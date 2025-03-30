https://sarabic.ae/20250330/تفاصيل-اجتماع-ولي-العهد-السعودي-ورئيس-الوزراء-اللبناني-فيديو-1099074364.html
تفاصيل اجتماع ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء اللبناني... فيديو
تفاصيل اجتماع ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء اللبناني... فيديو
سبوتنيك عربي
استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في الديوان الملكي بقصر الصفا بمكة المكرمة، اليوم الأحد، رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام. 30.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-30T10:57+0000
2025-03-30T10:57+0000
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وحسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية، استهل اللقاء بتبادل الأحاديث الودية والتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.ثم جرى بحث العلاقات الثنائية بين المملكة ولبنان، إلى جانب استعراض آخر المستجدات على الساحة اللبنانية والإقليمية، والجهود المبذولة لمعالجتها.كان رئيس الوزراء اللبناني قد وصل إلى جدة، فجر اليوم، في زيارة هي الأولى له منذ توليه رئاسة حكومة بلاده الشهر الماضي، وأدى مع ولي العهد السعودي صلاة عيد الفطر بالمسجد الحرام في مكة المكرمة. يشار إلى أن ولي العهد السعودي كان قد هنأ في فبراير/شباط الماضي، رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بمناسبة تشكيل الحكومة برئاسته.وأكدت السعودية مرارا وقوفها إلى جانب لبنان وشعبه، مبدية ثقتها بقدرة الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس الوزراء على الشروع في الإصلاحات اللازمة لدعم أمن واستقرار ووحدة بلادهما، والحفاظ على مؤسسات الدولة ومكتسباتها، بما يعزز ثقة شركاء لبنان، ويعيد مكانته الطبيعية، وعلاقته بمحيطه العربي والدولي.
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MIA „Rossiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان, لبنان, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان, لبنان, العالم العربي, الأخبار
تفاصيل اجتماع ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء اللبناني... فيديو
استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في الديوان الملكي بقصر الصفا بمكة المكرمة، اليوم الأحد، رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام.
وحسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية، استهل اللقاء بتبادل الأحاديث الودية والتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.
ثم جرى بحث العلاقات الثنائية بين المملكة ولبنان، إلى جانب استعراض آخر المستجدات على الساحة اللبنانية والإقليمية، والجهود المبذولة لمعالجتها.
كان رئيس الوزراء اللبناني قد وصل إلى جدة، فجر اليوم، في زيارة هي الأولى له منذ توليه رئاسة حكومة بلاده الشهر الماضي، وأدى مع ولي العهد السعودي صلاة عيد الفطر بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.
يشار إلى أن ولي العهد السعودي كان قد هنأ في فبراير/شباط الماضي، رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بمناسبة تشكيل الحكومة برئاسته.
وأكدت السعودية مرارا وقوفها إلى جانب لبنان وشعبه، مبدية ثقتها بقدرة الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس الوزراء على الشروع في الإصلاحات اللازمة لدعم أمن واستقرار ووحدة بلادهما، والحفاظ على مؤسسات الدولة ومكتسباتها، بما يعزز ثقة شركاء لبنان، ويعيد مكانته الطبيعية، وعلاقته بمحيطه العربي والدولي.