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https://sarabic.ae/20250405/الولايات-المتحدة-تلغي-جميع-التأشيرات-لحاملي-جوازات-سفر-جنوب-السودان-1099251883.html
الولايات المتحدة تلغي جميع التأشيرات لحاملي جوازات سفر جنوب السودان
الولايات المتحدة تلغي جميع التأشيرات لحاملي جوازات سفر جنوب السودان
سبوتنيك عربي
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، عن إلغاء جميع التأشيرات لمواطني جنوب السودان بشكل فوري، بالإضافة إلى وقف إصدار أي تأشيرات جديدة لهم، وذلك على خلفية "رفض... 05.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-05T23:56+0000
2025-04-05T23:56+0000
أخبار جنوب السودان
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العالم
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الجزائر – سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن وزير الخارجية ماركو روبيو، نشرته الخارجية الأمريكية: "حان الوقت لحكومة جنوب السودان الانتقالية أن تتوقف عن استغلال الولايات المتحدة".وأشار إلى أنه نظرا لعدم التزام الحكومة الانتقالية في جنوب السودان بهذا المبدأ بشكل كامل، تتخذ وزارة الخارجية، اعتبارا من الآن، إجراءات لإلغاء جميع التأشيرات التي يحملها حاملو جوازات جنوب السودان، ومنع إصدار المزيد منها لمنع دخولهم إلى الولايات المتحدة.كما أكد روبيو أن الولايات المتحدة مستعدة لمراجعة هذه الإجراءات عندما يتعاون جنوب السودان تعاونا كاملا مع أمريكا.ووعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطاب تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة في 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، بالوقف الفوري لدخول المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي الأمريكية والبدء في عملية ترحيل ملايين المهاجرين.
https://sarabic.ae/20250405/رسالة-ترحيل-تثير-الذعر-أوكرانيون-يتلقون-إخطارا-صادما-من-السلطات-الأمريكية-1099234652.html
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أخبار جنوب السودان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أخبار جنوب السودان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

الولايات المتحدة تلغي جميع التأشيرات لحاملي جوازات سفر جنوب السودان

23:56 GMT 05.04.2025
© AP Photo / Brian Ingangaرئيس جنوب السودان، سالفا كير
رئيس جنوب السودان، سالفا كير - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2025
© AP Photo / Brian Inganga
تابعنا عبر
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، عن إلغاء جميع التأشيرات لمواطني جنوب السودان بشكل فوري، بالإضافة إلى وقف إصدار أي تأشيرات جديدة لهم، وذلك على خلفية "رفض جوبا قبول مواطنيها المرحلين من أمريكا في الوقت المناسب".
الجزائر – سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن وزير الخارجية ماركو روبيو، نشرته الخارجية الأمريكية: "حان الوقت لحكومة جنوب السودان الانتقالية أن تتوقف عن استغلال الولايات المتحدة".

وأضاف أن "إنفاذ قوانين الهجرة الوطنية أمر بالغ الأهمية للأمن القومي والسلامة العامة للولايات المتحدة، ويجب على كل دولة قبول عودة مواطنيها في الوقت المناسب عندما تسعى دولة أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، إلى ترحيلهم".

وأشار إلى أنه نظرا لعدم التزام الحكومة الانتقالية في جنوب السودان بهذا المبدأ بشكل كامل، تتخذ وزارة الخارجية، اعتبارا من الآن، إجراءات لإلغاء جميع التأشيرات التي يحملها حاملو جوازات جنوب السودان، ومنع إصدار المزيد منها لمنع دخولهم إلى الولايات المتحدة.
كما أكد روبيو أن الولايات المتحدة مستعدة لمراجعة هذه الإجراءات عندما يتعاون جنوب السودان تعاونا كاملا مع أمريكا.
أوكرانيون يعبرون أحد معابر الحدود الأوكرانية البولندية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2025
رسالة "ترحيل" تثير الذعر... أوكرانيون يتلقون إخطارا صادما من السلطات الأمريكية
08:03 GMT
ووعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطاب تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة في 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، بالوقف الفوري لدخول المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي الأمريكية والبدء في عملية ترحيل ملايين المهاجرين.
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