قصة وفاء مذهلة لقط روسية تنتهي بعد 7 سنوات على قبر صاحبه... فيديو
15:45 GMT 05.04.2025 (تم التحديث: 15:58 GMT 05.04.2025)
© Photo / Social Media Imagesصورة قط
© Photo / Social Media Images
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أفادت منظمة "يوساتي سترابيد" غير الربحية لمساعدة الحيوانات، أن قطا من محج قلعة يدعى "هاتشيكو"، قد مات، والذي عاش، وفقًا للمتطوعين، على قبر صاحبه لمدة سبع سنوات تقريبًا.
وأضافت المنظمة في قناتها على التيليغرام، أنه "مات القط هاتشيكو .... لماذا لم يؤمن كل الناس بقصته؟ ربما لأن الناس غير قادرين على هذا التفاني والإخلاص والتضحية بالنفس الذي تستطيع القطط القيام به... سيتم نقله إلى داغستان ودفنه في قبر المالك، حيث عاش لمدة سبع سنوات من تاريخ وفاته".
قصة وفاء مذهلة لقط روسي تنتهي بعد 7 سنوات على قبر صاحبه 🐱🇷🇺— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 5, 2025
أفادت منظمة "يوساتي سترابيد" غير الربحية لمساعدة الحيوانات، أن قط من محج قلعة في داغستان تدعى "هاتشيكو"، قد توفى، والذي عاش، على قبر صاحبه لمدة 7 سنوات تقريبًا. pic.twitter.com/fM4EsIIloc
وفي أوائل فبراير/ شباط الفائت، قال أحد المتطوعين من ماخاتشكالا لوكالة "سبوتنيك"، أن القط، الذي يلقبه السكان المحليون هاتشيكو، عاش عند قبر صاحبه الراحل لأكثر من ست سنوات، وبقي هناك حتى في الأحوال الجوية السيئة.
وأشارت المنظمة إلى أنه بفضل مساعدة الأشخاص الذين يهتمون به، "تمكن هاتشيكو من الشعور بالحب والرعاية تجاهه وعاش لمدة شهرين آخرين تقريبًا حياة قطة منزلية عادية".