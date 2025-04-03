https://sarabic.ae/20250403/بالأرقام-الرسوم-الجمركية-التي-فرضها-ترامب-على-الدول-العربية-1099189921.html
بالأرقام... الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الدول العربية
بالأرقام... الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الدول العربية
سبوتنيك عربي
يقدم فريق "سبوتنيك" قائمة بالدول العربية التي ستتأثر بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونبين فيها النسبة المؤية لهذه الرسوم الجمركية... 03.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-03T13:47+0000
2025-04-03T13:47+0000
2025-04-03T13:47+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
البيت الأبيض
جمركية
الرسوم الجمركية
الرسوم الجمركية الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099189602_0:0:1276:718_1920x0_80_0_0_c27fb4f727a0c72679291fa5a2c7caec.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099189602_103:0:1060:718_1920x0_80_0_0_5339abb3603ba15a4acf273357a82585.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, البيت الأبيض, جمركية, الرسوم الجمركية, الرسوم الجمركية الأمريكية, инфографика
انفوجرافيك, البيت الأبيض, جمركية, الرسوم الجمركية, الرسوم الجمركية الأمريكية, инфографика
بالأرقام... الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الدول العربية
يقدم فريق "سبوتنيك" قائمة بالدول العربية التي ستتأثر بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونبين فيها النسبة المؤية لهذه الرسوم الجمركية المفروضة بناء على بيانات البيت الأربيض.