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مسؤول مصري يلفظ أنفاسه الأخيرة خلال صلاة عيد الفطر وتداول آخر ظهور له... فيديو
مسؤول مصري يلفظ أنفاسه الأخيرة خلال صلاة عيد الفطر وتداول آخر ظهور له... فيديو
سبوتنيك عربي
فوجئ المؤدون لصلاة عيد الفطر، صباح اليوم الاثنين، بوفاة أحد المسؤولين المصريين، الذي كان يقف بينهم في صفوف المسجد. 31.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-31T12:25+0000
2025-03-31T12:25+0000
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ولفظ سكرتير عام محافظة المنيا، اللواء محمد صلاح أبو كريشة، أنفاسه الأخيرة، في مسجد النصر بالمنصورة.وتداول مستخدمو مواقع التواصل مقطع مصور لآخر لحظات في حياة المسؤول المصري.وأكد التقرير الطبي أن وفاة أبو كريشة نتجت عن هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، وتوقف عضلة القلب، بسبب أزمة قلبية مفاجئة.وعن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة سكرتير عام محافظة المنيا، اللواء محمد صلاح أبو مريشة، كشف مصدر بالمحافظة لوسائل إعلام مصرية، أن "الراحل لم ينم لأكثر من 24 ساعة، إذ تواجد بمكتبه منذ صباح أمس الأحد حتى إفطار آخر أيام رمضان، ثم عاد سريعا لمتابعة تجهيز ساحات صلاة العيد، كما شارك في استقبال المهنئين بالعيد داخل متحف أعلام الدقهلية، وواصل العمل حتى الساعات الأولى من صباح العيد".وتابع أن "أبو كريشة وصل إلى المسجد برفقة المحافظ والقيادات التنفيذية، وأثناء الخطبة بدا عليه الإجهاد الشديد والتعرق، ثم سقط مغشيا عليه، وتم نقله إلى مستشفى المنصورة الدولي، لكن محاولات إنقاذه باءت بالفشل".
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عيد الفطر, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم الآن
عيد الفطر, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم الآن

مسؤول مصري يلفظ أنفاسه الأخيرة خلال صلاة عيد الفطر وتداول آخر ظهور له... فيديو

12:25 GMT 31.03.2025
© Photo / Unsplash/ The Good Funeral Guideتابوت
تابوت - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2025
© Photo / Unsplash/ The Good Funeral Guide
تابعنا عبر
فوجئ المؤدون لصلاة عيد الفطر، صباح اليوم الاثنين، بوفاة أحد المسؤولين المصريين، الذي كان يقف بينهم في صفوف المسجد.
ولفظ سكرتير عام محافظة المنيا، اللواء محمد صلاح أبو كريشة، أنفاسه الأخيرة، في مسجد النصر بالمنصورة.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل مقطع مصور لآخر لحظات في حياة المسؤول المصري.
وأكد التقرير الطبي أن وفاة أبو كريشة نتجت عن هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، وتوقف عضلة القلب، بسبب أزمة قلبية مفاجئة.
وعن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة سكرتير عام محافظة المنيا، اللواء محمد صلاح أبو مريشة، كشف مصدر بالمحافظة لوسائل إعلام مصرية، أن "الراحل لم ينم لأكثر من 24 ساعة، إذ تواجد بمكتبه منذ صباح أمس الأحد حتى إفطار آخر أيام رمضان، ثم عاد سريعا لمتابعة تجهيز ساحات صلاة العيد، كما شارك في استقبال المهنئين بالعيد داخل متحف أعلام الدقهلية، وواصل العمل حتى الساعات الأولى من صباح العيد".
وتابع أن "أبو كريشة وصل إلى المسجد برفقة المحافظ والقيادات التنفيذية، وأثناء الخطبة بدا عليه الإجهاد الشديد والتعرق، ثم سقط مغشيا عليه، وتم نقله إلى مستشفى المنصورة الدولي، لكن محاولات إنقاذه باءت بالفشل".
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