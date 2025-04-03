https://sarabic.ae/20250403/شاهد-ردة-فعل-طفلة-روسية-تتذوق-طعاما-عربيا-لأول-مرة-في-حياتها-فيديو-1099178217.html
شاهد ردة فعل طفلة روسية تتذوق طعاما عربيا لأول مرة في حياتها.. فيديو
شاهد ردة فعل طفلة روسية تتذوق طعاما عربيا لأول مرة في حياتها.. فيديو
سبوتنيك عربي
تناقل نشطاء عبر صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر طفلة روسية تتذوق لأول مرة الطعام العربي، وتثير ردة فعلها الطريفة على النكهات المتعددة تفاعلا واسعا. 03.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-03T10:53+0000
2025-04-03T10:53+0000
2025-04-03T10:53+0000
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تناقل نشطاء عبر صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر طفلة روسية تتذوق لأول مرة الطعام العربي، وتثير ردة فعلها الطريفة على النكهات المتعددة تفاعلا واسعا.ويظهر مقطع الفيديو، كيف يقدّم الأب لطفلته الخبز الطازج والشاورما والشيش الطاووق والفلافل، بالإضافة للحلويات كالكنافة واللقيمات.ويوثّق الأب في مقطع الفيديو التجربة الأول لطفلته عندما أعجبت بطعم الخبز الطازج واللحوم والفلافل، وطلبت تناول المزيد منها خلال مشاهدة أفلام الكرتون.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
شاهد ردة فعل طفلة روسية تتذوق طعاما عربيا لأول مرة في حياتها.. فيديو
تناقل نشطاء عبر صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر طفلة روسية تتذوق لأول مرة الطعام العربي، وتثير ردة فعلها الطريفة على النكهات المتعددة تفاعلا واسعا.
ويظهر مقطع الفيديو، كيف يقدّم الأب لطفلته الخبز الطازج والشاورما والشيش الطاووق والفلافل، بالإضافة للحلويات كالكنافة واللقيمات.
ويوثّق الأب في مقطع الفيديو التجربة الأول لطفلته عندما أعجبت بطعم الخبز الطازج واللحوم والفلافل، وطلبت تناول المزيد منها خلال مشاهدة أفلام الكرتون.