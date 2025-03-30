https://sarabic.ae/20250330/بطل-على-الطريقرجل-ينقذ-امرأة-عالقة-وسط-الفيضانات--فيديو-1099075883.html
بطل على الطريق..رجل ينقذ امرأة عالقة وسط الفيضانات ... فيديو
بطل على الطريق..رجل ينقذ امرأة عالقة وسط الفيضانات ... فيديو
سبوتنيك عربي
في مشهد بطولي، سارع سائق شاحنة لإنقاذ امرأة علقت داخل سيارتها وسط مياه الفيضانات في ماكالين في ولاية تكساس الأمريكية. 30.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-30T11:41+0000
2025-03-30T11:41+0000
2025-03-30T11:41+0000
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شهدت أجزاء عديدة من جنوب تكساس فيضانات شديدة حيث تسببت عاصفة في هطول الأمطار على المنطقة.وقام سائق شاحنة شبه مقطورة بالاقتراب نحو المرأة للمساعدة. بعد أن توقف أمام سيارتها، يفتح الباب ويمد يده لمساعدتها على الصعود إلى مقصورة شاحنته. تسببت العواصف الرعدية الشديدة في فيضانات في الشوارع، وإجبار مطار على الإغلاق، ودفعت السلطات إلى إجراء أكثر من 50 عملية إنقاذ من المياه، فيما اضطر العديد من السائقين إلى التخلي عن سياراتهم.وبحسب وسائل الإعلام الامريكية، تسببت العواصف في جنوب تكساس في مقتل أربعة أشخاص على الأقل، وتم إنقاذ مئات آخرين من الفيضانات.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
بطل على الطريق..رجل ينقذ امرأة عالقة وسط الفيضانات ... فيديو
في مشهد بطولي، سارع سائق شاحنة لإنقاذ امرأة علقت داخل سيارتها وسط مياه الفيضانات في ماكالين في ولاية تكساس الأمريكية.
شهدت أجزاء عديدة من جنوب تكساس فيضانات شديدة حيث تسببت عاصفة في هطول الأمطار على المنطقة.
في الفيديو، يُمكن رؤية مياه فيضان عميقة تُجبر سائقة على الصعود إلى أعلى سيارتها.
وقام سائق شاحنة شبه مقطورة بالاقتراب نحو المرأة للمساعدة. بعد أن توقف أمام سيارتها، يفتح الباب ويمد يده لمساعدتها على الصعود إلى مقصورة شاحنته.
تسببت العواصف الرعدية الشديدة في فيضانات في الشوارع، وإجبار مطار على الإغلاق، ودفعت السلطات إلى إجراء أكثر من 50 عملية إنقاذ من المياه، فيما اضطر العديد من السائقين إلى التخلي عن سياراتهم.
وبحسب وسائل الإعلام الامريكية، تسببت العواصف في جنوب تكساس في مقتل أربعة أشخاص على الأقل، وتم إنقاذ مئات آخرين من الفيضانات.