيلد.
وعاد ليفاندوفيسكي ليتقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 61، قبل أن يعود اللاعب ذاته ليحرز الرابع في الدقيقة 77، بينما اختتم فيران توريس أهداف برشلونة في الدقيقة 86.
ورفع برشلونة رصيده إلى 66 نقطة في صدارة الدوري الإسباني مبتعدا بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد في المركز التاني، بينما تجمد رصيد جيرونا عند 34 نقطة في المركز الثالث عشر ليواصل معاناته في وسط الجدول.