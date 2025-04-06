https://sarabic.ae/20250406/ترتيب-الدول-العربية-بحسب-نسبة-النساء-في-البرلمان-1099258347.html
ترتيب الدول العربية بحسب نسبة النساء في البرلمان
ترتيب الدول العربية بحسب نسبة النساء في البرلمان
سبوتنيك عربي
تُظهر البيانات الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تمثيلًا منخفضًا للنساء في جميع مستويات صنع القرار عالميًا، كما تكشف خريطة "النساء في السياسة 2025"، التي... 06.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-06T10:07+0000
2025-04-06T10:07+0000
2025-04-06T10:07+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/06/1099258057_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_0bf8e14976b675b44a279572a3080dbf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/06/1099258057_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_6c5ca57493e8a8c0a3a5633b03a14f71.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, منظمة الأمم المتحدة, инфографика
انفوجرافيك, منظمة الأمم المتحدة, инфографика
ترتيب الدول العربية بحسب نسبة النساء في البرلمان
تُظهر البيانات الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تمثيلًا منخفضًا للنساء في جميع مستويات صنع القرار عالميًا، كما تكشف خريطة "النساء في السياسة 2025"، التي قدمها الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة للمرأة، عن هيمنة الرجال على مراكز صنع القرار.