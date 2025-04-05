روبوت ياباني "أسدي" يتحدى الجبال بقدراته الفائقة على التنقل... فيديو

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11 د
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الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
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عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
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نبض افريقيا
الثروات الغذائية في سواحل أفريقيا تتعرض للاستنزاف من قبل أوروبا
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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11 د
بيارق النصر
النصر في ستالينغراد وبداية الاندحار النازي
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الإنسان والثقافة
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عالم سبوتنيك
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08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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شؤون عسكرية
خبير: أمريكا غير جادة في شن الحرب على إيران لأن العالم سيغرق في الظلام
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
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الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
11:28 GMT
26 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
12:21 GMT
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ع الموجة مع ايلي
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13:00 GMT
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مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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28 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
16:32 GMT
28 د
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لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
17:00 GMT
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https://sarabic.ae/20250405/روبوت-ياباني-أسدي-يتحدى-الجبال-بقدراته-الفائقة-على-التنقل-فيديو-1099241221.html
روبوت ياباني "أسدي" يتحدى الجبال بقدراته الفائقة على التنقل... فيديو
روبوت ياباني "أسدي" يتحدى الجبال بقدراته الفائقة على التنقل... فيديو
سبوتنيك عربي
كشفت اليابان النقاب عن وسيلة نقل المستقبل "مركبة على الطرق الوعرة" ذات أربعة أرجل. 05.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-05T12:38+0000
2025-04-05T12:38+0000
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عرضت شركة "كاواساكي" اليابانية نموذجاً تصورياً للروبوت "كورليو"، والذي سيكون من الممكن التنقل به حتى على التضاريس الجبلية الصعبة.ويعتمد تصميم الروبوت على مظهر الأسد، وتم تركيب محرك هيدروجين بداخله، ويتم التحكم فيه عن طريق تحويل مركز الثقل، كما هو الحال عند ركوب الخيل.وقد تم تطوير هذا النموذج كجزء من رؤية الشركة لـ "النقل المستقبلي في عام 2050".وسيتم عرض المنتج الجديد في معرض "إكسبو 2025" في أوساكا، الذي يبدأ في 13 أبريل/نيسان المقبل.
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روبوت ياباني "أسدي" يتحدى الجبال بقدراته الفائقة على التنقل... فيديو

12:38 GMT 05.04.2025
© Photo / x روبوت ياباني "أسدي" يتحدى الجبال بقدراته الفائقة على التنقل
روبوت ياباني أسدي يتحدى الجبال بقدراته الفائقة على التنقل - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2025
© Photo / x
تابعنا عبر
كشفت اليابان النقاب عن وسيلة نقل المستقبل "مركبة على الطرق الوعرة" ذات أربعة أرجل.
عرضت شركة "كاواساكي" اليابانية نموذجاً تصورياً للروبوت "كورليو"، والذي سيكون من الممكن التنقل به حتى على التضاريس الجبلية الصعبة.
ويعتمد تصميم الروبوت على مظهر الأسد، وتم تركيب محرك هيدروجين بداخله، ويتم التحكم فيه عن طريق تحويل مركز الثقل، كما هو الحال عند ركوب الخيل.
وقد تم تطوير هذا النموذج كجزء من رؤية الشركة لـ "النقل المستقبلي في عام 2050".
وسيتم عرض المنتج الجديد في معرض "إكسبو 2025" في أوساكا، الذي يبدأ في 13 أبريل/نيسان المقبل.
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