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خبير: سوريا أمام تحديات كبيرة، فهل ستخرجها الحكومة الجديدة من أزمتها؟
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ما تداعيات إعلان "الصدر" عدم خوض الانتخابات البرلمانية في العراق؟
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ما تداعيات إعلان "الصدر" عدم خوض الانتخابات البرلمانية في العراق؟
08:18 GMT
29 د
نبض افريقيا
قطر جولة جديدة من المفاوضات بين الكونغو الديمقراطية ورواندا في محاولة لنزع فتيل الصراع الذي تجدد مع تهديدات بتوسع الصراع
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"لحظات حاسمة"... فرق إنقاذ روسية وصينية تكافح في ميانمار
"لحظات حاسمة"... فرق إنقاذ روسية وصينية تكافح في ميانمار
سبوتنيك عربي
جمعت لكم وكالة "سبوتنيك" صورا لموظفي رجال الإنقاذ الصينيين والروس في ميانمار التي ضربها الزلزال. 01.04.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

"لحظات حاسمة"... فرق إنقاذ روسية وصينية تكافح في ميانمار

11:00 GMT 01.04.2025 (تم التحديث: 11:10 GMT 01.04.2025)
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جمعت لكم وكالة "سبوتنيك" صورا لموظفي رجال الإنقاذ الصينيين والروس في ميانمار التي ضربها الزلزال.
© Sputnik . Russian Emergency Situations Ministry / الانتقال إلى بنك الصور

موظفو وزارة حالات الطوارئ الروسية يزيلون آثار الزلزال الذي ضرب ميانمار

موظفو وزارة حالات الطوارئ الروسية يزيلون آثار الزلزال الذي ضرب ميانمار - سبوتنيك عربي
1/9
© Sputnik . Russian Emergency Situations Ministry
/
الانتقال إلى بنك الصور

موظفو وزارة حالات الطوارئ الروسية يزيلون آثار الزلزال الذي ضرب ميانمار

© Getty Images / VCGفريق إنقاذ صيني يبحث عن ناجين في مبنى سكني تضرر من الزلزال في ماندالاي، ميانمار.
فريق إنقاذ صيني يبحث عن ناجين في مبنى سكني تضرر من الزلزال في ماندالاي، ميانمار. - سبوتنيك عربي
2/9
© Getty Images / VCG
فريق إنقاذ صيني يبحث عن ناجين في مبنى سكني تضرر من الزلزال في ماندالاي، ميانمار.
© Sputnik . Russian Emergency Situations Ministry / الانتقال إلى بنك الصور

موظفو وزارة حالات الطوارئ الروسية يشاركون في إزالة آثار الزلزال الذي ضرب ميانمار

موظفو وزارة حالات الطوارئ الروسية يشاركون في إزالة آثار الزلزال الذي ضرب ميانمار - سبوتنيك عربي
3/9
© Sputnik . Russian Emergency Situations Ministry
/
الانتقال إلى بنك الصور

موظفو وزارة حالات الطوارئ الروسية يشاركون في إزالة آثار الزلزال الذي ضرب ميانمار

© Sputnik . Russian Emergency Situations Ministry / الانتقال إلى بنك الصور

موظفو وزارة حالات الطوارئ الروسية يعملون على إزالة آثار الزلزال الذي ضرب ميانمار

موظفو وزارة حالات الطوارئ الروسية يعملون على إزالة آثار الزلزال الذي ضرب ميانمار - سبوتنيك عربي
4/9
© Sputnik . Russian Emergency Situations Ministry
/
الانتقال إلى بنك الصور

موظفو وزارة حالات الطوارئ الروسية يعملون على إزالة آثار الزلزال الذي ضرب ميانمار

© Getty Images / VCGرجل إنقاذ صيني يبحث عن ناجين تحت أنقاض مبنى سكني منهار ويقلب زجاجة مياه للشرب للتحذير من هزات ارتدادية محتملة في ماندالاي، ميانمار.
رجل إنقاذ صيني يبحث عن ناجين تحت أنقاض مبنى سكني منهار ويقلب زجاجة مياه للشرب للتحذير من هزات ارتدادية محتملة في ماندالاي، ميانمار. - سبوتنيك عربي
5/9
© Getty Images / VCG
رجل إنقاذ صيني يبحث عن ناجين تحت أنقاض مبنى سكني منهار ويقلب زجاجة مياه للشرب للتحذير من هزات ارتدادية محتملة في ماندالاي، ميانمار.
© Sputnik . Russian Emergency Situations Ministry / الانتقال إلى بنك الصوروزارة حالات الطوارئ الروسية تزيل آثار الزلزال الذي ضرب ميانمار
وزارة حالات الطوارئ الروسية تزيل آثار الزلزال الذي ضرب ميانمار - سبوتنيك عربي
6/9
© Sputnik . Russian Emergency Situations Ministry
/
الانتقال إلى بنك الصور
وزارة حالات الطوارئ الروسية تزيل آثار الزلزال الذي ضرب ميانمار
© Getty Images / VCG/China News Service/Chen Yongnuoعامل إنقاذ من هونغ كونغ مع كلب بوليسي يشارك في عملية البحث والإنقاذ بعد الزلزال الذي ضرب ماندالاي، ميانمار.
عامل إنقاذ من هونغ كونغ مع كلب بوليسي يشارك في عملية البحث والإنقاذ بعد الزلزال الذي ضرب ماندالاي، ميانمار. - سبوتنيك عربي
7/9
© Getty Images / VCG/China News Service/Chen Yongnuo
عامل إنقاذ من هونغ كونغ مع كلب بوليسي يشارك في عملية البحث والإنقاذ بعد الزلزال الذي ضرب ماندالاي، ميانمار.
© Sputnik . Russian Emergency Situations Ministry / الانتقال إلى بنك الصوروزارة حالات الطوارئ الروسية تزيل آثار الزلزال الذي ضرب ميانمار
وزارة حالات الطوارئ الروسية تزيل آثار الزلزال الذي ضرب ميانمار - سبوتنيك عربي
8/9
© Sputnik . Russian Emergency Situations Ministry
/
الانتقال إلى بنك الصور
وزارة حالات الطوارئ الروسية تزيل آثار الزلزال الذي ضرب ميانمار
© Getty Images / VCGفريق إنقاذ صيني يجري عملية بحث وإنقاذ في مبنى سكني دمره زلزال في ماندالاي، ميانمار.
فريق إنقاذ صيني يجري عملية بحث وإنقاذ في مبنى سكني دمره زلزال في ماندالاي، ميانمار. - سبوتنيك عربي
9/9
© Getty Images / VCG
فريق إنقاذ صيني يجري عملية بحث وإنقاذ في مبنى سكني دمره زلزال في ماندالاي، ميانمار.
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