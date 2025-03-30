https://sarabic.ae/20250330/زيد-تي-دي---05-مركبة-برمائية-صينية-بقدرات-خارقة-1099070707.html
"زيد تي دي - 05".. مركبة برمائية صينية بقدرات خارقة
"زيد تي دي - 05".. مركبة برمائية صينية بقدرات خارقة
سبوتنيك عربي
تمتلك المركبة "زيد تي دي - 05" طاقما من 4 أفراد، هم القائد والسائق والرامي والملقم، بينما يتم تزويدها بذخيرة احتياطية تضم 36 قذيفة، وهو ما يمكنها من الجمع بين... 30.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-30T07:18+0000
2025-03-30T07:18+0000
2025-03-30T07:18+0000
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وتتبع هذه المركبة مشاة البحرية في جيش التحرير الشعبي الصيني، وهي جزء من خطة تسليح صينية لخوض القتال في البر والبحر في آن واحد.
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انفوجرافيك, инфографика
"زيد تي دي - 05".. مركبة برمائية صينية بقدرات خارقة
تمتلك المركبة "زيد تي دي - 05" طاقما من 4 أفراد، هم القائد والسائق والرامي والملقم، بينما يتم تزويدها بذخيرة احتياطية تضم 36 قذيفة، وهو ما يمكنها من الجمع بين القوة النيرانية والقدرة الكبيرة على المناورة للإفلات من نيران العدو.
وتتبع هذه المركبة مشاة البحرية في جيش التحرير الشعبي الصيني، وهي جزء من خطة تسليح صينية لخوض القتال في البر والبحر في آن واحد.