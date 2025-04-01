https://sarabic.ae/20250401/إعلام-مسؤول-أمني-إسرائيلي-يدعي-أن-القاهرة-تنتهك-اتفاقية-السلام-مع-تل-أبيب-1099125673.html

إعلام: مسؤول أمني إسرائيلي يدعي أن القاهرة "تنتهك" اتفاقية السلام مع تل أبيب

إعلام: مسؤول أمني إسرائيلي يدعي أن القاهرة "تنتهك" اتفاقية السلام مع تل أبيب

سبوتنيك عربي

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول أمني إسرائيلي، قوله إن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يعتبر أن ملف القدرات العسكرية المصرية في سيناء أولوية قصوى... 01.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-01T09:17+0000

2025-04-01T09:17+0000

2025-04-01T09:17+0000

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وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن المسؤول الأمني الإسرائيلي يدّعى أن مصر "تنتهك" اتفاقية السلام مع إسرائيل، بتعزيز قدراتها العسكرية في شبه جزيرة سيناء.يذكر أن مصر حققت تطورا نوعيا كبيرا في قدراتها التسليحية منذ بداية عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، مما جعل الجيش المصري ضمن أقوى جيوش العالم.وفي وقت سابق، نقلت تقارير إعلامية عن مصادر مصرية مطلعة، قولها إن "القاهرة لم تخرق المعاهدة، وأن إسرائيل هي من أقدمت على تلك الخطوة باحتلالها (محور فيلادلفيا) والجانب الفلسطيني من معبر رفح منذ 7 مايو/ أيار 2024.كما أشاروا إلى رفض إسرائيل أي انسحاب أو جهود أمريكية ودولية في هذا الصدد قبل توقيع اتفاق الهدنة في غزة، مشيرين إلى أن الوجود العسكري المصري في سيناء هدفه محاربة الإرهاب على مدار سنوات، وبموافقة إسرائيلية.ولفتوا إلى أن أي مزاعم عن خروقات يمكن التحقيق فيها عن طريق لجنة أمنية تبحث ذلك باستمرار.يشار إلى أن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية تم توقيعها في العاصمة الأمريكية، واشنطن في 26 مارس/ آذار 1979، في أعقاب اتفاقية كامب ديفيد، في العام 1978، ووقَع عليها الرئيس المصري أنور السادات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، مناحيم بيغن، وشهدها رئيس الولايات المتحدة، آنذاك، جيمي كارتر.ونصت الاتفاقية على وقف حالة الحرب التي كانت قائمة بين البلدين منذ الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948 وتطبيع العلاقات، وسحب إسرائيل الكامل لقواتها المسلحة والمدنيين من شبه جزيرة سيناء، التي كانت احتلتها خلال حرب الأيام الستة، في عام 1967.ووافقت مصر على ترك المنطقة منزوعة السلاح، وينص الاتفاق أيضا على حرية مرور السفن الإسرائيلية عبر قناة السويس والاعتراف بمضيق تيران و‌خليج العقبة ممراتٍ مائية دولية، وهذا الاتفاق جعل مصر أول دولة عربية تعترف رسميا بإسرائيل.

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