https://sarabic.ae/20250330/فشل-أول-إطلاق-فضائي-من-أوروبا-القارية-فيديو-1099079592.html
فشل أول إطلاق فضائي من أوروبا القارية... فيديو
فشل أول إطلاق فضائي من أوروبا القارية... فيديو
سبوتنيك عربي
تحطمت مركبة الإطلاق "سبكتروم" التابعة لشركة "إيزار إيروسبيس" الألمانية بعد وقت قصير من انطلاقها من مركز الفضاء النرويجي "أندويا". 30.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-30T14:15+0000
2025-03-30T14:15+0000
2025-03-30T14:15+0000
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وتبين المشاهد لحظة عودة مركبة الإطلاق إلة سطح الأرض وتحطمها بعد وقت قصير من انطلاقها من مركز الفضاء النرويجي "أندويا".وتعتبر هذه هي أول عملية إطلاق فضائي من أوروبا القارية، كان الهدف الأساسي لها هو جمع البيانات واكتساب الخبرة.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, نادي الفيديو
فشل أول إطلاق فضائي من أوروبا القارية... فيديو
تحطمت مركبة الإطلاق "سبكتروم" التابعة لشركة "إيزار إيروسبيس" الألمانية بعد وقت قصير من انطلاقها من مركز الفضاء النرويجي "أندويا".
وتبين المشاهد لحظة عودة مركبة الإطلاق إلة سطح الأرض وتحطمها بعد وقت قصير من انطلاقها من مركز الفضاء النرويجي "أندويا".
وتعتبر هذه هي أول عملية إطلاق فضائي من أوروبا القارية، كان الهدف الأساسي لها هو جمع البيانات واكتساب الخبرة.