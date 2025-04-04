رجل أعمال أمريكي يعبر عن إعجابه بسياسة روسيا بعد العقوبات... فيديو
© Sputnikرجل الأعمال الأمريكي جون روبرت ساتون
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عبّر رجل الأعمال الأمريكي جون روبرت ساتون، خلال لقائه مع وكالة "سبوتنيك"، عن إعجابه ببراعة روسيا في التعامل مع العدد الهائل من العقوبات المفروضة عليها من الغرب.
وقال رجل الأعمال الأمريكي: "ولكن إذا أراد أحد أن يرى محليًا، ويرى ما حدث في روسيا، فقد رأيته، إنه أمر رائع. لذا، مع كل العقوبات، وعندما يقول الناس عقوبات، هناك 35 ألف سطر من العقوبات هنا، 35 ألفًا، ليست مجرد عقوبة، بل عقوبات على كل شيء. فماذا فعلت؟ لقد استخدمت روسيا بالفعل براعة الإبداع لإنشاء العديد من الأشياء هنا محليًا كما اعتادوا أن يفعلوا".
📹 رجل أعمال أمريكي بعبر عن إعجابه بسياسة روسيا بعد العقوبات— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 4, 2025
عبر رجل الأعمال الأمريكي جون روبرت ساتون، خلال لقاءه مع وكالة "سبوتنيك" عن إعجابه ببراعة روسيا في التعامل مع العدد الهائل من العقوبات المفروضة عليها من الغرب:
ولكن إذا أراد أحد أن يرى محليًا، ويرى ما حدث في روسيا، فقد… https://t.co/ITcc3oW0Jr pic.twitter.com/mWONMJu2oF
وأضاف رجل الأعمال الأمريكي أن روسيا لديها غابات بحجم الولايات المتحدة تقريبا، تحتوي على العديد من المواد العضوية، وتنتظر كل ما لديها من خيرات لتعبئته وطرحه في المتاجر في الولايات المتحدة.
ووفقا له، "إننا نتحدث هنا عن مشروع تجاري ضخم بمليارات الدولارات سنويا".