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صدى الحياة
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مساحة حرة
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نبض افريقيا
قطر جولة جديدة من المفاوضات بين الكونغو الديمقراطية ورواندا في محاولة لنزع فتيل الصراع الذي تجدد مع تهديدات بتوسع الصراع
14:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
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لقاء سبوتنيك
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معالم ميانمار الدينية قبل وبعد الزلزال المدمر
معالم ميانمار الدينية قبل وبعد الزلزال المدمر
سبوتنيك عربي
جمعت لكم وكالة "سبوتنيك" صورا لمعالم ميانمار الدينية، قبل وبعد الزلزال المدمر، الذي ضرب البلاد الجمعة الماضية. 31.03.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

معالم ميانمار الدينية قبل وبعد الزلزال المدمر

09:24 GMT 31.03.2025
تابعنا عبر
جمعت لكم وكالة "سبوتنيك" صورا لمعالم ميانمار الدينية، قبل وبعد الزلزال المدمر، الذي ضرب البلاد الجمعة الماضية.
© AP Photo / Aung Shine Oo

المعابد المتضررة بعد الزلزال القوي الذي ضرب نايبيداو، ميانمار

المعابد المتضررة بعد الزلزال القوي الذي ضرب نايبيداو، ميانمار - سبوتنيك عربي
1/10
© AP Photo / Aung Shine Oo

المعابد المتضررة بعد الزلزال القوي الذي ضرب نايبيداو، ميانمار

© AP Photo / Aung Shine Ooالمعابد البوذية في نايبيداو، ميانمار
اgمعابد البوذية قبل الزلزال في نايبيداو، ميانمار - سبوتنيك عربي
2/10
© AP Photo / Aung Shine Oo
المعابد البوذية في نايبيداو، ميانمار
© Getty Images / Satellite image (c) 2025 Maxar Technologies

صور أقمار "ماكسار" الصناعية بعد الزلزال المدمر في ميانمار. معابد ودير تانادا وبيندايا في ماندالاي، ميانمار

صور أقمار &quot;ماكسار&quot; الصناعية بعد الزلزال المدمر في ميانمار. معابد ودير تانادا وبيندايا في ماندالاي، ميانمار - سبوتنيك عربي
3/10
© Getty Images / Satellite image (c) 2025 Maxar Technologies

صور أقمار "ماكسار" الصناعية بعد الزلزال المدمر في ميانمار. معابد ودير تانادا وبيندايا في ماندالاي، ميانمار

© Getty Images / Satellite image (c) 2025 Maxar Technologiesتانادا ومعبد ودير بيندايا قبل الزلزال في ميانمار
تانادا ومعبد ودير بيندايا قبل الزلزال في ميانمار - سبوتنيك عربي
4/10
© Getty Images / Satellite image (c) 2025 Maxar Technologies
تانادا ومعبد ودير بيندايا قبل الزلزال في ميانمار
© AP Photo / Thein Zaw

معبد "ماهارمياتموني" الذي تضرر بعد زلزال ميانمار

معبد &quot;ماهارمياتموني&quot; الذي تضرر بعد زلزال ميانمار - سبوتنيك عربي
5/10
© AP Photo / Thein Zaw

معبد "ماهارمياتموني" الذي تضرر بعد زلزال ميانمار

CC BY-SA 4.0 / Christophe95 / Mahamuni Buddha Temple (cropped image)

معبد "ماهارمياتموني" قبل زلزال ميانمار

معبد &quot;ماهارمياتموني&quot; قبل زلزال ميانمار - سبوتنيك عربي
6/10
CC BY-SA 4.0 / Christophe95 / Mahamuni Buddha Temple (cropped image)

معبد "ماهارمياتموني" قبل زلزال ميانمار

© Getty Images / Satellite image (c) 2025 Maxar Technologies

معبد "ما شي خا نا" باغودا قبل الزلزال في ميانمار

معبد &quot;ما شي خا نا&quot; باغودا قبل الزلزال في ميانمار - سبوتنيك عربي
7/10
© Getty Images / Satellite image (c) 2025 Maxar Technologies

معبد "ما شي خا نا" باغودا قبل الزلزال في ميانمار

© Getty Images / Satellite image (c) 2025 Maxar Technologies

معبد "ما شي خا نا" المُدمر بعد زلزال ميانمار

معبد &quot;ما شي خا نا&quot; المُدمر بعد زلزال ميانمار - سبوتنيك عربي
8/10
© Getty Images / Satellite image (c) 2025 Maxar Technologies

معبد "ما شي خا نا" المُدمر بعد زلزال ميانمار

© Social media video frame

معبد "شوي ساريان" بعد زلزال ميانمار

معبد &quot;شوي ساريان&quot; بعد زلزال ميانمار - سبوتنيك عربي
9/10
© Social media video frame

معبد "شوي ساريان" بعد زلزال ميانمار

CC BY-SA 4.0 / Jeremias / Shwe Saryan Pagoda in Tahton (cropped image)

معبد "شوي ساريان" قبل زلزال ميانمار

معبد &quot;شوي ساريان&quot; قبل زلزال ميانمار - سبوتنيك عربي
10/10
CC BY-SA 4.0 / Jeremias / Shwe Saryan Pagoda in Tahton (cropped image)

معبد "شوي ساريان" قبل زلزال ميانمار

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