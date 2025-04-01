إعلام: مسؤول أمني إسرائيلي يدعي أن القاهرة "تنتهك" اتفاقية السلام مع تل أبيب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:16 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
08:36 GMT
24 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
10:00 GMT
183 د
بيارق النصر
القوات النازية تندحر على أبواب موسكو
13:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
قطر جولة جديدة من المفاوضات بين الكونغو الديمقراطية ورواندا في محاولة لنزع فتيل الصراع الذي تجدد مع تهديدات بتوسع الصراع
14:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
14:46 GMT
14 د
لقاء سبوتنيك
25 عاما من حكم بوتين غيرت وجه روسيا و موسكو تصف محادثات الرياض حول أوكرانيا بـ "البناءة"
15:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير: سوريا أمام تحديات كبيرة، فهل ستخرجها الحكومة الجديدة من أزمتها؟
16:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ما تداعيات إعلان "الصدر" عدم خوض الانتخابات البرلمانية في العراق؟
17:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
17:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما تداعيات إعلان "الصدر" عدم خوض الانتخابات البرلمانية في العراق؟
08:18 GMT
29 د
نبض افريقيا
قطر جولة جديدة من المفاوضات بين الكونغو الديمقراطية ورواندا في محاولة لنزع فتيل الصراع الذي تجدد مع تهديدات بتوسع الصراع
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
10:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
14:00 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
14:27 GMT
33 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
15:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
150 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250401/إعلام-مسؤول-أمني-إسرائيلي-يدعي-أن-القاهرة-تنتهك-اتفاقية-السلام-مع-تل-أبيب-1099125673.html
إعلام: مسؤول أمني إسرائيلي يدعي أن القاهرة "تنتهك" اتفاقية السلام مع تل أبيب
إعلام: مسؤول أمني إسرائيلي يدعي أن القاهرة "تنتهك" اتفاقية السلام مع تل أبيب
سبوتنيك عربي
نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول أمني إسرائيلي، قوله إن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يعتبر أن ملف القدرات العسكرية المصرية في سيناء أولوية قصوى... 01.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-01T09:17+0000
2025-04-01T09:17+0000
العالم
أخبار العالم الآن
مصر
أخبار مصر الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/i/logo/logo-social.png
وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن المسؤول الأمني الإسرائيلي يدّعى أن مصر "تنتهك" اتفاقية السلام مع إسرائيل، بتعزيز قدراتها العسكرية في شبه جزيرة سيناء.يذكر أن مصر حققت تطورا نوعيا كبيرا في قدراتها التسليحية منذ بداية عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، مما جعل الجيش المصري ضمن أقوى جيوش العالم.وفي وقت سابق، نقلت تقارير إعلامية عن مصادر مصرية مطلعة، قولها إن "القاهرة لم تخرق المعاهدة، وأن إسرائيل هي من أقدمت على تلك الخطوة باحتلالها (محور فيلادلفيا) والجانب الفلسطيني من معبر رفح منذ 7 مايو/ أيار 2024.كما أشاروا إلى رفض إسرائيل أي انسحاب أو جهود أمريكية ودولية في هذا الصدد قبل توقيع اتفاق الهدنة في غزة، مشيرين إلى أن الوجود العسكري المصري في سيناء هدفه محاربة الإرهاب على مدار سنوات، وبموافقة إسرائيلية.ولفتوا إلى أن أي مزاعم عن خروقات يمكن التحقيق فيها عن طريق لجنة أمنية تبحث ذلك باستمرار.يشار إلى أن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية تم توقيعها في العاصمة الأمريكية، واشنطن في 26 مارس/ آذار 1979، في أعقاب اتفاقية كامب ديفيد، في العام 1978، ووقَع عليها الرئيس المصري أنور السادات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، مناحيم بيغن، وشهدها رئيس الولايات المتحدة، آنذاك، جيمي كارتر.ونصت الاتفاقية على وقف حالة الحرب التي كانت قائمة بين البلدين منذ الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948 وتطبيع العلاقات، وسحب إسرائيل الكامل لقواتها المسلحة والمدنيين من شبه جزيرة سيناء، التي كانت احتلتها خلال حرب الأيام الستة، في عام 1967.ووافقت مصر على ترك المنطقة منزوعة السلاح، وينص الاتفاق أيضا على حرية مرور السفن الإسرائيلية عبر قناة السويس والاعتراف بمضيق تيران و‌خليج العقبة ممراتٍ مائية دولية، وهذا الاتفاق جعل مصر أول دولة عربية تعترف رسميا بإسرائيل.
https://sarabic.ae/20240115/مصدر-أمني-مصري-اتفاقية-السلام-تمنع-إسرائيل-من-القيام-بأي-تحركات-عسكرية-في-محور-فيلادلفيا-1085019281.html
https://sarabic.ae/20240211/تقارير-مصر-هددت-بتعليق-اتفاقية-السلام-مع-إسرائيل-1085980053.html
https://sarabic.ae/20240213/ما-بنود-اتفاقية-السلام-التي-تردد-أن-مصر-حذرت-من-تعليقها-مع-إسرائيل؟-1086032356.html
مصر
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

إعلام: مسؤول أمني إسرائيلي يدعي أن القاهرة "تنتهك" اتفاقية السلام مع تل أبيب

09:17 GMT 01.04.2025
تابعنا عبر
نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول أمني إسرائيلي، قوله إن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يعتبر أن ملف القدرات العسكرية المصرية في سيناء أولوية قصوى بالنسبة له.
وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن المسؤول الأمني الإسرائيلي يدّعى أن مصر "تنتهك" اتفاقية السلام مع إسرائيل، بتعزيز قدراتها العسكرية في شبه جزيرة سيناء.
أحداث سيناء - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2024
مصدر أمني مصري: اتفاقية السلام تمنع إسرائيل من القيام بأي تحركات عسكرية في محور فيلادلفيا
15 يناير 2024, 16:01 GMT
يذكر أن مصر حققت تطورا نوعيا كبيرا في قدراتها التسليحية منذ بداية عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، مما جعل الجيش المصري ضمن أقوى جيوش العالم.
وفي وقت سابق، نقلت تقارير إعلامية عن مصادر مصرية مطلعة، قولها إن "القاهرة لم تخرق المعاهدة، وأن إسرائيل هي من أقدمت على تلك الخطوة باحتلالها (محور فيلادلفيا) والجانب الفلسطيني من معبر رفح منذ 7 مايو/ أيار 2024.
حاجز أمني بشمال سيناء - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2024
تقارير: مصر هددت بتعليق اتفاقية السلام مع إسرائيل
11 فبراير 2024, 21:31 GMT
كما أشاروا إلى رفض إسرائيل أي انسحاب أو جهود أمريكية ودولية في هذا الصدد قبل توقيع اتفاق الهدنة في غزة، مشيرين إلى أن الوجود العسكري المصري في سيناء هدفه محاربة الإرهاب على مدار سنوات، وبموافقة إسرائيلية.
ولفتوا إلى أن أي مزاعم عن خروقات يمكن التحقيق فيها عن طريق لجنة أمنية تبحث ذلك باستمرار.
ما هي بنود اتفاقية السلام التي تهدد مصر بتعليقها مع إسرائيل؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2024
وسائط متعددة
ما بنود اتفاقية السلام التي تردد أن مصر حذرت من تعليقها مع إسرائيل؟
13 فبراير 2024, 13:04 GMT
يشار إلى أن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية تم توقيعها في العاصمة الأمريكية، واشنطن في 26 مارس/ آذار 1979، في أعقاب اتفاقية كامب ديفيد، في العام 1978، ووقَع عليها الرئيس المصري أنور السادات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، مناحيم بيغن، وشهدها رئيس الولايات المتحدة، آنذاك، جيمي كارتر.
ونصت الاتفاقية على وقف حالة الحرب التي كانت قائمة بين البلدين منذ الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948 وتطبيع العلاقات، وسحب إسرائيل الكامل لقواتها المسلحة والمدنيين من شبه جزيرة سيناء، التي كانت احتلتها خلال حرب الأيام الستة، في عام 1967.
ووافقت مصر على ترك المنطقة منزوعة السلاح، وينص الاتفاق أيضا على حرية مرور السفن الإسرائيلية عبر قناة السويس والاعتراف بمضيق تيران و‌خليج العقبة ممراتٍ مائية دولية، وهذا الاتفاق جعل مصر أول دولة عربية تعترف رسميا بإسرائيل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала