الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تدفع رسوم ترامب الجمركية أوروبا نحو الاستقلال الاقتصادي؟
08:18 GMT
29 د
صدى الحياة
عبدالله عيسى: أيها الشعراء المبدعون .. وحدكم من يجعل العالم أكثر جمالا وقابلية للحياة
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الثروات الغذائية في سواحل أفريقيا تتعرض للاستنزاف من قبل أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:48 GMT
8 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
12:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
أنصار الله: الهجمات الأمريكية لن تؤثر على عملياتنا العسكرية ضد إسرائيل
16:03 GMT
55 د
حصاد الأسبوع
خبير عسكري: هدف إسرائيل تفتيت سوريا ومنع القواعد التركية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد تراجعه عن تعيين شارفيت رئيسًا للشاباك: هل تتفاقم الأزمة داخل إسرائيل؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتدادات رسوم ترامب الجمركية على الأسواق العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:34 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:30 GMT
7 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
10:37 GMT
23 د
نبض افريقيا
الثروات الغذائية في سواحل أفريقيا تتعرض للاستنزاف من قبل أوروبا
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
النصر في ستالينغراد وبداية الاندحار النازي
12:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تراجعه عن تعيين شارفيت رئيسًا للشاباك: هل تتفاقم الأزمة داخل إسرائيل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تدفع رسوم ترامب الجمركية أوروبا نحو الاستقلال الاقتصادي؟
17:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
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الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع
الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر إثارة، التي تصدرت عناوين الصحف لهذا الأسبوع، ورصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث الأخيرة. 04.04.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

09:51 GMT 04.04.2025
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر إثارة، التي تصدرت عناوين الصحف لهذا الأسبوع، ورصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث الأخيرة.
© Getty Images / Aalok Soni

الممثلة جانفي كابور، تستعرض مجموعة ملابس من تصميم "راؤول ميشرا" في أسبوع "لاكمي للموضة 2025" في مومباي، الهند.

الممثلة جانفي كابور، تستعرض مجموعة ملابس من تصميم &quot;راؤول ميشرا&quot; في أسبوع &quot;لاكمي للموضة 2025&quot; في مومباي، الهند. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Aalok Soni

الممثلة جانفي كابور، تستعرض مجموعة ملابس من تصميم "راؤول ميشرا" في أسبوع "لاكمي للموضة 2025" في مومباي، الهند.

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

مشجعو نادي "هاردينغ" يستمتعون بأوقاتهم على الجليد بالقرب من نادي "ماياك" لليخوت خلال مسابقة "الربيع في الهواء" في نوفوسيبيرسك، روسيا.

مشجعو نادي &quot;هاردينغ&quot; يستمتعون بأوقاتهم على الجليد بالقرب من نادي &quot;ماياك&quot; لليخوت خلال مسابقة &quot;الربيع في الهواء&quot; في نوفوسيبيرسك، روسيا. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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مشجعو نادي "هاردينغ" يستمتعون بأوقاتهم على الجليد بالقرب من نادي "ماياك" لليخوت خلال مسابقة "الربيع في الهواء" في نوفوسيبيرسك، روسيا.

© Getty Images / Hindustan Times/Sanchit Khanna

أطفال يغطون رؤوسهم خلال يوم حار في مسجد نظام الدين في نيودلهي، الهند.

أطفال يغطون رؤوسهم خلال يوم حار في مسجد نظام الدين في نيودلهي، الهند. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Hindustan Times/Sanchit Khanna

أطفال يغطون رؤوسهم خلال يوم حار في مسجد نظام الدين في نيودلهي، الهند.

© AP Photo / Wason Wanichakorn

رجال الإنقاذ يبحثون عن ناجين في مبنى شاهق انهار بعد زلزال بقوة 7.7 درجة في بانكوك، تايلاند.

رجال الإنقاذ يبحثون عن ناجين في مبنى شاهق انهار بعد زلزال بقوة 7.7 درجة في بانكوك، تايلاند. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Wason Wanichakorn

رجال الإنقاذ يبحثون عن ناجين في مبنى شاهق انهار بعد زلزال بقوة 7.7 درجة في بانكوك، تايلاند.

© AP Photo / Lee Jin-man

ردود أفعال الناس بعد سماع خبر إقالة الرئيس يون سوك يول، من منصبه في سيول، كوريا الجنوبية.

ردود أفعال الناس بعد سماع خبر إقالة الرئيس يون سوك يول، من منصبه في سيول، كوريا الجنوبية. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Lee Jin-man

ردود أفعال الناس بعد سماع خبر إقالة الرئيس يون سوك يول، من منصبه في سيول، كوريا الجنوبية.

© AP Photo / Marco di Marco

منظر للثوران البركاني بالقرب من بلدة ريندافيك، في شبه جزيرة ريكيانيس، أيسلندا.

منظر للثوران البركاني بالقرب من بلدة ريندافيك، في شبه جزيرة ريكيانيس، أيسلندا. - سبوتنيك عربي
6/19
© AP Photo / Marco di Marco

منظر للثوران البركاني بالقرب من بلدة ريندافيك، في شبه جزيرة ريكيانيس، أيسلندا.

© AP Photo / Farah Abdi Warsameh

صيادون يحملون سمكة تونة على ظهورهم إلى السوق في مقديشو، الصومال.

صيادون يحملون سمكة تونة على ظهورهم إلى السوق في مقديشو، الصومال. - سبوتنيك عربي
7/19
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh

صيادون يحملون سمكة تونة على ظهورهم إلى السوق في مقديشو، الصومال.

© Getty Images / Miguel J. Rodriguez Carrillo

صورة لإطلاق أول مهمة فضائية بشرية في مدار قطبي لاستكشاف الأرض، أطلقتها شركة "سبيس إكس" من مركز كينيدي للفضاء التابع لـ"ناسا" في فلوريدا، الولايات المتحدة.

صورة لإطلاق أول مهمة فضائية بشرية في مدار قطبي لاستكشاف الأرض، أطلقتها شركة &quot;سبيس إكس&quot; من مركز كينيدي للفضاء التابع لـ&quot;ناسا&quot; في فلوريدا، الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
8/19
© Getty Images / Miguel J. Rodriguez Carrillo

صورة لإطلاق أول مهمة فضائية بشرية في مدار قطبي لاستكشاف الأرض، أطلقتها شركة "سبيس إكس" من مركز كينيدي للفضاء التابع لـ"ناسا" في فلوريدا، الولايات المتحدة.

© AP Photo

راهب بوذي يسير بالقرب من معبد منهار بعد زلزال في ماندالاي، وسط ميانمار.

راهب بوذي يسير بالقرب من معبد منهار بعد زلزال في ماندالاي، وسط ميانمار. - سبوتنيك عربي
9/19
© AP Photo

راهب بوذي يسير بالقرب من معبد منهار بعد زلزال في ماندالاي، وسط ميانمار.

© Getty Images / NurPhoto/Morteza Nikoubazl

رجلان يرتديان زي رجل وامرأة إيرانيين تقليديين، ويؤديان رقصة في احتفالية العلم، احتفالًا باليوم الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية، في منطقة عباس آباد الثقافية والسياحية بوسط طهران، إيران.

رجلان يرتديان زي رجل وامرأة إيرانيين تقليديين، ويؤديان رقصة في احتفالية العلم، احتفالًا باليوم الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية، في منطقة عباس آباد الثقافية والسياحية بوسط طهران، إيران. - سبوتنيك عربي
10/19
© Getty Images / NurPhoto/Morteza Nikoubazl

رجلان يرتديان زي رجل وامرأة إيرانيين تقليديين، ويؤديان رقصة في احتفالية العلم، احتفالًا باليوم الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية، في منطقة عباس آباد الثقافية والسياحية بوسط طهران، إيران.

© Getty Images / China News Service/VCG/Yang Bo

طيور بطريق "هومبولت" ترتدي أزياء تانغ الصينية التقليدية، تتجول وتستمتع بأزهار بذور اللفت في قرية نانجينغ، مقاطعة جيانغسو، الصين.

طيور بطريق &quot;هومبولت&quot; ترتدي أزياء تانغ الصينية التقليدية، تتجول وتستمتع بأزهار بذور اللفت في قرية نانجينغ، مقاطعة جيانغسو، الصين. - سبوتنيك عربي
11/19
© Getty Images / China News Service/VCG/Yang Bo

طيور بطريق "هومبولت" ترتدي أزياء تانغ الصينية التقليدية، تتجول وتستمتع بأزهار بذور اللفت في قرية نانجينغ، مقاطعة جيانغسو، الصين.

© Getty Images / Andrew Harnik

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفقة الفنان كيد روك، يتحدث مع السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت، في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في واشنطن العاصمة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفقة الفنان كيد روك، يتحدث مع السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت، في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في واشنطن العاصمة. - سبوتنيك عربي
12/19
© Getty Images / Andrew Harnik

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفقة الفنان كيد روك، يتحدث مع السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت، في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في واشنطن العاصمة.

© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور

عمال المرافق العامة يقومون بتنظيف نصب تذكاري في منطقة "بروليتارسكي" في موسكو، روسيا.

عمال المرافق العامة يقومون بتنظيف نصب تذكاري في منطقة &quot;بروليتارسكي&quot; في موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
13/19
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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عمال المرافق العامة يقومون بتنظيف نصب تذكاري في منطقة "بروليتارسكي" في موسكو، روسيا.

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

كسوف جزئي للشمس في سانت بطرسبورغ، روسيا.

كسوف جزئي للشمس في سانت بطرسبورغ، روسيا. - سبوتنيك عربي
14/19
© Sputnik . Alexei Danichev
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كسوف جزئي للشمس في سانت بطرسبورغ، روسيا.

© AP Photo / Lee Jin-man

الرهبان البوذيون وأعضاء الجماعات المدنية يسجدون أثناء توجههم إلى المحكمة الدستورية للمطالبة بإقالة الرئيس المعزول يون سوك يول في سيول، كوريا الجنوبية.

الرهبان البوذيون وأعضاء الجماعات المدنية يسجدون أثناء توجههم إلى المحكمة الدستورية للمطالبة بإقالة الرئيس المعزول يون سوك يول في سيول، كوريا الجنوبية. - سبوتنيك عربي
15/19
© AP Photo / Lee Jin-man

الرهبان البوذيون وأعضاء الجماعات المدنية يسجدون أثناء توجههم إلى المحكمة الدستورية للمطالبة بإقالة الرئيس المعزول يون سوك يول في سيول، كوريا الجنوبية.

© AP Photo / Aaron Favila

سيدات ينقلن الليمون الفلبيني باستخدام ملاعق بلاستيكية أثناء مباراة احتفالاً بعيد الفطر في حديقة في مدينة كيزون، الفلبين.

سيدات ينقلن الليمون الفلبيني باستخدام ملاعق بلاستيكية أثناء مباراة احتفالاً بعيد الفطر في حديقة في مدينة كيزون، الفلبين. - سبوتنيك عربي
16/19
© AP Photo / Aaron Favila

سيدات ينقلن الليمون الفلبيني باستخدام ملاعق بلاستيكية أثناء مباراة احتفالاً بعيد الفطر في حديقة في مدينة كيزون، الفلبين.

© Getty Images / Anadolu/Cem Ozdel

الناشط البيئي السنغالي مودو فال، المعروف أيضًا باسم "الرجل البلاستيكي"، يحمل لافتة على صدره كتب عليها "أفريقيا ليست سلة مهملات"، ويرتدي زيّ مصنوع من مئات الأكياس البلاستيكية، أثناء تنظيمه لفعالية لتثقيف الجمهور بشأن التلوث البيئي وتغير المناخ، في داكار، السنغال.

الناشط البيئي السنغالي مودو فال، المعروف أيضًا باسم &quot;الرجل البلاستيكي&quot;، يحمل لافتة على صدره كتب عليها &quot;أفريقيا ليست سلة مهملات&quot;، ويرتدي زيّ مصنوع من مئات الأكياس البلاستيكية، أثناء تنظيمه لفعالية لتثقيف الجمهور بشأن التلوث البيئي وتغير المناخ، في داكار، السنغال. - سبوتنيك عربي
17/19
© Getty Images / Anadolu/Cem Ozdel

الناشط البيئي السنغالي مودو فال، المعروف أيضًا باسم "الرجل البلاستيكي"، يحمل لافتة على صدره كتب عليها "أفريقيا ليست سلة مهملات"، ويرتدي زيّ مصنوع من مئات الأكياس البلاستيكية، أثناء تنظيمه لفعالية لتثقيف الجمهور بشأن التلوث البيئي وتغير المناخ، في داكار، السنغال.

© Getty Images / NurPhoto/Adriana Adie

المسلمون يؤدون صلاة عيد الفطر، بمناسبة انتهاء شهر رمضان المبارك، على ضفاف نهر سيساداني في بوغور، إندونيسيا.

المسلمون يؤدون صلاة عيد الفطر، بمناسبة انتهاء شهر رمضان المبارك، على ضفاف نهر سيساداني في بوغور، إندونيسيا. - سبوتنيك عربي
18/19
© Getty Images / NurPhoto/Adriana Adie

المسلمون يؤدون صلاة عيد الفطر، بمناسبة انتهاء شهر رمضان المبارك، على ضفاف نهر سيساداني في بوغور، إندونيسيا.

© AP Photo / Jose Luis Magana

زوار يلتقطون الصور أثناء سيرهم على طول "حوض المد والجزر" مع دخول أشجار الكرز في ذروة ازدهارها هذا الأسبوع في واشنطن، الولايات المتحدة.

زوار يلتقطون الصور أثناء سيرهم على طول &quot;حوض المد والجزر&quot; مع دخول أشجار الكرز في ذروة ازدهارها هذا الأسبوع في واشنطن، الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Jose Luis Magana

زوار يلتقطون الصور أثناء سيرهم على طول "حوض المد والجزر" مع دخول أشجار الكرز في ذروة ازدهارها هذا الأسبوع في واشنطن، الولايات المتحدة.

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