تفاصيل اجتماع ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء اللبناني... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
09:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
10:03 GMT
24 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:28 GMT
14 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
14:30 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
15:00 GMT
25 د
شؤون عسكرية
هل القضاء على النظام الأوكراني هو المدخل الحقيقي لضمان الأمن القومي الروسي؟ يجيب خبير
15:25 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يشكلون مجلس النهضة السوري لدعم الاقتصاد
16:00 GMT
28 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
16:30 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
اللغة البشرية التي تفهمها الحيوانات والذاكرة المغناطيسية الفائقة
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يتحدث عن تحقيق تقدم في التسوية الأوكرانية، و هجوم كييف على محطة "سودجا" للغاز تم بتوجيه من لندن
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
105 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:17 GMT
39 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يشكلون مجلس النهضة السوري لدعم الاقتصاد
09:31 GMT
28 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
10:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
13:31 GMT
6 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
13:38 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
13:54 GMT
6 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
14:00 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
14:25 GMT
26 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
14:51 GMT
9 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حضور الكيمياء الفائقة الكمومية عملياً للمرة الأولى
15:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
102 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250330/تفاصيل-اجتماع-ولي-العهد-السعودي-ورئيس-الوزراء-اللبناني-فيديو-1099074364.html
تفاصيل اجتماع ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء اللبناني... فيديو
تفاصيل اجتماع ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء اللبناني... فيديو
سبوتنيك عربي
استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في الديوان الملكي بقصر الصفا بمكة المكرمة، اليوم الأحد، رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام. 30.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-30T10:57+0000
2025-03-30T10:57+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
ولي العهد محمد بن سلمان
لبنان
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1e/1099074183_0:70:901:576_1920x0_80_0_0_40f1acf93355a3d68641d471212822e9.jpg
وحسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية، استهل اللقاء بتبادل الأحاديث الودية والتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.ثم جرى بحث العلاقات الثنائية بين المملكة ولبنان، إلى جانب استعراض آخر المستجدات على الساحة اللبنانية والإقليمية، والجهود المبذولة لمعالجتها.كان رئيس الوزراء اللبناني قد وصل إلى جدة، فجر اليوم، في زيارة هي الأولى له منذ توليه رئاسة حكومة بلاده الشهر الماضي، وأدى مع ولي العهد السعودي صلاة عيد الفطر بالمسجد الحرام في مكة المكرمة. يشار إلى أن ولي العهد السعودي كان قد هنأ في فبراير/شباط الماضي، رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بمناسبة تشكيل الحكومة برئاسته.وأكدت السعودية مرارا وقوفها إلى جانب لبنان وشعبه، مبدية ثقتها بقدرة الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس الوزراء على الشروع في الإصلاحات اللازمة لدعم أمن واستقرار ووحدة بلادهما، والحفاظ على مؤسسات الدولة ومكتسباتها، بما يعزز ثقة شركاء لبنان، ويعيد مكانته الطبيعية، وعلاقته بمحيطه العربي والدولي.
السعودية
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1e/1099074183_19:0:880:646_1920x0_80_0_0_d8d8d8774f214123fe5ecca6ff8b132e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
السعودية, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان, لبنان, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان, لبنان, العالم العربي, الأخبار

تفاصيل اجتماع ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء اللبناني... فيديو

10:57 GMT 30.03.2025
© X/ Saudi Press Agency ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2025
© X/ Saudi Press Agency
تابعنا عبر
استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في الديوان الملكي بقصر الصفا بمكة المكرمة، اليوم الأحد، رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام.
وحسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية، استهل اللقاء بتبادل الأحاديث الودية والتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.
ثم جرى بحث العلاقات الثنائية بين المملكة ولبنان، إلى جانب استعراض آخر المستجدات على الساحة اللبنانية والإقليمية، والجهود المبذولة لمعالجتها.
كان رئيس الوزراء اللبناني قد وصل إلى جدة، فجر اليوم، في زيارة هي الأولى له منذ توليه رئاسة حكومة بلاده الشهر الماضي، وأدى مع ولي العهد السعودي صلاة عيد الفطر بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.
يشار إلى أن ولي العهد السعودي كان قد هنأ في فبراير/شباط الماضي، رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بمناسبة تشكيل الحكومة برئاسته.
وأكدت السعودية مرارا وقوفها إلى جانب لبنان وشعبه، مبدية ثقتها بقدرة الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس الوزراء على الشروع في الإصلاحات اللازمة لدعم أمن واستقرار ووحدة بلادهما، والحفاظ على مؤسسات الدولة ومكتسباتها، بما يعزز ثقة شركاء لبنان، ويعيد مكانته الطبيعية، وعلاقته بمحيطه العربي والدولي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала