https://sarabic.ae/20250405/الإنفاق-العسكري-للدول-العربية-في-2025-1099249143.html
الإنفاق العسكري للدول العربية في 2025
الإنفاق العسكري للدول العربية في 2025
سبوتنيك عربي
تضم جامعة الدول العربية 22 دولة بينها 3 دول لا توجد بيانات عن إنفاقها العسكري وهي جزر القمر وجيبوتي وفلسطين، بينما يقدر حجم الإنفاق الدفاعي لـ19 دولة أخرى بنحو... 05.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-05T18:31+0000
2025-04-05T18:31+0000
2025-04-05T18:31+0000
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وتستحوذ 3 دول فقط على النسب الأكبر من حجم الإنفاق العسكري العربي، وهي السعودية صاحبة خامس أضخم ميزانية دفاع في العالم إضافة إلى الجزائر والمغرب، بينما توجد 6 دول عربية يقل الإنفاق الدفاعي لكل منها عن مليار دولار.
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انفوجرافيك, مصر, السعودية, الجيش المصري, الجزائر, أخبار سوريا اليوم, инфографика
انفوجرافيك, مصر, السعودية, الجيش المصري, الجزائر, أخبار سوريا اليوم, инфографика
الإنفاق العسكري للدول العربية في 2025
تضم جامعة الدول العربية 22 دولة بينها 3 دول لا توجد بيانات عن إنفاقها العسكري وهي جزر القمر وجيبوتي وفلسطين، بينما يقدر حجم الإنفاق الدفاعي لـ19 دولة أخرى بنحو 165 مليار دولار.
وتستحوذ 3 دول فقط على النسب الأكبر من حجم الإنفاق العسكري العربي، وهي السعودية صاحبة خامس أضخم ميزانية دفاع في العالم إضافة إلى الجزائر والمغرب، بينما توجد 6 دول عربية يقل الإنفاق الدفاعي لكل منها عن مليار دولار.