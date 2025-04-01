"لحظات حاسمة"... فرق إنقاذ روسية وصينية تكافح في ميانمار

© Sputnik . Russian Emergency Situations Ministry / الانتقال إلى بنك الصور
موظفو وزارة حالات الطوارئ الروسية يزيلون آثار الزلزال الذي ضرب ميانمار
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موظفو وزارة حالات الطوارئ الروسية يزيلون آثار الزلزال الذي ضرب ميانمار
© Getty Images / VCGفريق إنقاذ صيني يبحث عن ناجين في مبنى سكني تضرر من الزلزال في ماندالاي، ميانمار.
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© Getty Images / VCG
فريق إنقاذ صيني يبحث عن ناجين في مبنى سكني تضرر من الزلزال في ماندالاي، ميانمار.
© Sputnik . Russian Emergency Situations Ministry / الانتقال إلى بنك الصور
موظفو وزارة حالات الطوارئ الروسية يشاركون في إزالة آثار الزلزال الذي ضرب ميانمار
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موظفو وزارة حالات الطوارئ الروسية يشاركون في إزالة آثار الزلزال الذي ضرب ميانمار
© Sputnik . Russian Emergency Situations Ministry / الانتقال إلى بنك الصور
موظفو وزارة حالات الطوارئ الروسية يعملون على إزالة آثار الزلزال الذي ضرب ميانمار
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موظفو وزارة حالات الطوارئ الروسية يعملون على إزالة آثار الزلزال الذي ضرب ميانمار
© Getty Images / VCGرجل إنقاذ صيني يبحث عن ناجين تحت أنقاض مبنى سكني منهار ويقلب زجاجة مياه للشرب للتحذير من هزات ارتدادية محتملة في ماندالاي، ميانمار.
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© Getty Images / VCG
رجل إنقاذ صيني يبحث عن ناجين تحت أنقاض مبنى سكني منهار ويقلب زجاجة مياه للشرب للتحذير من هزات ارتدادية محتملة في ماندالاي، ميانمار.
© Sputnik . Russian Emergency Situations Ministry / الانتقال إلى بنك الصوروزارة حالات الطوارئ الروسية تزيل آثار الزلزال الذي ضرب ميانمار
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وزارة حالات الطوارئ الروسية تزيل آثار الزلزال الذي ضرب ميانمار
© Getty Images / VCG/China News Service/Chen Yongnuoعامل إنقاذ من هونغ كونغ مع كلب بوليسي يشارك في عملية البحث والإنقاذ بعد الزلزال الذي ضرب ماندالاي، ميانمار.
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© Getty Images / VCG/China News Service/Chen Yongnuo
عامل إنقاذ من هونغ كونغ مع كلب بوليسي يشارك في عملية البحث والإنقاذ بعد الزلزال الذي ضرب ماندالاي، ميانمار.
© Sputnik . Russian Emergency Situations Ministry / الانتقال إلى بنك الصوروزارة حالات الطوارئ الروسية تزيل آثار الزلزال الذي ضرب ميانمار
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وزارة حالات الطوارئ الروسية تزيل آثار الزلزال الذي ضرب ميانمار
© Getty Images / VCGفريق إنقاذ صيني يجري عملية بحث وإنقاذ في مبنى سكني دمره زلزال في ماندالاي، ميانمار.
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© Getty Images / VCG
فريق إنقاذ صيني يجري عملية بحث وإنقاذ في مبنى سكني دمره زلزال في ماندالاي، ميانمار.