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معالم ميانمار الدينية قبل وبعد الزلزال المدمر
معالم ميانمار الدينية قبل وبعد الزلزال المدمر
سبوتنيك عربي
جمعت لكم وكالة "سبوتنيك" صورا لمعالم ميانمار الدينية، قبل وبعد الزلزال المدمر، الذي ضرب البلاد الجمعة الماضية. 31.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-31T09:24+0000
2025-03-31T09:24+0000
2025-03-31T09:24+0000
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фото, صور
معالم ميانمار الدينية قبل وبعد الزلزال المدمر
جمعت لكم وكالة "سبوتنيك" صورا لمعالم ميانمار الدينية، قبل وبعد الزلزال المدمر، الذي ضرب البلاد الجمعة الماضية.
© AP Photo / Aung Shine Oo
المعابد المتضررة بعد الزلزال القوي الذي ضرب نايبيداو، ميانمار
المعابد المتضررة بعد الزلزال القوي الذي ضرب نايبيداو، ميانمار
© AP Photo / Aung Shine Ooالمعابد البوذية في نايبيداو، ميانمار
المعابد البوذية في نايبيداو، ميانمار
© Getty Images / Satellite image (c) 2025 Maxar Technologies
صور أقمار "ماكسار" الصناعية بعد الزلزال المدمر في ميانمار. معابد ودير تانادا وبيندايا في ماندالاي، ميانمار
صور أقمار "ماكسار" الصناعية بعد الزلزال المدمر في ميانمار. معابد ودير تانادا وبيندايا في ماندالاي، ميانمار
© Getty Images / Satellite image (c) 2025 Maxar Technologiesتانادا ومعبد ودير بيندايا قبل الزلزال في ميانمار
تانادا ومعبد ودير بيندايا قبل الزلزال في ميانمار
© AP Photo / Thein Zaw
معبد "ماهارمياتموني" الذي تضرر بعد زلزال ميانمار
معبد "ماهارمياتموني" الذي تضرر بعد زلزال ميانمار
معبد "ماهارمياتموني" قبل زلزال ميانمار
© Getty Images / Satellite image (c) 2025 Maxar Technologies
معبد "ما شي خا نا" باغودا قبل الزلزال في ميانمار
معبد "ما شي خا نا" باغودا قبل الزلزال في ميانمار
© Getty Images / Satellite image (c) 2025 Maxar Technologies
معبد "ما شي خا نا" المُدمر بعد زلزال ميانمار
معبد "ما شي خا نا" المُدمر بعد زلزال ميانمار
© Social media video frame
معبد "شوي ساريان" بعد زلزال ميانمار
معبد "شوي ساريان" بعد زلزال ميانمار
معبد "شوي ساريان" قبل زلزال ميانمار