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سوريا تدين بشدة القصف الإسرائيلي المستمر لأراضيها.. فيديو
سوريا تدين بشدة القصف الإسرائيلي المستمر لأراضيها.. فيديو
سبوتنيك عربي
أدانت وزارة الخارجية السورية في المرحلة الانتقالية، اليوم الخميس، القصف الإسرائيلي على 5 مناطق مختلفة بأنحاء البلاد، مؤكدةً أنها محاولة لتطبيع العنف ما يقوض... 03.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-03T00:25+0000
2025-04-03T00:25+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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القاهرة – سبوتنيك. وجاء في بيان للخارجية السورية، "تدين وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات موجة العدوان الإسرائيلي الأخيرة على سوريا. ففي انتهاك سافر للقانون الدولي ولسيادة الجمهورية العربية السورية، شنت القوات الإسرائيلية غارات جوية على خمس مناطق مختلفة في أنحاء البلاد خلال 30 دقيقة، مما أسفر عن تدمير شبه كامل لمطار حماة العسكري وإصابة عشرات المدنيين والعسكريين. ويشكل هذا التصعيد غير المبرر محاولة متعمدة لزعزعة استقرار سوريا وإطالة معاناة شعبها".وأمس الأربعاء، ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت محيط مبنى البحوث العلمية في حي برزة بالعاصمة دمشق، إضافة إلى استهداف مطار حماة العسكري.كما أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، بأن من بين الأهداف التي جرى قصفها مطار التيفور العسكري في ريف محافظة حمص.يذكر أنه منذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 على يد المعارضة السورية المسلحة، يشن الطيران الإسرائيلي، غارات متكررة على مواقع داخل سوريا، أغلبها مواقع ومخازن عسكرية للجيش السوري الذي تم حله بعد سقوط النظام السابق.كما توغل الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة منزوعة السلاح في الجولان، والواقعة على أطراف الجزء الذي تحتله من الهضبة السورية.وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقتذاك، أن الجيش سيحتفظ بسيطرته "مؤقتاً" على المنطقة العازلة في الجولان، إلى أن تظهر "قوة" في سوريا قادرة على ضمان الالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, عدوان إسرائيلي, درعا
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, عدوان إسرائيلي, درعا

سوريا تدين بشدة القصف الإسرائيلي المستمر لأراضيها.. فيديو

00:25 GMT 03.04.2025
© AP Photo / Hadi Mizbanوزير الخارجية السوري في الحكومة المؤقتة أسعد الشيباني
وزير الخارجية السوري في الحكومة المؤقتة أسعد الشيباني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Hadi Mizban
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أدانت وزارة الخارجية السورية في المرحلة الانتقالية، اليوم الخميس، القصف الإسرائيلي على 5 مناطق مختلفة بأنحاء البلاد، مؤكدةً أنها محاولة لتطبيع العنف ما يقوض جهود التعافي ويكرس سياسة الإفلات من العقاب، ومطالبة المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم والضغط على إسرائيل لوقف العدوان عليها والالتزام بتعهداتها بموجب اتفاقية فصل القوات لعام 1974.
القاهرة – سبوتنيك. وجاء في بيان للخارجية السورية، "تدين وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات موجة العدوان الإسرائيلي الأخيرة على سوريا. ففي انتهاك سافر للقانون الدولي ولسيادة الجمهورية العربية السورية، شنت القوات الإسرائيلية غارات جوية على خمس مناطق مختلفة في أنحاء البلاد خلال 30 دقيقة، مما أسفر عن تدمير شبه كامل لمطار حماة العسكري وإصابة عشرات المدنيين والعسكريين. ويشكل هذا التصعيد غير المبرر محاولة متعمدة لزعزعة استقرار سوريا وإطالة معاناة شعبها".
وأضاف البيان: "وفي وقت تسعى فيه سوريا لإعادة الإعمار بعد 14 عاماً من الحرب، تأتي هذه الاعتداءات المتكررة في سياق محاولة إسرائيلية واضحة لتطبيع العنف مجددًا داخل البلاد، مما يقوض جهود التعافي ويكرس سياسة الإفلات من العقاب. تدعو الجمهورية العربية السورية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم والضغط على إسرائيل لوقف عدوانها والالتزام بالقانون الدولي وتعهداتها بموجب اتفاقية فصل القوات لعام 1974. كما نحث الأمم المتحدة وجميع الجهات الدولية المعنية على اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذا التصعيد ومنع المزيد من الانتهاكات".
وأمس الأربعاء، ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت محيط مبنى البحوث العلمية في حي برزة بالعاصمة دمشق، إضافة إلى استهداف مطار حماة العسكري.
كما أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، بأن من بين الأهداف التي جرى قصفها مطار التيفور العسكري في ريف محافظة حمص.
يذكر أنه منذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 على يد المعارضة السورية المسلحة، يشن الطيران الإسرائيلي، غارات متكررة على مواقع داخل سوريا، أغلبها مواقع ومخازن عسكرية للجيش السوري الذي تم حله بعد سقوط النظام السابق.
كما توغل الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة منزوعة السلاح في الجولان، والواقعة على أطراف الجزء الذي تحتله من الهضبة السورية.
وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقتذاك، أن الجيش سيحتفظ بسيطرته "مؤقتاً" على المنطقة العازلة في الجولان، إلى أن تظهر "قوة" في سوريا قادرة على ضمان الالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
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