إطلاق رحلة جوية جديدة من فلاديفوستوك الروسية إلى بكين

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورشركة طيران الصين تطلق رحلة مباشرة جديدة من فلاديفوستوك إلى بكين
1/8
شركة طيران الصين تطلق رحلة مباشرة جديدة من فلاديفوستوك إلى بكين
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورتطلق شركة طيران الصين رحلة مباشرة جديدة من فلاديفوستوك إلى بكين
2/8
تطلق شركة طيران الصين رحلة مباشرة جديدة من فلاديفوستوك إلى بكين
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم موظفي شركة طيران الصين التي أطلقت رحلة مباشرة جديدة من فلاديفوستوك إلى بكين
3/8
طاقم موظفي شركة طيران الصين التي أطلقت رحلة مباشرة جديدة من فلاديفوستوك إلى بكين
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورحفل استقبال طائرة الخطوط الجوية الصينية في مطار فلاديفوستوك
4/8
حفل استقبال طائرة الخطوط الجوية الصينية في مطار فلاديفوستوك
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورفتاة تلتقط صورة مع نمر أوسوري، في مطار فلاديفوستوك
5/8
فتاة تلتقط صورة مع نمر أوسوري، في مطار فلاديفوستوك
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورطيارو الخطوط الجوية الصينية يرحبون بالركاب في مطار فلاديفوستوك
6/8
طيارو الخطوط الجوية الصينية يرحبون بالركاب في مطار فلاديفوستوك
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور
ركاب يصلون على متن أول رحلة من فلاديفوستوك إلى بكين.
7/8
ركاب يصلون على متن أول رحلة من فلاديفوستوك إلى بكين.
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورمسافرو شركة طيران الصين في رحلة مباشرة جديدة من فلاديفوستوك إلى بكين
8/8
مسافرو شركة طيران الصين في رحلة مباشرة جديدة من فلاديفوستوك إلى بكين