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خبير: يجب تطوير مبادرة السلام الصينية بعد النجاحات العسكرية الروسية على الأرض
خبير: يجب تطوير مبادرة السلام الصينية بعد النجاحات العسكرية الروسية على الأرض
سبوتنيك عربي
شدد الدكتور حسام العتوم، أستاذ الإعلام والخبير في السياسة الروسية الدولية، على "أهمية الدور الصيني في عملية السلام بين روسيا وأوكرانيا". 01.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-01T09:59+0000
2025-04-01T09:59+0000
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وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، تمحور حول التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الصيني وانغ يي، أكد العتوم أن "الصين تقيم علاقات وطيدة مع روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وعندما تصرّح بأن العلاقات الروسية - الأمريكية بدأت تتقارب بشكل أفضل، هذا يعني أن الحلول أصبحت ممكنة لكل ما يتعلق بالأزمة الأوكرانية".ولفت أستاذ الإعلام والخبير في السياسة الروسية الدولية إلى أن "بداية الحلول بدأت بالظهور"، وشدّد على "ضرورة أن تكون روسيا حذرة جدًا بالتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية الجديدة، خاصة مع الرئيس دونالد ترامب، المتقلب المزاج".واعتبر الخبير أنه من "الواجب تطوير مبادرة السلام الصينية بعد الإحداثيات الجديدة والنجاحات العسكرية الروسية على الأرض"، كاشفًا أن "الولايات المتحدة تتلقى كل يوم معلومات وإشارات من قبل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وذلك بهدف الضغط لخلق شرخ بينها وبين روسيا".
https://sarabic.ae/20250401/مقابلة-سبوتنيك-مع-وزير-الخارجية-الصيني-1099110654.html
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حصري, العالم, روسيا, الصين, أخبار أوكرانيا
حصري, العالم, روسيا, الصين, أخبار أوكرانيا

خبير: يجب تطوير مبادرة السلام الصينية بعد النجاحات العسكرية الروسية على الأرض

09:59 GMT 01.04.2025
© AP Photo / Eugene Hoshikoعلم الصين
علم الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / Eugene Hoshiko
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حصري
شدد الدكتور حسام العتوم، أستاذ الإعلام والخبير في السياسة الروسية الدولية، على "أهمية الدور الصيني في عملية السلام بين روسيا وأوكرانيا".
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، تمحور حول التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الصيني وانغ يي، أكد العتوم أن "الصين تقيم علاقات وطيدة مع روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وعندما تصرّح بأن العلاقات الروسية - الأمريكية بدأت تتقارب بشكل أفضل، هذا يعني أن الحلول أصبحت ممكنة لكل ما يتعلق بالأزمة الأوكرانية".

وأشار العتوم إلى أن "إنهاء الأزمة قد يحتاج إلى زمن أطول من المتوقع".

وزير الخارجية الصيني وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2025
وانغ يي حول العلاقات الروسية-الصينية: "أصدقاء إلى الأبد... لا أعداء أبدا"
06:00 GMT
ولفت أستاذ الإعلام والخبير في السياسة الروسية الدولية إلى أن "بداية الحلول بدأت بالظهور"، وشدّد على "ضرورة أن تكون روسيا حذرة جدًا بالتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية الجديدة، خاصة مع الرئيس دونالد ترامب، المتقلب المزاج".

وحول أهمية دور الصين الوسيط الضامن في أيّ مسار تطبيع بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، أوضح العتوم أن "الصين سبق وأن طرحت مشروعًا للسلام وسط الصراع في أوكرانيا، لكنّ مشروعها تجمّد وأحبط في الولايات المتحدة"، لافتًا إلى أنه "يمكن للصين أن تلعب دور الميزان وسط المنظومة الروسية – الأمريكية".

واعتبر الخبير أنه من "الواجب تطوير مبادرة السلام الصينية بعد الإحداثيات الجديدة والنجاحات العسكرية الروسية على الأرض"، كاشفًا أن "الولايات المتحدة تتلقى كل يوم معلومات وإشارات من قبل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وذلك بهدف الضغط لخلق شرخ بينها وبين روسيا".
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