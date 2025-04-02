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إحباط محاولة لإحراق كنيسة مصرية في سيدني والقبض على الجاني
إحباط محاولة لإحراق كنيسة مصرية في سيدني والقبض على الجاني
سبوتنيك عربي
أعلن الأنبا دانييل، أسقف سيدني، اليوم الأربعاء، عن إحباط محاولة لإحراق الكنيسة القبطية المصرية، بعد أن تمكنت الشرطة الأسترالية من القبض على الجاني في وقت... 02.04.2025, سبوتنيك عربي
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ووفقا لبيان صادر عن أسقف سيدني، فإن شخصا مجهول الهوية، يرتدي سترة بغطاء رأس، اقتحم الكنيسة وعددا من المباني الملحقة بها مساء يوم 30 مارس/آذار، بين الساعة 11:00 و11:30، حاملا كيسا بلاستيكيا يحتوي على مواد شديدة الاشتعال.وأظهرت كاميرات المراقبة قيام المعتدي بإشعال النيران عمدا على بعد 6 أمتار من مقر إقامة الأنبا دانييل.وأضاف البيان أن خادم الكنيسة اكتشف الجريمة وأبلغ الشرطة الأسترالية، التي وصلت إلى الموقع في غضون 3 دقائق، وتمكنت من القبض على الجاني دون وقوع إصابات أو أضرار بالمبنى أو بالأفراد.وختم الأنبا دانييل بيانه بدعوة الجميع للصلاة من أجل الكنيسة، مشيدًا بسرعة استجابة قوات الأمن الأسترالية في السيطرة على الموقف ومنع أي أضرار.
https://sarabic.ae/20220817/الكنيسة-المصرية-تكشف-سبب-حريق-كنيسة-الأنبا-بيشوي-بعد-مراجعة-الكاميرات-1066529122.html
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إحباط محاولة لإحراق كنيسة مصرية في سيدني والقبض على الجاني

11:40 GMT 02.04.2025 (تم التحديث: 11:41 GMT 02.04.2025)
© flickr.com / Vestmanكنيسة
كنيسة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2025
© flickr.com / Vestman
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أعلن الأنبا دانييل، أسقف سيدني، اليوم الأربعاء، عن إحباط محاولة لإحراق الكنيسة القبطية المصرية، بعد أن تمكنت الشرطة الأسترالية من القبض على الجاني في وقت قياسي، مؤكدا سلامته وسلامة الكنيسة وشعبها.
ووفقا لبيان صادر عن أسقف سيدني، فإن شخصا مجهول الهوية، يرتدي سترة بغطاء رأس، اقتحم الكنيسة وعددا من المباني الملحقة بها مساء يوم 30 مارس/آذار، بين الساعة 11:00 و11:30، حاملا كيسا بلاستيكيا يحتوي على مواد شديدة الاشتعال.
كنيسة مصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
الكنيسة المصرية تكشف سبب حريق كنيسة الأنبا بيشوي بعد مراجعة الكاميرات
17 أغسطس 2022, 13:53 GMT
وأظهرت كاميرات المراقبة قيام المعتدي بإشعال النيران عمدا على بعد 6 أمتار من مقر إقامة الأنبا دانييل.
وأضاف البيان أن خادم الكنيسة اكتشف الجريمة وأبلغ الشرطة الأسترالية، التي وصلت إلى الموقع في غضون 3 دقائق، وتمكنت من القبض على الجاني دون وقوع إصابات أو أضرار بالمبنى أو بالأفراد.
وختم الأنبا دانييل بيانه بدعوة الجميع للصلاة من أجل الكنيسة، مشيدًا بسرعة استجابة قوات الأمن الأسترالية في السيطرة على الموقف ومنع أي أضرار.
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