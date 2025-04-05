https://sarabic.ae/20250405/دولة-عربية-تبدأ-في-إزالة-أكبر-مخيمات-المهاجرين-غير-الشرعيين-على-أراضيها-1099233637.html
دولة عربية تبدأ في إزالة أكبر مخيمات المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها
دولة عربية تبدأ في إزالة أكبر مخيمات المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات التونسية، أمس الجمعة، عن بدء عملية إخلاء موسعة تستهدف أكبر مخيمات المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين في البلاد، جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها... 05.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-05T07:35+0000
2025-04-05T07:35+0000
2025-04-05T07:35+0000
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وأفاد الجبابلي في تصريح لإذاعة "موزاييك" بأن قوات الأمن قامت بحجز العديد من الأسلحة البيضاء خلال عمليات الإخلاء التي تستهدف مخيمات مواطني دول جنوب الصحراء، كما تم إيقاف عدد من المهاجرين غير الشرعيين، حيث تجري حالياً إجراءات ترحيلهم قسرياً إلى بلدانهم الأصلية.وكشف المسؤول التونسي عن أن التحقيقات كشفت تواصل بعض الموقوفين مع أطراف أجنبية بهدف بث الفوضى في المخيمات والمناطق المحيطة بها، مشيرا إلى أن العملية الأمنية بدأت بإخلاء أكبر مخيم يضم نحو 4 آلاف شخص، مشيراً إلى أن العمليات تجري بشكل سلمي وتستمر حتى إخلاء جميع المخيمات غير القانونية.وأضاف المتحدث أن عمليات الإخلاء تشمل بشكل خاص مخيمات منطقتي العامرة وجبنيانة في ولاية صفاقس، حيث تتم بوتيرة متصاعدة لضمان إخلائها بالكامل في أقرب وقت ممكن، وأضاف أن عمليات الإخلاء والتعقيم تتم بمشاركة ممثلي الهلال الأحمر ووزارة الصحة والحماية المدنية، الذين قدموا الإسعافات اللازمة أثناء إزالة المخيمات العشوائية من الأراضي الزراعية.من جهة أخرى، أكد الجبابلي وجود تنسيق كامل مع السلطات المحلية لتوفير أماكن إيواء مؤقتة للحوامل والأطفال من بين المهاجرين، ضماناً لسلامتهم خلال عملية الإخلاء.يأتي هذا الإجراء بعد وقت قصير من تحذيرات الهلال الأحمر التونسي من تدهور الأوضاع الصحية في هذه المخيمات، وكان أنس الحكيم، المدير العام للمنظمة في صفاقس، قد حذر من أن الظروف الصحية في المخيمات تشكل خطراً على المهاجرين أنفسهم وعلى السكان التونسيين في المناطق المجاورة.وأعلن الحكيم عن استعداد المنظمة لبدء عمليات المغادرة الطوعية للمهاجرين الأفارقة من صفاقس، وذلك فور حصول الشريك الدولي المعني على قوائم الأشخاص الذين قبلوا العودة الطوعية إلى بلدانهم. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لإيجاد حلول إنسانية لأزمة الهجرة غير النظامية في تونس.
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العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار
دولة عربية تبدأ في إزالة أكبر مخيمات المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها
أعلنت السلطات التونسية، أمس الجمعة، عن بدء عملية إخلاء موسعة تستهدف أكبر مخيمات المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين في البلاد، جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبابلي.
وأفاد الجبابلي في تصريح لإذاعة
"موزاييك" بأن قوات الأمن قامت بحجز العديد من الأسلحة البيضاء خلال عمليات الإخلاء التي تستهدف مخيمات مواطني دول جنوب الصحراء، كما تم إيقاف عدد من المهاجرين غير الشرعيين، حيث تجري حالياً إجراءات ترحيلهم قسرياً إلى بلدانهم الأصلية.
وكشف المسؤول التونسي عن أن التحقيقات كشفت تواصل بعض الموقوفين مع أطراف أجنبية بهدف بث الفوضى في المخيمات والمناطق المحيطة بها، مشيرا إلى أن العملية الأمنية بدأت بإخلاء أكبر مخيم يضم نحو 4 آلاف شخص، مشيراً إلى أن العمليات تجري بشكل سلمي وتستمر حتى إخلاء جميع المخيمات غير القانونية.
وأضاف المتحدث أن عمليات الإخلاء تشمل بشكل خاص مخيمات منطقتي العامرة وجبنيانة في ولاية صفاقس، حيث تتم بوتيرة متصاعدة لضمان إخلائها بالكامل في أقرب وقت ممكن، وأضاف أن عمليات الإخلاء والتعقيم تتم بمشاركة ممثلي الهلال الأحمر ووزارة الصحة والحماية المدنية، الذين قدموا الإسعافات اللازمة أثناء إزالة المخيمات العشوائية من الأراضي الزراعية.
من جهة أخرى، أكد الجبابلي وجود تنسيق كامل مع السلطات المحلية لتوفير أماكن إيواء مؤقتة للحوامل والأطفال من بين المهاجرين، ضماناً لسلامتهم خلال عملية الإخلاء.
يأتي هذا الإجراء بعد وقت قصير من تحذيرات الهلال الأحمر التونسي من تدهور الأوضاع الصحية في هذه المخيمات، وكان أنس الحكيم، المدير العام للمنظمة في صفاقس، قد حذر من أن الظروف الصحية في المخيمات تشكل خطراً على المهاجرين أنفسهم وعلى السكان التونسيين في المناطق المجاورة.
وأعلن الحكيم عن استعداد المنظمة لبدء عمليات المغادرة الطوعية للمهاجرين الأفارقة من صفاقس، وذلك فور حصول الشريك الدولي المعني على قوائم الأشخاص الذين قبلوا العودة الطوعية إلى بلدانهم. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لإيجاد حلول إنسانية لأزمة الهجرة غير النظامية في تونس.