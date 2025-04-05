"تاكسي المستقبل"... 8 أنظمة مبتكرة تعيد تعريف التنقل حول العالم

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البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:34 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:30 GMT
7 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
10:37 GMT
23 د
نبض افريقيا
الثروات الغذائية في سواحل أفريقيا تتعرض للاستنزاف من قبل أوروبا
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
النصر في ستالينغراد وبداية الاندحار النازي
12:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تراجعه عن تعيين شارفيت رئيسًا للشاباك: هل تتفاقم الأزمة داخل إسرائيل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا غير جادة في شن الحرب على إيران لأن العالم سيغرق في الظلام
17:00 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تدفع رسوم ترامب الجمركية أوروبا نحو الاستقلال الاقتصادي؟
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
جيش الاحتلال يوجه إنذارا بالإخلاء لسكان عدة مناطق في غزة ونزوح مئات الآلاف من رفح، وإدانات عربية للغارات الإسرائيلية على سوريا
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
ارتدادات رسوم ترامب الجمركية على الأسواق العالمية
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:03 GMT
7 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا غير جادة في شن الحرب على إيران لأن العالم سيغرق في الظلام
09:10 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
11:28 GMT
26 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
12:21 GMT
39 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
16:32 GMT
28 د
مساحة حرة
ارتدادات رسوم ترامب الجمركية على الأسواق العالمية
17:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
واشنطن: مسؤولية التوصل لاتفاق بغزة تقع على عاتق الطرفين.. تطبيق نظام مكافحة الإرهاب بمقاطعتي بيلغورود وكورسك
18:00 GMT
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"تاكسي المستقبل"... 8 أنظمة مبتكرة تعيد تعريف التنقل حول العالم
"تاكسي المستقبل"... 8 أنظمة مبتكرة تعيد تعريف التنقل حول العالم
سبوتنيك عربي
جمعت لكم وكالة "سبوتنيك" تاكسي المستقبل بالذكاء الاصطناعي 8 أنظمة نقل فريدة من جميع أنحاء العالم 05.04.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور

"تاكسي المستقبل"... 8 أنظمة مبتكرة تعيد تعريف التنقل حول العالم

13:39 GMT 05.04.2025
تابعنا عبر
جمعت لكم وكالة "سبوتنيك" تاكسي المستقبل بالذكاء الاصطناعي 8 أنظمة نقل فريدة من جميع أنحاء العالم
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelovaوسيلة النقل اليابانية المصغرة للمستقبل على شكل كرة ملساء . يحدد الراكب المسار من خلال واجهة صوتية، وتتحرك الكبسولة ذاتية القيادة بعناية على طول المسار المبرمج بسرعة المشي. مثالية للأحياء القديمة ذات الأزقة الضيقة.
سيارة أجرة صغيرة للشوارع الضيقة باليابان - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova
وسيلة النقل اليابانية المصغرة للمستقبل على شكل كرة ملساء . يحدد الراكب المسار من خلال واجهة صوتية، وتتحرك الكبسولة ذاتية القيادة بعناية على طول المسار المبرمج بسرعة المشي. مثالية للأحياء القديمة ذات الأزقة الضيقة.
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelovaسيارة أجرة روسية لجميع التضاريس مع نظام نقل ثوري
التاكسي الطائر الروسي للمستقبل هو محرك هجين يعمل بالطاقة الشمسية - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova
سيارة أجرة روسية لجميع التضاريس مع نظام نقل ثوري
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelovaهي سيارة أجرة على شكل سيارة جيب انسيابية
هي سيارة أجرة على شكل سيارة جيب انسيابية في الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova
هي سيارة أجرة على شكل سيارة جيب انسيابية
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelovaوسائل نقل مستقبلية في دبي، حيث يسافر الركاب في مناخ محلي بارد بين الحدائق العمودية
حافلة البيت الأخضر، دبي - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova
وسائل نقل مستقبلية في دبي، حيث يسافر الركاب في مناخ محلي بارد بين الحدائق العمودية
سيارة أجرة النخبة للمستقبل كبسولة مع الحد من الضوضاء والمناخ العطري في باريس
سيارة أجرة النخبة للمستقبل كبسولة مع الحد من الضوضاء والمناخ العطري في باريس - سبوتنيك عربي
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سيارة أجرة النخبة للمستقبل كبسولة مع الحد من الضوضاء والمناخ العطري في باريس
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelovaسكوترالمستقبل في شوارع فيتنام
سكوترالمستقبل في شوارع فيتنام - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova
سكوترالمستقبل في شوارع فيتنام
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelovaتاكسي طائر عالي السرعة للمدن الكبرى في الصين، يجمع بين التكنولوجيا المتقدمة وعناصر التراث الثقافي
تاكسي طائر عالي السرعة للمدن الكبرى في الصين، يجمع بين التكنولوجيا المتقدمة وعناصر التراث الثقافي - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova
تاكسي طائر عالي السرعة للمدن الكبرى في الصين، يجمع بين التكنولوجيا المتقدمة وعناصر التراث الثقافي
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelovaمكوك كروي بيلاروسي يتحرك بصمت وسلاسة على ارتفاع 10 سم. نظام مستقل تمامًا
مكوك كروي بيلاروسي يتحرك بصمت وسلاسة على ارتفاع 10 سم. نظام مستقل تمامًا - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova
مكوك كروي بيلاروسي يتحرك بصمت وسلاسة على ارتفاع 10 سم. نظام مستقل تمامًا
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