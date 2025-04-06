https://sarabic.ae/20250406/الأونروا-مخزون-الإمدادات-الإنسانية-آخذ-في-النفاد-بقطاع-غزة-والوضع-يزداد-سوءا-1099283121.html

الأونروا: مخزون الإمدادات الإنسانية آخذ في النفاد بقطاع غزة والوضع يزداد سوءا

الأونروا: مخزون الإمدادات الإنسانية آخذ في النفاد بقطاع غزة والوضع يزداد سوءا

سبوتنيك عربي

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أمس الأحد، إن "مخزون الإمدادات الإنسانية آخذ في النفاد بقطاع غزة، والوضع يزداد سوءا". 06.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-06T23:31+0000

2025-04-06T23:31+0000

2025-04-06T23:31+0000

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وأضافت الأونروا، أنه يجب إنهاء الحصار الإسرائيلي والسماح بإدخال المساعدات.وتابعت الأونروا في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "مرّ أكثر من شهر منذ أن منعت إسرائيل دخول المساعدات والإمدادات التجارية إلى القطاع".وشددت على أن "فرقها تواصل تقديم المساعدة بما تبقى لديها من إمدادات، إلا أن المخزون آخذ في النفاد، والوضع يزداد سوءًا".وطالبت الأونروا، "بإنهاء الحصار الإسرائيلي والسماح بعودة المساعدات الإنسانية إلى غزة".

https://sarabic.ae/20250405/في-يوم-الطفل-الفلسطيني-الأونروا-تتحدث-لـ-سبوتنيك-عن-أرقام-مفزعة-لأطفال-غزة-1099248133.html

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