https://sarabic.ae/20250403/سوريا-تدين-بشدة-القصف-الإسرائيلي-المستمر-لأراضيها-فيديو-1099171413.html

سوريا تدين بشدة القصف الإسرائيلي المستمر لأراضيها.. فيديو

سوريا تدين بشدة القصف الإسرائيلي المستمر لأراضيها.. فيديو

سبوتنيك عربي

أدانت وزارة الخارجية السورية في المرحلة الانتقالية، اليوم الخميس، القصف الإسرائيلي على 5 مناطق مختلفة بأنحاء البلاد، مؤكدةً أنها محاولة لتطبيع العنف ما يقوض... 03.04.2025, سبوتنيك عربي

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العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

عدوان إسرائيلي

درعا

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القاهرة – سبوتنيك. وجاء في بيان للخارجية السورية، "تدين وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات موجة العدوان الإسرائيلي الأخيرة على سوريا. ففي انتهاك سافر للقانون الدولي ولسيادة الجمهورية العربية السورية، شنت القوات الإسرائيلية غارات جوية على خمس مناطق مختلفة في أنحاء البلاد خلال 30 دقيقة، مما أسفر عن تدمير شبه كامل لمطار حماة العسكري وإصابة عشرات المدنيين والعسكريين. ويشكل هذا التصعيد غير المبرر محاولة متعمدة لزعزعة استقرار سوريا وإطالة معاناة شعبها".وأمس الأربعاء، ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت محيط مبنى البحوث العلمية في حي برزة بالعاصمة دمشق، إضافة إلى استهداف مطار حماة العسكري.كما أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، بأن من بين الأهداف التي جرى قصفها مطار التيفور العسكري في ريف محافظة حمص.يذكر أنه منذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 على يد المعارضة السورية المسلحة، يشن الطيران الإسرائيلي، غارات متكررة على مواقع داخل سوريا، أغلبها مواقع ومخازن عسكرية للجيش السوري الذي تم حله بعد سقوط النظام السابق.كما توغل الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة منزوعة السلاح في الجولان، والواقعة على أطراف الجزء الذي تحتله من الهضبة السورية.وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقتذاك، أن الجيش سيحتفظ بسيطرته "مؤقتاً" على المنطقة العازلة في الجولان، إلى أن تظهر "قوة" في سوريا قادرة على ضمان الالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, عدوان إسرائيلي, درعا