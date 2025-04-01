https://sarabic.ae/20250401/خبير-يجب-تطوير-مبادرة-السلام-الصينية-بعد-النجاحات-العسكرية-الروسية-على-الأرض-1099126693.html
خبير: يجب تطوير مبادرة السلام الصينية بعد النجاحات العسكرية الروسية على الأرض
خبير: يجب تطوير مبادرة السلام الصينية بعد النجاحات العسكرية الروسية على الأرض
سبوتنيك عربي
شدد الدكتور حسام العتوم، أستاذ الإعلام والخبير في السياسة الروسية الدولية، على "أهمية الدور الصيني في عملية السلام بين روسيا وأوكرانيا". 01.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-01T09:59+0000
2025-04-01T09:59+0000
2025-04-01T09:59+0000
حصري
العالم
روسيا
الصين
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/07/1097561850_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f22aec6bb1845f8b5e0d7974259cede7.jpg
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، تمحور حول التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الصيني وانغ يي، أكد العتوم أن "الصين تقيم علاقات وطيدة مع روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وعندما تصرّح بأن العلاقات الروسية - الأمريكية بدأت تتقارب بشكل أفضل، هذا يعني أن الحلول أصبحت ممكنة لكل ما يتعلق بالأزمة الأوكرانية".ولفت أستاذ الإعلام والخبير في السياسة الروسية الدولية إلى أن "بداية الحلول بدأت بالظهور"، وشدّد على "ضرورة أن تكون روسيا حذرة جدًا بالتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية الجديدة، خاصة مع الرئيس دونالد ترامب، المتقلب المزاج".واعتبر الخبير أنه من "الواجب تطوير مبادرة السلام الصينية بعد الإحداثيات الجديدة والنجاحات العسكرية الروسية على الأرض"، كاشفًا أن "الولايات المتحدة تتلقى كل يوم معلومات وإشارات من قبل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وذلك بهدف الضغط لخلق شرخ بينها وبين روسيا".
https://sarabic.ae/20250401/مقابلة-سبوتنيك-مع-وزير-الخارجية-الصيني-1099110654.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/07/1097561850_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7eec4b87fc4dc432600484ef488c3db3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, العالم, روسيا, الصين, أخبار أوكرانيا
حصري, العالم, روسيا, الصين, أخبار أوكرانيا
خبير: يجب تطوير مبادرة السلام الصينية بعد النجاحات العسكرية الروسية على الأرض
حصري
شدد الدكتور حسام العتوم، أستاذ الإعلام والخبير في السياسة الروسية الدولية، على "أهمية الدور الصيني في عملية السلام بين روسيا وأوكرانيا".
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، تمحور حول التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الصيني وانغ يي، أكد العتوم أن "الصين تقيم علاقات وطيدة مع روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وعندما تصرّح بأن العلاقات الروسية - الأمريكية بدأت تتقارب بشكل أفضل، هذا يعني أن الحلول أصبحت ممكنة لكل ما يتعلق بالأزمة الأوكرانية".
وأشار العتوم إلى أن "إنهاء الأزمة قد يحتاج إلى زمن أطول من المتوقع".
ولفت أستاذ الإعلام والخبير في السياسة الروسية الدولية إلى أن "بداية الحلول بدأت بالظهور"، وشدّد على "ضرورة أن تكون روسيا حذرة جدًا بالتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية الجديدة، خاصة مع الرئيس دونالد ترامب، المتقلب المزاج".
وحول أهمية دور الصين الوسيط الضامن في أيّ مسار تطبيع بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، أوضح العتوم أن "الصين سبق وأن طرحت مشروعًا للسلام وسط الصراع في أوكرانيا، لكنّ مشروعها تجمّد وأحبط في الولايات المتحدة"، لافتًا إلى أنه "يمكن للصين أن تلعب دور الميزان وسط المنظومة الروسية – الأمريكية".
واعتبر الخبير أنه من "الواجب تطوير مبادرة السلام الصينية بعد الإحداثيات الجديدة والنجاحات العسكرية الروسية على الأرض"، كاشفًا أن "الولايات المتحدة تتلقى كل يوم معلومات وإشارات من قبل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وذلك بهدف الضغط لخلق شرخ بينها وبين روسيا".