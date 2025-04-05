https://sarabic.ae/20250405/روبوت-ياباني-أسدي-يتحدى-الجبال-بقدراته-الفائقة-على-التنقل-فيديو-1099241221.html
روبوت ياباني "أسدي" يتحدى الجبال بقدراته الفائقة على التنقل... فيديو
روبوت ياباني "أسدي" يتحدى الجبال بقدراته الفائقة على التنقل... فيديو
سبوتنيك عربي
كشفت اليابان النقاب عن وسيلة نقل المستقبل "مركبة على الطرق الوعرة" ذات أربعة أرجل. 05.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-05T12:38+0000
2025-04-05T12:38+0000
2025-04-05T12:38+0000
مجتمع
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عرضت شركة "كاواساكي" اليابانية نموذجاً تصورياً للروبوت "كورليو"، والذي سيكون من الممكن التنقل به حتى على التضاريس الجبلية الصعبة.ويعتمد تصميم الروبوت على مظهر الأسد، وتم تركيب محرك هيدروجين بداخله، ويتم التحكم فيه عن طريق تحويل مركز الثقل، كما هو الحال عند ركوب الخيل.وقد تم تطوير هذا النموذج كجزء من رؤية الشركة لـ "النقل المستقبلي في عام 2050".وسيتم عرض المنتج الجديد في معرض "إكسبو 2025" في أوساكا، الذي يبدأ في 13 أبريل/نيسان المقبل.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
روبوت ياباني "أسدي" يتحدى الجبال بقدراته الفائقة على التنقل... فيديو
كشفت اليابان النقاب عن وسيلة نقل المستقبل "مركبة على الطرق الوعرة" ذات أربعة أرجل.
عرضت شركة "كاواساكي" اليابانية نموذجاً تصورياً للروبوت "كورليو"، والذي سيكون من الممكن التنقل به حتى على التضاريس الجبلية الصعبة.
ويعتمد تصميم الروبوت على مظهر الأسد، وتم تركيب محرك هيدروجين بداخله، ويتم التحكم فيه عن طريق تحويل مركز الثقل، كما هو الحال عند ركوب الخيل.
وقد تم تطوير هذا النموذج كجزء من رؤية الشركة لـ "النقل المستقبلي في عام 2050".
وسيتم عرض المنتج الجديد في معرض "إكسبو 2025" في أوساكا، الذي يبدأ في 13 أبريل/نيسان المقبل.