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https://sarabic.ae/20250404/رجل-أعمال-أمريكي-يعبر-عن-إعجابه-بسياسة-روسيا-بعد-العقوبات-فيديو---1099224707.html
رجل أعمال أمريكي يعبر عن إعجابه بسياسة روسيا بعد العقوبات... فيديو
رجل أعمال أمريكي يعبر عن إعجابه بسياسة روسيا بعد العقوبات... فيديو
سبوتنيك عربي
عبّر رجل الأعمال الأمريكي جون روبرت ساتون، خلال لقائه مع وكالة "سبوتنيك"، عن إعجابه ببراعة روسيا في التعامل مع العدد الهائل من العقوبات المفروضة عليها من... 04.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-04T17:07+0000
2025-04-04T17:07+0000
روسيا
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وقال رجل الأعمال الأمريكي: "ولكن إذا أراد أحد أن يرى محليًا، ويرى ما حدث في روسيا، فقد رأيته، إنه أمر رائع. لذا، مع كل العقوبات، وعندما يقول الناس عقوبات، هناك 35 ألف سطر من العقوبات هنا، 35 ألفًا، ليست مجرد عقوبة، بل عقوبات على كل شيء. فماذا فعلت؟ لقد استخدمت روسيا بالفعل براعة الإبداع لإنشاء العديد من الأشياء هنا محليًا كما اعتادوا أن يفعلوا".وأضاف رجل الأعمال الأمريكي أن روسيا لديها غابات بحجم الولايات المتحدة تقريبا، تحتوي على العديد من المواد العضوية، وتنتظر كل ما لديها من خيرات لتعبئته وطرحه في المتاجر في الولايات المتحدة.ووفقا له، "إننا نتحدث هنا عن مشروع تجاري ضخم بمليارات الدولارات سنويا".
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روسيا

رجل أعمال أمريكي يعبر عن إعجابه بسياسة روسيا بعد العقوبات... فيديو

17:07 GMT 04.04.2025
© Sputnikرجل الأعمال الأمريكي جون روبرت ساتون
رجل الأعمال الأمريكي جون روبرت ساتون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2025
© Sputnik
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حصري
عبّر رجل الأعمال الأمريكي جون روبرت ساتون، خلال لقائه مع وكالة "سبوتنيك"، عن إعجابه ببراعة روسيا في التعامل مع العدد الهائل من العقوبات المفروضة عليها من الغرب.
وقال رجل الأعمال الأمريكي: "ولكن إذا أراد أحد أن يرى محليًا، ويرى ما حدث في روسيا، فقد رأيته، إنه أمر رائع. لذا، مع كل العقوبات، وعندما يقول الناس عقوبات، هناك 35 ألف سطر من العقوبات هنا، 35 ألفًا، ليست مجرد عقوبة، بل عقوبات على كل شيء. فماذا فعلت؟ لقد استخدمت روسيا بالفعل براعة الإبداع لإنشاء العديد من الأشياء هنا محليًا كما اعتادوا أن يفعلوا".
وأضاف رجل الأعمال الأمريكي أن روسيا لديها غابات بحجم الولايات المتحدة تقريبا، تحتوي على العديد من المواد العضوية، وتنتظر كل ما لديها من خيرات لتعبئته وطرحه في المتاجر في الولايات المتحدة.
ووفقا له، "إننا نتحدث هنا عن مشروع تجاري ضخم بمليارات الدولارات سنويا".
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