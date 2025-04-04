الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

الممثلة جانفي كابور، تستعرض مجموعة ملابس من تصميم "راؤول ميشرا" في أسبوع "لاكمي للموضة 2025" في مومباي، الهند.
الممثلة جانفي كابور، تستعرض مجموعة ملابس من تصميم "راؤول ميشرا" في أسبوع "لاكمي للموضة 2025" في مومباي، الهند.
مشجعو نادي "هاردينغ" يستمتعون بأوقاتهم على الجليد بالقرب من نادي "ماياك" لليخوت خلال مسابقة "الربيع في الهواء" في نوفوسيبيرسك، روسيا.
مشجعو نادي "هاردينغ" يستمتعون بأوقاتهم على الجليد بالقرب من نادي "ماياك" لليخوت خلال مسابقة "الربيع في الهواء" في نوفوسيبيرسك، روسيا.
أطفال يغطون رؤوسهم خلال يوم حار في مسجد نظام الدين في نيودلهي، الهند.
أطفال يغطون رؤوسهم خلال يوم حار في مسجد نظام الدين في نيودلهي، الهند.
رجال الإنقاذ يبحثون عن ناجين في مبنى شاهق انهار بعد زلزال بقوة 7.7 درجة في بانكوك، تايلاند.
رجال الإنقاذ يبحثون عن ناجين في مبنى شاهق انهار بعد زلزال بقوة 7.7 درجة في بانكوك، تايلاند.
ردود أفعال الناس بعد سماع خبر إقالة الرئيس يون سوك يول، من منصبه في سيول، كوريا الجنوبية.
ردود أفعال الناس بعد سماع خبر إقالة الرئيس يون سوك يول، من منصبه في سيول، كوريا الجنوبية.
منظر للثوران البركاني بالقرب من بلدة ريندافيك، في شبه جزيرة ريكيانيس، أيسلندا.
منظر للثوران البركاني بالقرب من بلدة ريندافيك، في شبه جزيرة ريكيانيس، أيسلندا.
صيادون يحملون سمكة تونة على ظهورهم إلى السوق في مقديشو، الصومال.
صيادون يحملون سمكة تونة على ظهورهم إلى السوق في مقديشو، الصومال.
صورة لإطلاق أول مهمة فضائية بشرية في مدار قطبي لاستكشاف الأرض، أطلقتها شركة "سبيس إكس" من مركز كينيدي للفضاء التابع لـ"ناسا" في فلوريدا، الولايات المتحدة.
صورة لإطلاق أول مهمة فضائية بشرية في مدار قطبي لاستكشاف الأرض، أطلقتها شركة "سبيس إكس" من مركز كينيدي للفضاء التابع لـ"ناسا" في فلوريدا، الولايات المتحدة.
راهب بوذي يسير بالقرب من معبد منهار بعد زلزال في ماندالاي، وسط ميانمار.
راهب بوذي يسير بالقرب من معبد منهار بعد زلزال في ماندالاي، وسط ميانمار.
رجلان يرتديان زي رجل وامرأة إيرانيين تقليديين، ويؤديان رقصة في احتفالية العلم، احتفالًا باليوم الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية، في منطقة عباس آباد الثقافية والسياحية بوسط طهران، إيران.
رجلان يرتديان زي رجل وامرأة إيرانيين تقليديين، ويؤديان رقصة في احتفالية العلم، احتفالًا باليوم الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية، في منطقة عباس آباد الثقافية والسياحية بوسط طهران، إيران.
طيور بطريق "هومبولت" ترتدي أزياء تانغ الصينية التقليدية، تتجول وتستمتع بأزهار بذور اللفت في قرية نانجينغ، مقاطعة جيانغسو، الصين.
طيور بطريق "هومبولت" ترتدي أزياء تانغ الصينية التقليدية، تتجول وتستمتع بأزهار بذور اللفت في قرية نانجينغ، مقاطعة جيانغسو، الصين.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفقة الفنان كيد روك، يتحدث مع السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت، في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في واشنطن العاصمة.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفقة الفنان كيد روك، يتحدث مع السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت، في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في واشنطن العاصمة.
عمال المرافق العامة يقومون بتنظيف نصب تذكاري في منطقة "بروليتارسكي" في موسكو، روسيا.
عمال المرافق العامة يقومون بتنظيف نصب تذكاري في منطقة "بروليتارسكي" في موسكو، روسيا.
كسوف جزئي للشمس في سانت بطرسبورغ، روسيا.
الرهبان البوذيون وأعضاء الجماعات المدنية يسجدون أثناء توجههم إلى المحكمة الدستورية للمطالبة بإقالة الرئيس المعزول يون سوك يول في سيول، كوريا الجنوبية.
الرهبان البوذيون وأعضاء الجماعات المدنية يسجدون أثناء توجههم إلى المحكمة الدستورية للمطالبة بإقالة الرئيس المعزول يون سوك يول في سيول، كوريا الجنوبية.
سيدات ينقلن الليمون الفلبيني باستخدام ملاعق بلاستيكية أثناء مباراة احتفالاً بعيد الفطر في حديقة في مدينة كيزون، الفلبين.
سيدات ينقلن الليمون الفلبيني باستخدام ملاعق بلاستيكية أثناء مباراة احتفالاً بعيد الفطر في حديقة في مدينة كيزون، الفلبين.
الناشط البيئي السنغالي مودو فال، المعروف أيضًا باسم "الرجل البلاستيكي"، يحمل لافتة على صدره كتب عليها "أفريقيا ليست سلة مهملات"، ويرتدي زيّ مصنوع من مئات الأكياس البلاستيكية، أثناء تنظيمه لفعالية لتثقيف الجمهور بشأن التلوث البيئي وتغير المناخ، في داكار، السنغال.
الناشط البيئي السنغالي مودو فال، المعروف أيضًا باسم "الرجل البلاستيكي"، يحمل لافتة على صدره كتب عليها "أفريقيا ليست سلة مهملات"، ويرتدي زيّ مصنوع من مئات الأكياس البلاستيكية، أثناء تنظيمه لفعالية لتثقيف الجمهور بشأن التلوث البيئي وتغير المناخ، في داكار، السنغال.
المسلمون يؤدون صلاة عيد الفطر، بمناسبة انتهاء شهر رمضان المبارك، على ضفاف نهر سيساداني في بوغور، إندونيسيا.
المسلمون يؤدون صلاة عيد الفطر، بمناسبة انتهاء شهر رمضان المبارك، على ضفاف نهر سيساداني في بوغور، إندونيسيا.
زوار يلتقطون الصور أثناء سيرهم على طول "حوض المد والجزر" مع دخول أشجار الكرز في ذروة ازدهارها هذا الأسبوع في واشنطن، الولايات المتحدة.
زوار يلتقطون الصور أثناء سيرهم على طول "حوض المد والجزر" مع دخول أشجار الكرز في ذروة ازدهارها هذا الأسبوع في واشنطن، الولايات المتحدة.