https://sarabic.ae/20250406/دور-الاقتباس-السينمائي-بين-روسيا-والعالم-العربي-في-تعزيز-الروابط-الثقافية-بين-الجانبين--1099260334.html
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
سبوتنيك عربي
في حلقة اليوم من برنامج "الإنسان والثقافة"، دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين، زاخاروفا تعلق على استبعاد... 06.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-06T11:18+0000
2025-04-06T11:18+0000
2025-04-06T11:18+0000
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الإنسان والثقافة
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دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
سبوتنيك عربي
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
شهدت العلاقات الثقافية بين روسيا والعرب على مر السنين، تطورًا ملحوظًا فيما يتعلق بأنماط التبادل الثقافي وحجمه، ففي الماضي، كان التواصل الثقافي بين الجانبين بشكل أساسي من خلال التجارة والمبادلات الثقافية المباشرة، فيما تلعب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دورًا مهما في تعزيز التواصل وتبادل المعرفة بين الثقافتين، كما يمكن للأفلام والمسلسلات التلفزيونية والموسيقى والأدب تعزيز الفهم المتبادل وتعزيز الروابط الثقافية بين العرب والروس.تقول أستاذة اللغة الروسية وآدابها، وعضو جمعية المترجمين العراقيين، الأستاذة هند الصفار، في حديث لبرنامج "الإنسان والثقافة"، بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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عماد الطفيلي
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عماد الطفيلي
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الإنسان والثقافة, аудио
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
في حلقة اليوم من برنامج "الإنسان والثقافة"، دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين، زاخاروفا تعلق على استبعاد موسكو ومينسك من فعاليات الذكرى الـ80 للنصر في ألمانيا، افتتاح مهرجان الأفلام الحربية الروسية في نيكارغوا، موسكو تواصل ريادتها على عواصم أوروبا وتعرض أول حافلة كهربائية ذاتية القيادة في روسيا.
شهدت العلاقات الثقافية بين روسيا والعرب على مر السنين، تطورًا ملحوظًا فيما يتعلق بأنماط التبادل الثقافي وحجمه، ففي الماضي، كان التواصل الثقافي بين الجانبين بشكل أساسي من خلال التجارة والمبادلات الثقافية المباشرة، فيما تلعب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دورًا مهما في تعزيز التواصل وتبادل المعرفة بين الثقافتين، كما يمكن للأفلام والمسلسلات التلفزيونية والموسيقى والأدب تعزيز الفهم المتبادل وتعزيز الروابط الثقافية بين العرب والروس.
تقول أستاذة اللغة الروسية وآدابها، وعضو جمعية المترجمين العراقيين، الأستاذة هند الصفار، في حديث لبرنامج "الإنسان والثقافة"، بهذا الصدد:
الاقتباس يعني تحويل نص أدبي إلى عمل درامي وربما تحديدا سينمائي، ولكنه امتد ليشمل كل عمل درامي مقتبس من عمل أدبي، وهذا الأمر معمول به عالميًا. فيما يخص هذا الأمر، روسيا والعالم العربي، فالنصوص الروسية التي تحولت إلى أعمال درامية عربية عديدة، والعكس كذلك، هذا ما يعزز الروابط الثقافية بين المجتمعات العربية والروسية.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...