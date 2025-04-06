https://sarabic.ae/20250406/إسرائيل-تكشف-عن-وثيقة-من-السنوار-والضيف-إلى-إيران-قبل-7-أكتوبر-هذه-تفاصيلها-1099266876.html

إسرائيل تكشف عن وثيقة من السنوار والضيف إلى إيران قبل 7 أكتوبر... هذه تفاصيلها

إسرائيل تكشف عن وثيقة من السنوار والضيف إلى إيران قبل 7 أكتوبر... هذه تفاصيلها

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، "العثور على وثيقة تؤكد دعم إيران لخطة حركة "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وتدمير إسرائيل‌‏". 06.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-06T15:28+0000

2025-04-06T15:28+0000

2025-04-06T15:28+0000

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وزعم كاتس، في تصريحات له، أن "محمد الضيف (القائد العام لكتائب القسام) ويحيى السنوار (رئيس حركة حماس في قطاع غزة)، طالبا فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بـ500 مليون دولار لتدمير إسرائيل".وأضاف أن "إيران أكدت لحماس حينذاك أنها ستواصل ضخ الأموال"، متابعا: "إيران تمول غزة ولبنان وسوريا والضفة والحوثيين في محاولة لتدمير إسرائيل".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن أن "القتال في قطاع غزة جزء من مواجهة تهديد أكبر تمثله إيران".واتهم نتنياهو خلال زيارته وحدة عسكرية في تل شومير، إيران، بالوقوف خلف "حماس" و"حزب الله" ومجموعات أخرى، مؤكدًا أن بلاده "ستدافع في كل الساحات".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء يوم 13 أبريل/ نيسان 2024، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدًا أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق.على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرًا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.ومن جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".وأشارا إلى أن "معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق".

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