"تاكسي المستقبل"... 8 أنظمة مبتكرة تعيد تعريف التنقل حول العالم

© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelovaوسيلة النقل اليابانية المصغرة للمستقبل على شكل كرة ملساء . يحدد الراكب المسار من خلال واجهة صوتية، وتتحرك الكبسولة ذاتية القيادة بعناية على طول المسار المبرمج بسرعة المشي. مثالية للأحياء القديمة ذات الأزقة الضيقة.
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© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova
وسيلة النقل اليابانية المصغرة للمستقبل على شكل كرة ملساء . يحدد الراكب المسار من خلال واجهة صوتية، وتتحرك الكبسولة ذاتية القيادة بعناية على طول المسار المبرمج بسرعة المشي. مثالية للأحياء القديمة ذات الأزقة الضيقة.
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelovaسيارة أجرة روسية لجميع التضاريس مع نظام نقل ثوري
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© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova
سيارة أجرة روسية لجميع التضاريس مع نظام نقل ثوري
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelovaهي سيارة أجرة على شكل سيارة جيب انسيابية
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© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova
هي سيارة أجرة على شكل سيارة جيب انسيابية
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelovaوسائل نقل مستقبلية في دبي، حيث يسافر الركاب في مناخ محلي بارد بين الحدائق العمودية
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© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova
وسائل نقل مستقبلية في دبي، حيث يسافر الركاب في مناخ محلي بارد بين الحدائق العمودية
سيارة أجرة النخبة للمستقبل كبسولة مع الحد من الضوضاء والمناخ العطري في باريس
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سيارة أجرة النخبة للمستقبل كبسولة مع الحد من الضوضاء والمناخ العطري في باريس
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelovaسكوترالمستقبل في شوارع فيتنام
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© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova
سكوترالمستقبل في شوارع فيتنام
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelovaتاكسي طائر عالي السرعة للمدن الكبرى في الصين، يجمع بين التكنولوجيا المتقدمة وعناصر التراث الثقافي
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© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova
تاكسي طائر عالي السرعة للمدن الكبرى في الصين، يجمع بين التكنولوجيا المتقدمة وعناصر التراث الثقافي
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelovaمكوك كروي بيلاروسي يتحرك بصمت وسلاسة على ارتفاع 10 سم. نظام مستقل تمامًا
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© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova
مكوك كروي بيلاروسي يتحرك بصمت وسلاسة على ارتفاع 10 سم. نظام مستقل تمامًا