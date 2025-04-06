https://sarabic.ae/20250406/دور-الاقتباس-السينمائي-بين-روسيا-والعالم-العربي-في-تعزيز-الروابط-الثقافية-بين-الجانبين--1099260334.html

دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين

دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين

سبوتنيك عربي

في حلقة اليوم من برنامج "الإنسان والثقافة"، دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين، زاخاروفا تعلق على استبعاد... 06.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-06T11:18+0000

2025-04-06T11:18+0000

2025-04-06T11:18+0000

راديو

الإنسان والثقافة

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دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين سبوتنيك عربي دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين

شهدت العلاقات الثقافية بين روسيا والعرب على مر السنين، تطورًا ملحوظًا فيما يتعلق بأنماط التبادل الثقافي وحجمه، ففي الماضي، كان التواصل الثقافي بين الجانبين بشكل أساسي من خلال التجارة والمبادلات الثقافية المباشرة، فيما تلعب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دورًا مهما في تعزيز التواصل وتبادل المعرفة بين الثقافتين، كما يمكن للأفلام والمسلسلات التلفزيونية والموسيقى والأدب تعزيز الفهم المتبادل وتعزيز الروابط الثقافية بين العرب والروس.تقول أستاذة اللغة الروسية وآدابها، وعضو جمعية المترجمين العراقيين، الأستاذة هند الصفار، في حديث لبرنامج "الإنسان والثقافة"، بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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2025

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