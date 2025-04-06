دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
ارتدادات رسوم ترامب الجمركية على الأسواق العالمية
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:03 GMT
7 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا غير جادة في شن الحرب على إيران لأن العالم سيغرق في الظلام
09:10 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
11:28 GMT
26 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
12:21 GMT
39 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
16:32 GMT
28 د
مساحة حرة
ارتدادات رسوم ترامب الجمركية على الأسواق العالمية
17:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: هجمات كييف على المدنيين تظهر أن خططها لا تتضمن تحقيق تسوية سياسية، و قسد تبدأ سحب قواتها من حلب
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
08:18 GMT
8 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:27 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
مساحة حرة
بريكس الموسعة نحو نظام اقتصادي عالمي جديد
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
12:20 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا غير جادة في شن الحرب على إيران لأن العالم سيغرق في الظلام
17:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
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يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
https://sarabic.ae/20250406/دور-الاقتباس-السينمائي-بين-روسيا-والعالم-العربي-في-تعزيز-الروابط-الثقافية-بين-الجانبين--1099260334.html
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
سبوتنيك عربي
في حلقة اليوم من برنامج "الإنسان والثقافة"، دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين، زاخاروفا تعلق على استبعاد... 06.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-06T11:18+0000
2025-04-06T11:18+0000
راديو
الإنسان والثقافة
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دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
سبوتنيك عربي
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
شهدت العلاقات الثقافية بين روسيا والعرب على مر السنين، تطورًا ملحوظًا فيما يتعلق بأنماط التبادل الثقافي وحجمه، ففي الماضي، كان التواصل الثقافي بين الجانبين بشكل أساسي من خلال التجارة والمبادلات الثقافية المباشرة، فيما تلعب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دورًا مهما في تعزيز التواصل وتبادل المعرفة بين الثقافتين، كما يمكن للأفلام والمسلسلات التلفزيونية والموسيقى والأدب تعزيز الفهم المتبادل وتعزيز الروابط الثقافية بين العرب والروس.تقول أستاذة اللغة الروسية وآدابها، وعضو جمعية المترجمين العراقيين، الأستاذة هند الصفار، في حديث لبرنامج "الإنسان والثقافة"، بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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عماد الطفيلي
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الإنسان والثقافة, аудио
الإنسان والثقافة, аудио

دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين

11:18 GMT 06.04.2025
راديو
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
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في حلقة اليوم من برنامج "الإنسان والثقافة"، دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين، زاخاروفا تعلق على استبعاد موسكو ومينسك من فعاليات الذكرى الـ80 للنصر في ألمانيا، افتتاح مهرجان الأفلام الحربية الروسية في نيكارغوا، موسكو تواصل ريادتها على عواصم أوروبا وتعرض أول حافلة كهربائية ذاتية القيادة في روسيا.
شهدت العلاقات الثقافية بين روسيا والعرب على مر السنين، تطورًا ملحوظًا فيما يتعلق بأنماط التبادل الثقافي وحجمه، ففي الماضي، كان التواصل الثقافي بين الجانبين بشكل أساسي من خلال التجارة والمبادلات الثقافية المباشرة، فيما تلعب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دورًا مهما في تعزيز التواصل وتبادل المعرفة بين الثقافتين، كما يمكن للأفلام والمسلسلات التلفزيونية والموسيقى والأدب تعزيز الفهم المتبادل وتعزيز الروابط الثقافية بين العرب والروس.
تقول أستاذة اللغة الروسية وآدابها، وعضو جمعية المترجمين العراقيين، الأستاذة هند الصفار، في حديث لبرنامج "الإنسان والثقافة"، بهذا الصدد:

الاقتباس يعني تحويل نص أدبي إلى عمل درامي وربما تحديدا سينمائي، ولكنه امتد ليشمل كل عمل درامي مقتبس من عمل أدبي، وهذا الأمر معمول به عالميًا. فيما يخص هذا الأمر، روسيا والعالم العربي، فالنصوص الروسية التي تحولت إلى أعمال درامية عربية عديدة، والعكس كذلك، هذا ما يعزز الروابط الثقافية بين المجتمعات العربية والروسية.

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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