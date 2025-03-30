برشلونة يفوز على جيرونا برباعية ويستعيد صدارة الدوري الإسباني.. فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
09:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
10:03 GMT
24 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:28 GMT
14 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
14:30 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
15:00 GMT
25 د
شؤون عسكرية
هل القضاء على النظام الأوكراني هو المدخل الحقيقي لضمان الأمن القومي الروسي؟ يجيب خبير
15:25 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يشكلون مجلس النهضة السوري لدعم الاقتصاد
16:00 GMT
28 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
16:30 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
اللغة البشرية التي تفهمها الحيوانات والذاكرة المغناطيسية الفائقة
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يتحدث عن تحقيق تقدم في التسوية الأوكرانية، و هجوم كييف على محطة "سودجا" للغاز تم بتوجيه من لندن
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
105 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:17 GMT
39 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يشكلون مجلس النهضة السوري لدعم الاقتصاد
09:31 GMT
28 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
10:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
13:31 GMT
6 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
13:38 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
13:54 GMT
6 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
14:00 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
14:25 GMT
26 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
14:51 GMT
9 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حضور الكيمياء الفائقة الكمومية عملياً للمرة الأولى
15:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إعلان تشكيل الحكومة الانتقالية في سوريا
16:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
17:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل القضاء على النظام الأوكراني هو المدخل الحقيقي لضمان الأمن القومي الروسي؟ يجيب خبير
17:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
102 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250330/برشلونة-يفوز-على-جيرونا-برباعية-ويستعيد-صدارة-الدوري-الإسباني-فيديو-1099085709.html
برشلونة يفوز على جيرونا برباعية ويستعيد صدارة الدوري الإسباني.. فيديو
برشلونة يفوز على جيرونا برباعية ويستعيد صدارة الدوري الإسباني.. فيديو
سبوتنيك عربي
استعاد فريق برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم بدما حقق انتصارًا كبيرًا على جيرونا بنتيجة 4-1 في المواجهة التي جمعتهما ضمن الجولة 29. 30.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-30T18:06+0000
2025-03-30T18:06+0000
مجتمع
الدوري الإسباني
ترتيب الدوري الإسباني
نادي برشلونة
أخبار نادي ريال مدريد
رياضة
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1e/1099085147_41:0:821:439_1920x0_80_0_0_4efdccec704ae02ba9ebf35b8836769d.jpg
لامين يامال افتتح أهداف برشلونة في الدقيقة 45، قبل أن يدرك جيرونا هدف التعادل في الدقيقة 53 عن طريق الهولندي جرونفيلد.وعاد ليفاندوفيسكي ليتقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 61، قبل أن يعود اللاعب ذاته ليحرز الرابع في الدقيقة 77، بينما اختتم فيران توريس أهداف برشلونة في الدقيقة 86.ورفع برشلونة رصيده إلى 66 نقطة في صدارة الدوري الإسباني مبتعدا بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد في المركز التاني، بينما تجمد رصيد جيرونا عند 34 نقطة في المركز الثالث عشر ليواصل معاناته في وسط الجدول.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1e/1099085147_138:0:723:439_1920x0_80_0_0_4903ae96052a96536b0879c73311e2f3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني, نادي برشلونة, أخبار نادي ريال مدريد, رياضة, منوعات
الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني, نادي برشلونة, أخبار نادي ريال مدريد, رياضة, منوعات

برشلونة يفوز على جيرونا برباعية ويستعيد صدارة الدوري الإسباني.. فيديو

18:06 GMT 30.03.2025
© Photoبرشلونة
برشلونة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2025
© Photo
تابعنا عبر
استعاد فريق برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم بدما حقق انتصارًا كبيرًا على جيرونا بنتيجة 4-1 في المواجهة التي جمعتهما ضمن الجولة 29.
لامين يامال افتتح أهداف برشلونة في الدقيقة 45، قبل أن يدرك جيرونا هدف التعادل في الدقيقة 53 عن طريق الهولندي جرونفيلد.
وعاد ليفاندوفيسكي ليتقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 61، قبل أن يعود اللاعب ذاته ليحرز الرابع في الدقيقة 77، بينما اختتم فيران توريس أهداف برشلونة في الدقيقة 86.
ورفع برشلونة رصيده إلى 66 نقطة في صدارة الدوري الإسباني مبتعدا بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد في المركز التاني، بينما تجمد رصيد جيرونا عند 34 نقطة في المركز الثالث عشر ليواصل معاناته في وسط الجدول.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала