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https://sarabic.ae/20250404/ملك-بريطانيا-يعزف-على-آلة-موسيقية-من-الجزر-فيديو-1099214130.html
ملك بريطانيا يعزف على آلة موسيقية من الجزر... فيديو
ملك بريطانيا يعزف على آلة موسيقية من الجزر... فيديو
سبوتنيك عربي
شارك العاهل البريطاني، الملك تشارلز، أعضاء فرقة موسيقية العزف على آلة مصنوعة من الجزر وذلك خلال استقباله الفرقة في "قلعة وندسور"، لحفل استقبال يحتفي بالموسيقى... 04.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-04T10:11+0000
2025-04-04T10:11+0000
مجتمع
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ويظهر الفيديو الذي تداوله ناشطون عبر مواقع التوصل الاجتماعي، الملك وهو يقوم بمشاركة أعضاء الفرقة الموسيقية بالعزف على آلة مصنوعة من الجزر، لموسيقى أغنية وهي تهويدة تم تأليفها في القرن التاسع عشر.كما يظهر الفيديو أيضا الملك وهو يمازح إحدى المغنيات التي سبق لها العزف مع الأوبرا الملكية، وقال لها "إنه يأمل أن يأكلوا الجزر لأنه لا يريد إهدار أي طعام".وكان عاد الملك إلى ممارسة مهامه الرسمية العامة، بعد إقامة قصيرة في المستشفى بسبب آثار جانبية مؤقتة لعلاجه من السرطان، ما أجبره على إلغاء سلسلة من ارتباطاته نهاية الأسبوع الماضي.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

ملك بريطانيا يعزف على آلة موسيقية من الجزر... فيديو

10:11 GMT 04.04.2025
© Photo / X/social mediaملك بريطانيا يعزف على آلة موسيقية من الجزر
ملك بريطانيا يعزف على آلة موسيقية من الجزر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2025
© Photo / X/social media
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شارك العاهل البريطاني، الملك تشارلز، أعضاء فرقة موسيقية العزف على آلة مصنوعة من الجزر وذلك خلال استقباله الفرقة في "قلعة وندسور"، لحفل استقبال يحتفي بالموسيقى المجتمعية، حيث عزفت "أوركسترا لندن للخضراوات" وهي الفرقة الوحيدة التي تستخدم آلات موسيقية مصنوعة من الخضراوات المحلية.
ويظهر الفيديو الذي تداوله ناشطون عبر مواقع التوصل الاجتماعي، الملك وهو يقوم بمشاركة أعضاء الفرقة الموسيقية بالعزف على آلة مصنوعة من الجزر، لموسيقى أغنية وهي تهويدة تم تأليفها في القرن التاسع عشر.
كما يظهر الفيديو أيضا الملك وهو يمازح إحدى المغنيات التي سبق لها العزف مع الأوبرا الملكية، وقال لها "إنه يأمل أن يأكلوا الجزر لأنه لا يريد إهدار أي طعام".
وكان عاد الملك إلى ممارسة مهامه الرسمية العامة، بعد إقامة قصيرة في المستشفى بسبب آثار جانبية مؤقتة لعلاجه من السرطان، ما أجبره على إلغاء سلسلة من ارتباطاته نهاية الأسبوع الماضي.
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