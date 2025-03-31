مسؤول مصري يلفظ أنفاسه الأخيرة خلال صلاة عيد الفطر وتداول آخر ظهور له... فيديو
© Photo / Unsplash/ The Good Funeral Guideتابوت
© Photo / Unsplash/ The Good Funeral Guide
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فوجئ المؤدون لصلاة عيد الفطر، صباح اليوم الاثنين، بوفاة أحد المسؤولين المصريين، الذي كان يقف بينهم في صفوف المسجد.
ولفظ سكرتير عام محافظة المنيا، اللواء محمد صلاح أبو كريشة، أنفاسه الأخيرة، في مسجد النصر بالمنصورة.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل مقطع مصور لآخر لحظات في حياة المسؤول المصري.
آخر ظهور للواء محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام لمحافظة الدقهلية قبل ثوان من وفاته أثناء صلاة عيد الفطر— المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) March 31, 2025
متابعة: مي الكناني pic.twitter.com/v6tkURn6Vy
وأكد التقرير الطبي أن وفاة أبو كريشة نتجت عن هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، وتوقف عضلة القلب، بسبب أزمة قلبية مفاجئة.
وعن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة سكرتير عام محافظة المنيا، اللواء محمد صلاح أبو مريشة، كشف مصدر بالمحافظة لوسائل إعلام مصرية، أن "الراحل لم ينم لأكثر من 24 ساعة، إذ تواجد بمكتبه منذ صباح أمس الأحد حتى إفطار آخر أيام رمضان، ثم عاد سريعا لمتابعة تجهيز ساحات صلاة العيد، كما شارك في استقبال المهنئين بالعيد داخل متحف أعلام الدقهلية، وواصل العمل حتى الساعات الأولى من صباح العيد".
وفاة اللواء «محمد صلاح أبو كريشة»، سكرتير عام محافظة #الدقهلية، متأثرًا بإصابته بأزمة قلبية عقب أداء #صلاة_العيد .#أمة_واحدة#عيدكم_تضامن#تلفزيون_وطن pic.twitter.com/0fC6gC3xyG— Watan TV-تلفزيون وطن (@watanegypt) March 31, 2025
وتابع أن "أبو كريشة وصل إلى المسجد برفقة المحافظ والقيادات التنفيذية، وأثناء الخطبة بدا عليه الإجهاد الشديد والتعرق، ثم سقط مغشيا عليه، وتم نقله إلى مستشفى المنصورة الدولي، لكن محاولات إنقاذه باءت بالفشل".