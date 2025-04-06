https://sarabic.ae/20250406/عراقجي-طهران-تؤيد-التفاوض-غير-المباشر-مع-واشنطن-ولكن-لم-تعقد-أي-جولة-مفاوضات-حتى-الآن-1099278885.html
عراقجي: طهران تؤيد التفاوض غير المباشر مع واشنطن ولكن لم تعقد أي جولة مفاوضات حتى الآن
عراقجي: طهران تؤيد التفاوض غير المباشر مع واشنطن ولكن لم تعقد أي جولة مفاوضات حتى الآن
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن بلاده لم تعقد أي جولة تفاوض غير مباشر حتى الآن مع الولايات المتحدة الأمريكية، لافتًا إلى أن طهران تؤيد الدبلوماسية... 06.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-06T17:02+0000
2025-04-06T17:02+0000
2025-04-06T17:02+0000
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وقال الوزير الإيراني، في تدوينة على "إكس"، اليوم الأحد إنه "لم تُعقد أي جولة تفاوض حتى الآن (مع الولايات المتحدة).. ونؤيد الدبلوماسية والتفاوض، ولكن بشكل غير مباشر".وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، أن "شروط استئناف المحادثات بين طهران وواشنطن، حول برنامج إيران النووي، تعتمد على مبدأ الثقة بين البلدين"، على حد قوله.وتابع: "مع التزامها بمسار الدبلوماسية والحوار لحل سوء الفهم وحل الخلافات، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستبقى مستعدة لكل الأحداث المحتملة، وكما هي جادة في الدبلوماسية والتفاوض، فإنها ستكون حاسمة وجادة أيضًا في الدفاع عن مصالحها وسيادتها الوطنية".
https://sarabic.ae/20250406/تصويت-هل-تعتقد-أن-العقوبات-على-إيران-قد-تدفعها-لتطوير-الـردع-النووي-كوسيلة-للدفاع؟-1099259950.html
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العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
عراقجي: طهران تؤيد التفاوض غير المباشر مع واشنطن ولكن لم تعقد أي جولة مفاوضات حتى الآن
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن بلاده لم تعقد أي جولة تفاوض غير مباشر حتى الآن مع الولايات المتحدة الأمريكية، لافتًا إلى أن طهران تؤيد الدبلوماسية والتفاوض غير المباشر.
وقال الوزير الإيراني، في تدوينة على "إكس"، اليوم الأحد إنه "لم تُعقد أي جولة تفاوض حتى الآن (مع الولايات المتحدة).. ونؤيد الدبلوماسية والتفاوض، ولكن بشكل غير مباشر".
كما أشار إلى أن "الولايات المتحدة لا يمكنها إلا أن تحلم" بصفقة مع إيران ستكون مماثلة للاتفاق الذي أبرمته الولايات المتحدة مع ليبيا عام 2003. ثم تخلت ليبيا عن فكرة إنتاج أسلحة الدمار الشامل مقابل رفع العقوبات عن دول العالم، ولا سيما الولايات المتحدة".
وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، أن "شروط استئناف المحادثات بين طهران وواشنطن، حول برنامج إيران النووي، تعتمد على مبدأ الثقة بين البلدين"، على حد قوله.
وقال عراقجي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "فارس" الإيرانية: "مستعدون لمواصلة الحوار بشأن برنامجنا النووي ورفع العقوبات ضد إيران، واستنادًا إلى منطق بناء الثقة".
وتابع: "مع التزامها بمسار الدبلوماسية والحوار لحل سوء الفهم وحل الخلافات، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستبقى مستعدة لكل الأحداث المحتملة، وكما هي جادة في الدبلوماسية والتفاوض، فإنها ستكون حاسمة وجادة أيضًا في الدفاع عن مصالحها وسيادتها الوطنية".