https://sarabic.ae/20250402/موسكو-وطهران-تناقشان-عملية-المفاوضات-بشأن-البرنامج-النووي-الإيراني-1099168660.html

موسكو وطهران تناقشان عملية المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني

موسكو وطهران تناقشان عملية المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني

سبوتنيك عربي

أفادت السفارة الإيرانية في موسكو أن نائب وزير الخارجية الإيراني ماجد تخت روانجي، بحث مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، الوضع في عملية التفاوض بشأن... 02.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-02T18:30+0000

2025-04-02T18:30+0000

2025-04-02T18:30+0000

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وقالت قناة السفارة عبر "تلغرام": "خلال اللقاء، استعرض ماجد تخت روانجي وريابكوف تطورات الأوضاع في المفاوضات النووية الإيرانية".وفي نهاية مارس/آذار، عقدت إيران جولة من المفاوضات مع المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا بشأن برنامجها النووي ورفع العقوبات عن طهران، وقبلها كان هناك اجتماع حول الاتفاق النووي في بكين بمشاركة روسيا والصين.وسبق أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز"، بـ"تفجيرات غير مسبوقة" إذا لم تتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق.

https://sarabic.ae/20250402/عراقجي-إيران-لن-تسعى-إلى-البحث-أو-إنتاج-أو-امتلاك-السلاح-النووي-تحت-أي-ظرف-من-الظروف-1099151242.html

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