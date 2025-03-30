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https://sarabic.ae/20250330/بعد-نشر-قاذفات-بي-2-إيران-تهدد-بضرب-قاعدة-أمريكية-بريطانية-ردا-على-أي-هجوم-محتمل--1099071946.html
بعد نشر قاذفات "بي 2"... إيران تهدد بضرب قاعدة أمريكية-بريطانية ردا على أي هجوم محتمل
بعد نشر قاذفات "بي 2"... إيران تهدد بضرب قاعدة أمريكية-بريطانية ردا على أي هجوم محتمل
سبوتنيك عربي
في تصعيد جديد، هددت إيران باستهداف قاعدة "دييغو غارسيا" البريطانية-الأمريكية المشتركة في المحيط الهندي، في حال تعرضها لأي هجوم عسكري من قبل واشنطن. 30.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-30T08:00+0000
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ونقلت صحيفة غربية اليوم الأحد، عن مسؤول عسكري إيراني بارز – لم يُكشف عن هويته – تأكيده أن طهران سترد بشكل مباشر على أي هجوم أمريكي يستهدفها، مشدداً على أنه لن يكون هناك تمييز بين القوات الأمريكية والبريطانية عند تنفيذ الضربات.كما أشار إلى امتلاك إيران ترسانة عسكرية كافية لتنفيذ هذا النوع من الهجمات، بما في ذلك النسخ الأحدث من صواريخ "خرمشهر" الباليستية متوسطة المدى والطائرات المسيرة الانتحارية "شاهد 136 بي"، القادرة على الوصول إلى مدى 4,000 كيلومتر.ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الضغوط الأمريكية على طهران بشأن برنامجها النووي، حيث سبق أن حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المرشد الإيراني علي خامنئي من أن واشنطن ستتخذ "إجراءات قاسية" إذا لم توافق إيران على اتفاق جديد بشأن برنامجها النووي.يُذكر أن قاعدة "دييغو غارسيا"، الواقعة على جزيرة تحمل الاسم ذاته في المحيط الهندي، تُعد منشأة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع البريطانية، لكنها مؤجّرة بالكامل لصالح البحرية الأمريكية، وتستخدم كنقطة انطلاق رئيسية للعمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط وآسيا.
https://sarabic.ae/20250329/الولايات-المتحدة-تنشر-4-قاذفات-شبحية-بعيدة-المدى-قرب-إيران-واليمن-1099055675.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, العالم, الأخبار
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, العالم, الأخبار

بعد نشر قاذفات "بي 2"... إيران تهدد بضرب قاعدة أمريكية-بريطانية ردا على أي هجوم محتمل

08:00 GMT 30.03.2025
© AP Photo / Staff Sgt. Joshua Smootقاذفات بي 2 الأمريكية
قاذفات بي 2 الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2025
© AP Photo / Staff Sgt. Joshua Smoot
تابعنا عبر
في تصعيد جديد، هددت إيران باستهداف قاعدة "دييغو غارسيا" البريطانية-الأمريكية المشتركة في المحيط الهندي، في حال تعرضها لأي هجوم عسكري من قبل واشنطن.
ونقلت صحيفة غربية اليوم الأحد، عن مسؤول عسكري إيراني بارز – لم يُكشف عن هويته – تأكيده أن طهران سترد بشكل مباشر على أي هجوم أمريكي يستهدفها، مشدداً على أنه لن يكون هناك تمييز بين القوات الأمريكية والبريطانية عند تنفيذ الضربات.
وقال المسؤول: "لن يكون هناك فارق بين جندي أمريكي أو بريطاني أو حتى تركي، فكل من يستخدم قواعده لتنفيذ هجمات ضد إيران سيُعتبر هدفا مشروعا".
كما أشار إلى امتلاك إيران ترسانة عسكرية كافية لتنفيذ هذا النوع من الهجمات، بما في ذلك النسخ الأحدث من صواريخ "خرمشهر" الباليستية متوسطة المدى والطائرات المسيرة الانتحارية "شاهد 136 بي"، القادرة على الوصول إلى مدى 4,000 كيلومتر.
إف أيه-18إف سوبر هورنت - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2025
الولايات المتحدة تنشر 4 قاذفات شبحية بعيدة المدى قرب إيران واليمن
أمس, 10:24 GMT

وكانت صور التقطتها الأقمار الصناعية قد كشفت أمس السبت، أن الجيش الأمريكي نقل ما لا يقل عن 4 قاذفات شبحية من طراز "بي 2" إلى القاعدة، مما أثار تكهنات حول احتمال استخدامها لتنفيذ ضربات جوية ضد أهداف إيرانية.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الضغوط الأمريكية على طهران بشأن برنامجها النووي، حيث سبق أن حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المرشد الإيراني علي خامنئي من أن واشنطن ستتخذ "إجراءات قاسية" إذا لم توافق إيران على اتفاق جديد بشأن برنامجها النووي.
يُذكر أن قاعدة "دييغو غارسيا"، الواقعة على جزيرة تحمل الاسم ذاته في المحيط الهندي، تُعد منشأة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع البريطانية، لكنها مؤجّرة بالكامل لصالح البحرية الأمريكية، وتستخدم كنقطة انطلاق رئيسية للعمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط وآسيا.
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