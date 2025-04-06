https://sarabic.ae/20250406/عراقجي-طهران-تؤيد-التفاوض-غير-المباشر-مع-واشنطن-ولكن-لم-تعقد-أي-جولة-مفاوضات-حتى-الآن-1099278885.html

عراقجي: طهران تؤيد التفاوض غير المباشر مع واشنطن ولكن لم تعقد أي جولة مفاوضات حتى الآن

عراقجي: طهران تؤيد التفاوض غير المباشر مع واشنطن ولكن لم تعقد أي جولة مفاوضات حتى الآن

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن بلاده لم تعقد أي جولة تفاوض غير مباشر حتى الآن مع الولايات المتحدة الأمريكية، لافتًا إلى أن طهران تؤيد الدبلوماسية... 06.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-06T17:02+0000

2025-04-06T17:02+0000

2025-04-06T17:02+0000

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وقال الوزير الإيراني، في تدوينة على "إكس"، اليوم الأحد إنه "لم تُعقد أي جولة تفاوض حتى الآن (مع الولايات المتحدة).. ونؤيد الدبلوماسية والتفاوض، ولكن بشكل غير مباشر".وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، أن "شروط استئناف المحادثات بين طهران وواشنطن، حول برنامج إيران النووي، تعتمد على مبدأ الثقة بين البلدين"، على حد قوله.وتابع: "مع التزامها بمسار الدبلوماسية والحوار لحل سوء الفهم وحل الخلافات، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستبقى مستعدة لكل الأحداث المحتملة، وكما هي جادة في الدبلوماسية والتفاوض، فإنها ستكون حاسمة وجادة أيضًا في الدفاع عن مصالحها وسيادتها الوطنية".

https://sarabic.ae/20250406/تصويت-هل-تعتقد-أن-العقوبات-على-إيران-قد-تدفعها-لتطوير-الـردع-النووي-كوسيلة-للدفاع؟-1099259950.html

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