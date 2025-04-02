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موسكو وطهران تناقشان عملية المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني
موسكو وطهران تناقشان عملية المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني
سبوتنيك عربي
أفادت السفارة الإيرانية في موسكو أن نائب وزير الخارجية الإيراني ماجد تخت روانجي، بحث مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، الوضع في عملية التفاوض بشأن... 02.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-02T18:30+0000
2025-04-02T18:30+0000
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وقالت قناة السفارة عبر "تلغرام": "خلال اللقاء، استعرض ماجد تخت روانجي وريابكوف تطورات الأوضاع في المفاوضات النووية الإيرانية".وفي نهاية مارس/آذار، عقدت إيران جولة من المفاوضات مع المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا بشأن برنامجها النووي ورفع العقوبات عن طهران، وقبلها كان هناك اجتماع حول الاتفاق النووي في بكين بمشاركة روسيا والصين.وسبق أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز"، بـ"تفجيرات غير مسبوقة" إذا لم تتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق.
https://sarabic.ae/20250402/عراقجي-إيران-لن-تسعى-إلى-البحث-أو-إنتاج-أو-امتلاك-السلاح-النووي-تحت-أي-ظرف-من-الظروف-1099151242.html
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روسيا, إيران, العالم
روسيا, إيران, العالم

موسكو وطهران تناقشان عملية المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني

18:30 GMT 02.04.2025
© ALEXANDER NEMENOVوزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية)
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2025
© ALEXANDER NEMENOV
تابعنا عبر
أفادت السفارة الإيرانية في موسكو أن نائب وزير الخارجية الإيراني ماجد تخت روانجي، بحث مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، الوضع في عملية التفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وقالت قناة السفارة عبر "تلغرام": "خلال اللقاء، استعرض ماجد تخت روانجي وريابكوف تطورات الأوضاع في المفاوضات النووية الإيرانية".
وأشارت البعثة الدبلوماسية إلى أن الطرفين اتفقا على مواصلة المشاورات الوثيقة لوضع إطار مشترك ضروري لإزالة التناقضات ورفع العقوبات المفروضة على إيران.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2025
عراقجي: إيران لن تسعى إلى البحث أو إنتاج أو امتلاك السلاح النووي تحت أي ظرف من الظروف
08:12 GMT
وفي نهاية مارس/آذار، عقدت إيران جولة من المفاوضات مع المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا بشأن برنامجها النووي ورفع العقوبات عن طهران، وقبلها كان هناك اجتماع حول الاتفاق النووي في بكين بمشاركة روسيا والصين.
وكما أشار ميخائيل أوليانوف، الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، فإن عدم وجود مفاوضات في سياق الاتفاق النووي الإيراني المنتهي الصلاحية يهدد بتصعيد غير منضبط حول إيران.
وسبق أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز"، بـ"تفجيرات غير مسبوقة" إذا لم تتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق.
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