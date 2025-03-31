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https://sarabic.ae/20250331/إطلاق-رحلة-جوية-جديدة-من-فلاديفوستوك-الروسية-إلى-بكين-1099107823.html
إطلاق رحلة جوية جديدة من فلاديفوستوك الروسية إلى بكين
إطلاق رحلة جوية جديدة من فلاديفوستوك الروسية إلى بكين
سبوتنيك عربي
جمعت لكم وكالة "سبوتنيك" بعض صور من انطلاق رحلة جديدة من مدينة فلاديفوستوك الروسية إلى العاصمة الصينية بكين. 31.03.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

إطلاق رحلة جوية جديدة من فلاديفوستوك الروسية إلى بكين

13:42 GMT 31.03.2025
تابعنا عبر
جمعت لكم وكالة "سبوتنيك" بعض صور من انطلاق رحلة جديدة من مدينة فلاديفوستوك الروسية إلى العاصمة الصينية بكين.
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورشركة طيران الصين تطلق رحلة مباشرة جديدة من فلاديفوستوك إلى بكين
ركاب يصلون على متن أول رحلة من فلاديفوستوك إلى بكين - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
الانتقال إلى بنك الصور
شركة طيران الصين تطلق رحلة مباشرة جديدة من فلاديفوستوك إلى بكين
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورتطلق شركة طيران الصين رحلة مباشرة جديدة من فلاديفوستوك إلى بكين
ركاب رحلة من فلاديفوستوك إلى بكين - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تطلق شركة طيران الصين رحلة مباشرة جديدة من فلاديفوستوك إلى بكين
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم موظفي شركة طيران الصين التي أطلقت رحلة مباشرة جديدة من فلاديفوستوك إلى بكين
طاقم موظفي شركة طيران الصين التي أطلقت رحلة مباشرة جديدة من فلاديفوستوك إلى بكين - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
الانتقال إلى بنك الصور
طاقم موظفي شركة طيران الصين التي أطلقت رحلة مباشرة جديدة من فلاديفوستوك إلى بكين
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورحفل استقبال طائرة الخطوط الجوية الصينية في مطار فلاديفوستوك
حفل استقبال طائرة الخطوط الجوية الصينية في مطار فلاديفوستوك - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
الانتقال إلى بنك الصور
حفل استقبال طائرة الخطوط الجوية الصينية في مطار فلاديفوستوك
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورفتاة تلتقط صورة مع نمر أوسوري، في مطار فلاديفوستوك
فتاة سائحة تلتقط صورة مع نمر أوسوري، في مطار فلاديفوستوك - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
الانتقال إلى بنك الصور
فتاة تلتقط صورة مع نمر أوسوري، في مطار فلاديفوستوك
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورطيارو الخطوط الجوية الصينية يرحبون بالركاب في مطار فلاديفوستوك
طيارو الخطوط الجوية الصينية يرحبون بالركاب في مطار فلاديفوستوك - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
الانتقال إلى بنك الصور
طيارو الخطوط الجوية الصينية يرحبون بالركاب في مطار فلاديفوستوك
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

ركاب يصلون على متن أول رحلة من فلاديفوستوك إلى بكين.

ركاب يصلون على متن أول رحلة من فلاديفوستوك إلى بكين. - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
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ركاب يصلون على متن أول رحلة من فلاديفوستوك إلى بكين.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورمسافرو شركة طيران الصين في رحلة مباشرة جديدة من فلاديفوستوك إلى بكين
مسافرو شركة طيران الصين في رحلة مباشرة جديدة من فلاديفوستوك إلى بكين - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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مسافرو شركة طيران الصين في رحلة مباشرة جديدة من فلاديفوستوك إلى بكين
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