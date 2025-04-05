شاهد لحظة تركيب الصاروخ الروسي العملاق "سويوز" على منصة الإطلاق الفضائية... فيديو
© Photo / roscosmos.ruالصاروخ الروسي العملاق 'سويوز
© Photo / roscosmos.ru
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ذكرت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" أن صاروخ "سويوز-2.1أ" قد تم تركيبه رسميًا على منصة الإطلاق في بايكونور، استعدادًا لإطلاق مركبة الفضاء المأهولة "سويوز إم إس-27" يوم الثلاثاء المقبل.
وأضافت أن المهمة ستنقل طاقمًا مشتركًا مكوّنًا من رواد فضاء روس وأمريكيين إلى المدار.
ونشرت الشركة مقطع فيديو يوثق لحظة إخراج الصاروخ من مجمع التجميع والاختبار.
وقالت الوكالة: "الصاروخ الذي يحمل مركبة فضائية مأهولة موجود في موقع الإطلاق في بايكونور، وبعد تثبيته في وضع عمودي في مجمع الإطلاق، واصل متخصصو روسكوسموس إعداده للإطلاق".
📹🚀 الاستعدادات النهائية لمهمة "سويوز إم إس-27" تنطلق من بايكونور— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 5, 2025
ذكرت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"أن صاروخ "سويوز-2.1أ" قد تم تركيبه رسميًا على منصة الإطلاق في بايكونور، استعدادًا لإطلاق مركبة الفضاء المأهولة "سويوز إم إس-27" يوم الثلاثاء القادم.
المهمة ستنقل طاقمًا… pic.twitter.com/Y0WfX0UqkV
ومن المقرر أن يتم إطلاق الصاروخ بالمركبة في الساعة 8.47 بتوقيت موسكو في 8 أبريل/نيسان. ويضم الطاقم الرئيسي للسفينة رواد الفضاء الروس سيرغي ريغيكوف وأليكسي زوبريتسكي ورائد فضاء "ناسا"، جوناثان كيم، ويضم الطاقم الاحتياطي سيرغي كود سفيرشكوف وسيرغي ميكاييف ورائد فضاء "ناسا"، كريستوفر ويليامز. ومن المقرر أن تكون مدة الرحلة 245 يومًا.
وفي وقت سابق، أفيد بأن الإطلاق سيكون مخصصًا للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.