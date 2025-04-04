ملك بريطانيا يعزف على آلة موسيقية من الجزر... فيديو
© Photo / X/social mediaملك بريطانيا يعزف على آلة موسيقية من الجزر
© Photo / X/social media
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شارك العاهل البريطاني، الملك تشارلز، أعضاء فرقة موسيقية العزف على آلة مصنوعة من الجزر وذلك خلال استقباله الفرقة في "قلعة وندسور"، لحفل استقبال يحتفي بالموسيقى المجتمعية، حيث عزفت "أوركسترا لندن للخضراوات" وهي الفرقة الوحيدة التي تستخدم آلات موسيقية مصنوعة من الخضراوات المحلية.
ويظهر الفيديو الذي تداوله ناشطون عبر مواقع التوصل الاجتماعي، الملك وهو يقوم بمشاركة أعضاء الفرقة الموسيقية بالعزف على آلة مصنوعة من الجزر، لموسيقى أغنية وهي تهويدة تم تأليفها في القرن التاسع عشر.
🟠الملك تشارلز يعزف على "آلة الجزرة" 🥕— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 4, 2025
استقبل العاهل البريطاني، الملك تشارلز، موسيقيين أمس الخميس، في "قلعة وندسور" لحفل استقبال يحتفي بالموسيقى المجتمعية، فعزفت "أوركسترا لندن للخضراوات"، وهي الفرقة الوحيدة التي تستخدم آلات موسيقية مصنوعة من الخضراوات المحلية. pic.twitter.com/NwRdgUXGWy
كما يظهر الفيديو أيضا الملك وهو يمازح إحدى المغنيات التي سبق لها العزف مع الأوبرا الملكية، وقال لها "إنه يأمل أن يأكلوا الجزر لأنه لا يريد إهدار أي طعام".
وكان عاد الملك إلى ممارسة مهامه الرسمية العامة، بعد إقامة قصيرة في المستشفى بسبب آثار جانبية مؤقتة لعلاجه من السرطان، ما أجبره على إلغاء سلسلة من ارتباطاته نهاية الأسبوع الماضي.