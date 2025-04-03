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https://sarabic.ae/20250403/بيل-غيتس-يحدد-3-وظائف-ستنجو-من-سطوة-الذكاء-الاصطناعي-1099204236.html
بيل غيتس يحدد 3 وظائف ستنجو من سطوة "الذكاء الاصطناعي"
بيل غيتس يحدد 3 وظائف ستنجو من سطوة "الذكاء الاصطناعي"
سبوتنيك عربي
قال رجل الأعمال والملياردير الأمريكي، بيل غيتس، إن هناك 3 وظائف فقط ستنجو من ثورة "الذكاء الاصطناعي"، التي تجتاح العالم في الوقت الحالي. 03.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-03T21:35+0000
2025-04-03T21:35+0000
مجتمع
أخبار الذكاء الاصطناعي
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وحذّر الرئيس التنفيذي لشركة "مايكروسوفت" في مقابلة تلفزيونية لوسائل إعلام أمريكية، من أن العديد من الوظائف المعروفة ستصبح قديمة الطراز مع نمو "الذكاء الاصطناعي" وتطوره.وبينما معظم المهن قد تُصبح مُستَولى عليها من قبل "الذكاء الاصطناعي"، إلا أن بيل غيتس أعرب عن تفاؤله بوجود 3 وظائف "ستظل تتطلب لمسة بشرية".وأولى هذه الوظائف التي يتوقع غيتس نجاتها من سطوة "الذكاء الاصطناعي" هي "خبراء الطاقة"، إذ يعتقد أن هذا القطاع مُعقّد للغاية، ويتطلب الكثير من الاستراتيجية بالنسبة للذكاء الاصطناعي.أما ثاني هذه المهن من وجه نظر غيتش، فهم "علماء الأحياء"، إذ أوضح أنهم فئة أخرى من المهنيين الذين سيتم الحفاظ عليهم من صعود "الذكاء الاصطناعي".وتابع موضحا أنه "في حين أن الذكاء الاصطناعي قد يكون قادرا على الأداء في القطاع الطبي، إلا أنه على الأرجح يفتقر إلى الإبداع اللازم للاكتشاف العلمي".وأخيرا، يعتقد بيل غيتس أن مهنة "المبرمجين" لا غنى عنهم في مجال "الذكاء الاصطناعي"، موضحا أنه "يمكن للذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي إنشاء شيفرات (أكواد)، إلا أنها تنطوي على العديد من الأخطاء وغير موثوقة، ولذلك سيحتاج البشر إلى مراقبته وتصحيح أخطائه".
https://sarabic.ae/20230401/بيل-غيتس-يستقل-سيارة-دون-سائق-في-واحدة-من-أصعب-بيئات-القيادة-فيديو-1075398006.html
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أخبار الذكاء الاصطناعي, منوعات
أخبار الذكاء الاصطناعي, منوعات

بيل غيتس يحدد 3 وظائف ستنجو من سطوة "الذكاء الاصطناعي"

21:35 GMT 03.04.2025
© AP Photo / Nati Harnikبيل غيتس
بيل غيتس - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
بيل غيتس
© AP Photo / Nati Harnik
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قال رجل الأعمال والملياردير الأمريكي، بيل غيتس، إن هناك 3 وظائف فقط ستنجو من ثورة "الذكاء الاصطناعي"، التي تجتاح العالم في الوقت الحالي.
وحذّر الرئيس التنفيذي لشركة "مايكروسوفت" في مقابلة تلفزيونية لوسائل إعلام أمريكية، من أن العديد من الوظائف المعروفة ستصبح قديمة الطراز مع نمو "الذكاء الاصطناعي" وتطوره.
وبينما معظم المهن قد تُصبح مُستَولى عليها من قبل "الذكاء الاصطناعي"، إلا أن بيل غيتس أعرب عن تفاؤله بوجود 3 وظائف "ستظل تتطلب لمسة بشرية".
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وأولى هذه الوظائف التي يتوقع غيتس نجاتها من سطوة "الذكاء الاصطناعي" هي "خبراء الطاقة"، إذ يعتقد أن هذا القطاع مُعقّد للغاية، ويتطلب الكثير من الاستراتيجية بالنسبة للذكاء الاصطناعي.
أما ثاني هذه المهن من وجه نظر غيتش، فهم "علماء الأحياء"، إذ أوضح أنهم فئة أخرى من المهنيين الذين سيتم الحفاظ عليهم من صعود "الذكاء الاصطناعي".
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وتابع موضحا أنه "في حين أن الذكاء الاصطناعي قد يكون قادرا على الأداء في القطاع الطبي، إلا أنه على الأرجح يفتقر إلى الإبداع اللازم للاكتشاف العلمي".
وأخيرا، يعتقد بيل غيتس أن مهنة "المبرمجين" لا غنى عنهم في مجال "الذكاء الاصطناعي"، موضحا أنه "يمكن للذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي إنشاء شيفرات (أكواد)، إلا أنها تنطوي على العديد من الأخطاء وغير موثوقة، ولذلك سيحتاج البشر إلى مراقبته وتصحيح أخطائه".
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