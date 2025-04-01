https://sarabic.ae/20250401/قدرات-صاروخ-فتح-450-الذي-كشف-عنه-الحرس-الثوري-الإيراني-1099140286.html
قدرات صاروخ "فتح 450" الذي كشف عنه الحرس الثوري الإيراني
قدرات صاروخ "فتح 450" الذي كشف عنه الحرس الثوري الإيراني
سبوتنيك عربي
في ذات الوقت الذي تمتلك فيه إيران تلك الترسانة الصاروخية الضخمة، فإنها تعزز قدراتها بصورة مستمرة بطرازات جديدة، ومنها صاروخ "فتح - 450"، الذي كشف عنه الحرس... 01.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-01T14:20+0000
2025-04-01T14:20+0000
2025-04-01T14:20+0000
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هذا الصاروخ يسهم في تعزيز قدرات سلاح المدفعية التابع للحرس الثوري الإيراني، ويصنف ضمن الصواريخ الباليستية، التي تم الكشف عنها خلال مناورات عسكرية تم إجراؤها الشهر الجاري.
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انفوجرافيك, инфографика
قدرات صاروخ "فتح 450" الذي كشف عنه الحرس الثوري الإيراني
في ذات الوقت الذي تمتلك فيه إيران تلك الترسانة الصاروخية الضخمة، فإنها تعزز قدراتها بصورة مستمرة بطرازات جديدة، ومنها صاروخ "فتح - 450"، الذي كشف عنه الحرس الثوري الإيراني.
هذا الصاروخ يسهم في تعزيز قدرات سلاح المدفعية التابع للحرس الثوري الإيراني، ويصنف ضمن الصواريخ الباليستية، التي تم الكشف عنها خلال مناورات عسكرية تم إجراؤها الشهر الجاري.