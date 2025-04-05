https://sarabic.ae/20250405/17-ضربة-أنصار-الله-تسقط-أقوى-طائرة-مسيرة-أمريكية-1099234537.html
17 ضربة... "أنصار الله" تسقط أقوى طائرة مسيرة أمريكية
17 ضربة... "أنصار الله" تسقط أقوى طائرة مسيرة أمريكية
سبوتنيك عربي
أفادت بيانات جماعة "أنصار الله" اليمنية بإسقاط 17 طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9 ريبر" (MQ-9 Reaper)، في اليمن، منذ الحرب الإسرائيلية على غزة (طوفان... 05.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-05T08:01+0000
2025-04-05T08:01+0000
2025-04-05T08:01+0000
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وتعتبر "إم كيو-9 ريبر" من أبرز الطائرات المسيرة في الترسانة الأمريكية، حيث تُستخدم بشكل رئيسي في مهام الاستطلاع والمراقبة والهجمات الدقيقة.
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انفوجرافيك, инфографика
17 ضربة... "أنصار الله" تسقط أقوى طائرة مسيرة أمريكية
أفادت بيانات جماعة "أنصار الله" اليمنية بإسقاط 17 طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9 ريبر" (MQ-9 Reaper)، في اليمن، منذ الحرب الإسرائيلية على غزة (طوفان الأقصى) في 7 أكتوبر 2023، حتى 3 أبريل 2025.
وتعتبر "إم كيو-9 ريبر" من أبرز الطائرات المسيرة في الترسانة الأمريكية، حيث تُستخدم بشكل رئيسي في مهام الاستطلاع والمراقبة والهجمات الدقيقة.