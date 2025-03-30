ترامب: ترشحي لولاية رئاسية ثالثة ليس مزحة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
09:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
10:03 GMT
24 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:28 GMT
14 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
14:30 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
15:00 GMT
25 د
شؤون عسكرية
هل القضاء على النظام الأوكراني هو المدخل الحقيقي لضمان الأمن القومي الروسي؟ يجيب خبير
15:25 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يشكلون مجلس النهضة السوري لدعم الاقتصاد
16:00 GMT
28 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
16:30 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
اللغة البشرية التي تفهمها الحيوانات والذاكرة المغناطيسية الفائقة
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يتحدث عن تحقيق تقدم في التسوية الأوكرانية، و هجوم كييف على محطة "سودجا" للغاز تم بتوجيه من لندن
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
105 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:17 GMT
39 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يشكلون مجلس النهضة السوري لدعم الاقتصاد
09:31 GMT
28 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
10:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
13:31 GMT
6 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
13:38 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
13:54 GMT
6 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
14:00 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
14:25 GMT
26 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
14:51 GMT
9 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حضور الكيمياء الفائقة الكمومية عملياً للمرة الأولى
15:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إعلان تشكيل الحكومة الانتقالية في سوريا
16:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
17:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل القضاء على النظام الأوكراني هو المدخل الحقيقي لضمان الأمن القومي الروسي؟ يجيب خبير
17:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
102 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250330/ترامب-ترشحي-لولاية-رئاسية-ثالثة-ليس-مزحة-1099085949.html
ترامب: ترشحي لولاية رئاسية ثالثة ليس مزحة
ترامب: ترشحي لولاية رئاسية ثالثة ليس مزحة
سبوتنيك عربي
علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الأنباء التي تفيد بإمكانية بقائه في حكم الولايات المتحدة الأمريكية حتى عام 2037. 30.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-30T18:55+0000
2025-03-30T18:55+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1c/1099044622_0:0:1116:628_1920x0_80_0_0_60cb961b21db966e0576452fe6510d03.jpg
وقال ترامب، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن ترشحه لولاية رئاسية ثالثة ليس مزحة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمكن أن يحدث.وكانت وسائل إعلام بريطانية قد أشارت إلى وجود ثغرة في الدستور الأمريكي يمكن أن يستغلها ترامب للبقاء في الحكم لـ8 سنوات أخرى بعد نهاية فترته الرئاسية الحالية.وبحسب وسائل الإعلام، فإن الثغرة الدستورية تتعلق بالتعديل رقم 22 في الدستور الأمريكي، وهو تعديل يمكن استغلالها في حالات معينة لترشح الرئيس الأمريكي الذي تولى فترتين رئاسيتين، بالترشح لفترتين جديدتين.وإذا حدث ذلك، فإن سترامب ستمكن من البقاء في الحكم حتى يصبح عمره 90 عاما.ويكمن السر في تلك الثغرة الدستورية، في أن التعديل ينص على منع إعادة انتخاب الرئيس لأكثر من مرتين، دون أن تحدد وضع الرئيس الذي يعود للمنصب بعدما يتركه عقب فترة رئاسية أولى، كما هو الحال مع دونالد ترامب.وتتضمن الخطة التي يمكن أن يستخدمها ترامب للبقاء في الحكم حتى 2037، ترشحه لمنصب نائب الرئيس مع دي فانس، ثم استقالة دي فانس بعد فوزه ليتولى ترامب الرئاسة، لفترة ثالثة ثم يتنحى قبل عام 2032، ليكون بإمكانه الترشح لفترة رابع مع مرشح رئاسي آخر.يذكر أن ترامب فاز بمنصب الرئيس عام 2016، وظل في المنصب حتى عام 2020، قبل أن يخسر لصالح الرئيس السابق جو بايدن، ليعود بعدها في انتخابات 2024، ويتسلم المنصب مرة أخرى بداية من يناير/ كانون الثاني الماضي.
https://sarabic.ae/20211119/ترامب-يطرح-أول-كتاب-بعد-خروجه-من-الرئاسة-يغطي-الفترة-الناجحة-التي-قضاها-في-البيت-الأبيض-1050754105.html
https://sarabic.ae/20230411/ترامب-حول-قدرة-بايدن-على-الترشح-للرئاسة-في-2024-لا-أعتقد-أنه-يستطيع-1075808280.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1c/1099044622_75:0:1067:744_1920x0_80_0_0_c4c7adc19cac8996ba1f788690f5899e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب: ترشحي لولاية رئاسية ثالثة ليس مزحة

18:55 GMT 30.03.2025
© AP Photoالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الأنباء التي تفيد بإمكانية بقائه في حكم الولايات المتحدة الأمريكية حتى عام 2037.
وقال ترامب، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن ترشحه لولاية رئاسية ثالثة ليس مزحة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمكن أن يحدث.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2021
ترامب يطرح أول كتاب بعد خروجه من الرئاسة... "يغطي الفترة الناجحة التي قضاها في البيت الأبيض"
19 نوفمبر 2021, 14:28 GMT
وكانت وسائل إعلام بريطانية قد أشارت إلى وجود ثغرة في الدستور الأمريكي يمكن أن يستغلها ترامب للبقاء في الحكم لـ8 سنوات أخرى بعد نهاية فترته الرئاسية الحالية.
وبحسب وسائل الإعلام، فإن الثغرة الدستورية تتعلق بالتعديل رقم 22 في الدستور الأمريكي، وهو تعديل يمكن استغلالها في حالات معينة لترشح الرئيس الأمريكي الذي تولى فترتين رئاسيتين، بالترشح لفترتين جديدتين.
وإذا حدث ذلك، فإن سترامب ستمكن من البقاء في الحكم حتى يصبح عمره 90 عاما.
ويكمن السر في تلك الثغرة الدستورية، في أن التعديل ينص على منع إعادة انتخاب الرئيس لأكثر من مرتين، دون أن تحدد وضع الرئيس الذي يعود للمنصب بعدما يتركه عقب فترة رئاسية أولى، كما هو الحال مع دونالد ترامب.
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مؤتمر صحفي في محكمة مانهاتن الجنائية في نيويورك، بعد جلسة الاستماع، الولايات المتحدة في 4 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2023
ترامب يشكك في قدرة بايدن على الترشح للرئاسة الأمريكية في 2024
11 أبريل 2023, 23:52 GMT
وتتضمن الخطة التي يمكن أن يستخدمها ترامب للبقاء في الحكم حتى 2037، ترشحه لمنصب نائب الرئيس مع دي فانس، ثم استقالة دي فانس بعد فوزه ليتولى ترامب الرئاسة، لفترة ثالثة ثم يتنحى قبل عام 2032، ليكون بإمكانه الترشح لفترة رابع مع مرشح رئاسي آخر.
يذكر أن ترامب فاز بمنصب الرئيس عام 2016، وظل في المنصب حتى عام 2020، قبل أن يخسر لصالح الرئيس السابق جو بايدن، ليعود بعدها في انتخابات 2024، ويتسلم المنصب مرة أخرى بداية من يناير/ كانون الثاني الماضي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала