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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
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24 د
المقهى الثقافي
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شؤون عسكرية
هل القضاء على النظام الأوكراني هو المدخل الحقيقي لضمان الأمن القومي الروسي؟ يجيب خبير
15:25 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يشكلون مجلس النهضة السوري لدعم الاقتصاد
16:00 GMT
28 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
16:30 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
اللغة البشرية التي تفهمها الحيوانات والذاكرة المغناطيسية الفائقة
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29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يتحدث عن تحقيق تقدم في التسوية الأوكرانية، و هجوم كييف على محطة "سودجا" للغاز تم بتوجيه من لندن
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المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:17 GMT
39 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يشكلون مجلس النهضة السوري لدعم الاقتصاد
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المقهى الثقافي
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الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
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الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
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هل القضاء على النظام الأوكراني هو المدخل الحقيقي لضمان الأمن القومي الروسي؟ يجيب خبير
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فشل أول إطلاق فضائي من أوروبا القارية... فيديو
فشل أول إطلاق فضائي من أوروبا القارية... فيديو
سبوتنيك عربي
تحطمت مركبة الإطلاق "سبكتروم" التابعة لشركة "إيزار إيروسبيس" الألمانية بعد وقت قصير من انطلاقها من مركز الفضاء النرويجي "أندويا". 30.03.2025, سبوتنيك عربي
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2025-03-30T14:15+0000
العالم
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وتبين المشاهد لحظة عودة مركبة الإطلاق إلة سطح الأرض وتحطمها بعد وقت قصير من انطلاقها من مركز الفضاء النرويجي "أندويا".وتعتبر هذه هي أول عملية إطلاق فضائي من أوروبا القارية، كان الهدف الأساسي لها هو جمع البيانات واكتساب الخبرة.
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العالم, نادي الفيديو
العالم, نادي الفيديو

فشل أول إطلاق فضائي من أوروبا القارية... فيديو

14:15 GMT 30.03.2025
© AP Photo / Aijaz Rahiإطلاق مركبة الفضاء الهندية "تشاندريان-3"، وهي كلمة تعني "مركبة القمر" باللغة السنسكريتية، وهي تقلع من مركز ساتيش داوان الفضائي في سريهاريكوتا، الهند، 14 يوليو 2023.
إطلاق مركبة الفضاء الهندية تشاندريان-3، وهي كلمة تعني مركبة القمر باللغة السنسكريتية، وهي تقلع من مركز ساتيش داوان الفضائي في سريهاريكوتا، الهند، 14 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2025
© AP Photo / Aijaz Rahi
تابعنا عبر
تحطمت مركبة الإطلاق "سبكتروم" التابعة لشركة "إيزار إيروسبيس" الألمانية بعد وقت قصير من انطلاقها من مركز الفضاء النرويجي "أندويا".
وتبين المشاهد لحظة عودة مركبة الإطلاق إلة سطح الأرض وتحطمها بعد وقت قصير من انطلاقها من مركز الفضاء النرويجي "أندويا".
وتعتبر هذه هي أول عملية إطلاق فضائي من أوروبا القارية، كان الهدف الأساسي لها هو جمع البيانات واكتساب الخبرة.
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