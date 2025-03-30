https://sarabic.ae/20250330/ترامب-ترشحي-لولاية-رئاسية-ثالثة-ليس-مزحة-1099085949.html

ترامب: ترشحي لولاية رئاسية ثالثة ليس مزحة

ترامب: ترشحي لولاية رئاسية ثالثة ليس مزحة

سبوتنيك عربي

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الأنباء التي تفيد بإمكانية بقائه في حكم الولايات المتحدة الأمريكية حتى عام 2037. 30.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-30T18:55+0000

2025-03-30T18:55+0000

2025-03-30T18:55+0000

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1c/1099044622_0:0:1116:628_1920x0_80_0_0_60cb961b21db966e0576452fe6510d03.jpg

وقال ترامب، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن ترشحه لولاية رئاسية ثالثة ليس مزحة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمكن أن يحدث.وكانت وسائل إعلام بريطانية قد أشارت إلى وجود ثغرة في الدستور الأمريكي يمكن أن يستغلها ترامب للبقاء في الحكم لـ8 سنوات أخرى بعد نهاية فترته الرئاسية الحالية.وبحسب وسائل الإعلام، فإن الثغرة الدستورية تتعلق بالتعديل رقم 22 في الدستور الأمريكي، وهو تعديل يمكن استغلالها في حالات معينة لترشح الرئيس الأمريكي الذي تولى فترتين رئاسيتين، بالترشح لفترتين جديدتين.وإذا حدث ذلك، فإن سترامب ستمكن من البقاء في الحكم حتى يصبح عمره 90 عاما.ويكمن السر في تلك الثغرة الدستورية، في أن التعديل ينص على منع إعادة انتخاب الرئيس لأكثر من مرتين، دون أن تحدد وضع الرئيس الذي يعود للمنصب بعدما يتركه عقب فترة رئاسية أولى، كما هو الحال مع دونالد ترامب.وتتضمن الخطة التي يمكن أن يستخدمها ترامب للبقاء في الحكم حتى 2037، ترشحه لمنصب نائب الرئيس مع دي فانس، ثم استقالة دي فانس بعد فوزه ليتولى ترامب الرئاسة، لفترة ثالثة ثم يتنحى قبل عام 2032، ليكون بإمكانه الترشح لفترة رابع مع مرشح رئاسي آخر.يذكر أن ترامب فاز بمنصب الرئيس عام 2016، وظل في المنصب حتى عام 2020، قبل أن يخسر لصالح الرئيس السابق جو بايدن، ليعود بعدها في انتخابات 2024، ويتسلم المنصب مرة أخرى بداية من يناير/ كانون الثاني الماضي.

https://sarabic.ae/20211119/ترامب-يطرح-أول-كتاب-بعد-خروجه-من-الرئاسة-يغطي-الفترة-الناجحة-التي-قضاها-في-البيت-الأبيض-1050754105.html

https://sarabic.ae/20230411/ترامب-حول-قدرة-بايدن-على-الترشح-للرئاسة-في-2024-لا-أعتقد-أنه-يستطيع-1075808280.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية