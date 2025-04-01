https://sarabic.ae/20250401/العمل-القتالي-لرجال-المدفعية-من-كتيبة-أربات-في-مقاطعة-كورسك-1099136536.html
العمل القتالي لرجال المدفعية من كتيبة "أربات" في مقاطعة كورسك
العمل القتالي لرجال المدفعية من كتيبة "أربات" في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
قام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" برصد صور لرجال المدفعية من كتيبة "أربات" التي تقاتل إلى جانب الجيش الروسي في مقاطعة كورسك، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا... 01.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-01T14:11+0000
2025-04-01T14:11+0000
2025-04-01T14:11+0000
وسائط متعددة
صور
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/01/1099136709_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_436597e2a603f1a168aece42116d4cca.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/01/1099136709_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6d0e11e84f3fa9ac17312c57a6f98d19.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фото, صور, روسيا
العمل القتالي لرجال المدفعية من كتيبة "أربات" في مقاطعة كورسك
قام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" برصد صور لرجال المدفعية من كتيبة "أربات" التي تقاتل إلى جانب الجيش الروسي في مقاطعة كورسك، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور
إطلاق النار من مدفع هاوتزر "دي-20" التابع لكتيبة القوات الخاصة المنفصلة "أربات" التطوعية التي تقاتل إلى جانب الجيش الروسي في مقاطعة كورسك
إطلاق النار من مدفع هاوتزر "دي-20" التابع لكتيبة القوات الخاصة المنفصلة "أربات" التطوعية التي تقاتل إلى جانب الجيش الروسي في مقاطعة كورسك
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور
جندي يحمل قذيفة لمدفع هاوتزر "دي-20" التابع لكتيبة القوات الخاصة المنفصلة "أربات" التطوعية في مقاطعة كورسك
جندي يحمل قذيفة لمدفع هاوتزر "دي-20" التابع لكتيبة القوات الخاصة المنفصلة "أربات" التطوعية في مقاطعة كورسك
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور
جنود طاقم مدفع هاوتزر "دي-20" التابع لكتيبة القوات الخاصة المنفصلة "أربات" التطوعية يقومون بعملهم في مقاطعة كورسك
جنود طاقم مدفع هاوتزر "دي-20" التابع لكتيبة القوات الخاصة المنفصلة "أربات" التطوعية يقومون بعملهم في مقاطعة كورسك
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور
جنود طاقم مدفع هاوتزر "دي-20" التابع لكتيبة القوات الخاصة المنفصلة "أربات" التطوعية في مقاطعة كورسك
جنود طاقم مدفع هاوتزر "دي-20" التابع لكتيبة القوات الخاصة المنفصلة "أربات" التطوعية في مقاطعة كورسك
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور
جنود طاقم مدفع هاوتزر "دي-20" التابع لكتيبة القوات الخاصة المنفصلة "أربات" التطوعية في مقاطعة كورسك
جنود طاقم مدفع هاوتزر "دي-20" التابع لكتيبة القوات الخاصة المنفصلة "أربات" التطوعية في مقاطعة كورسك
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور
جندي من طاقم مدفع هاوتزر "دي-20" التابع لكتيبة القوات الخاصة المنفصلة "أربات" التطوعية في مقاطعة كورسك
جندي من طاقم مدفع هاوتزر "دي-20" التابع لكتيبة القوات الخاصة المنفصلة "أربات" التطوعية في مقاطعة كورسك
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور
مدفع هاوتزر "دي-20" التابع لكتيبة القوات الخاصة المنفصلة "أربات" التطوعية في مقاطعة كورسك
مدفع هاوتزر "دي-20" التابع لكتيبة القوات الخاصة المنفصلة "أربات" التطوعية في مقاطعة كورسك